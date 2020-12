IRW-News: Noram Ventures Inc. : Noram beauftragt Arethuse Consultants mit Ressourcenschätzung und Grubenmodell

IRW-PRESS: Noram Ventures Inc. : Noram beauftragt Arethuse Consultants mit Ressourcenschätzung und Grubenmodell

Vancouver, British Columbia - 1. Dezember 2020 - Noram Ventures Inc. (Noram) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) gibt erfreut bekannt, dass es Arethuse Geology (Arethuse) aus Aix-en-Provence, Frankreich (www.arethusegeology.com), ein erfahrenes Geologie- und Ingenieursbüro, das für seine technische Kompetenz bekannt ist, mit dem Abschluss der aktualisierten Ressourcenschätzung und dem Grubenmodell beauftragt hat.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54452/NRM-ArethuseNR(12 01 20)-DE_PRCOM.001.jpeg

Abbildung 1 - Projektgebiet Zeus. Leicht nach Nordosten einfallender Tonstein.

Arethuse Geology hat ein Kernteam von 10 Geowissenschaftlern jeglicher Erfahrungsniveaus und unterschiedlicher Spezialisierungen. Sie kombinieren erfolgreich technisches Wissen mit praktischen Explorations- und Ingenieursfähigkeiten sowie tiefgehendem Verständnis der Bergbauindustrie und der neuesten Software für die Ressourcenerschließung. Arethuse ist sehr bekannt für seine kosteneffektive und zeitnahe Analyse und Berichterstattung, oftmals unter schwierigen Umständen in Entwicklungsländern.

Rémi Bosc, Managing Director und Chefgeologe, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie. Spezialisiert hat er sich auf Gold und Basismetalle. Remi hat Zugang zu vielen Explorationsprojekten und Ressourcenschätzungen sowohl in Afrika als auch Südostasien. Remi begann seine Karriere als BRGM-Geologe und war als Projektgeologe beim Entdeckungsteam der Lagerstätte Tasiast im Westen von Mauritanien. Vor Kurzem hat er Explorationsprojekte in Ostafrika durchgeführt, darunter in Tansania, der Elfenbeinküste, Gabon, Mali und Malaysia. Außerdem berät er leitende Angestellte zu Explorationsstrategien. Zu seiner Hauptspezialisierung gehören Ressourcenschätzung, Management von Bergbauexplorationsprojekten und Erschließung von Bergbauprojekten. Remi Bosc gilt als kompetente Person gemäß dem kanadischen Standard NI 43-101 sowie dem australischen JORC-Code.

Tucker Barrie, President und CEO von Noram, sagte: Mit ihrem Ingenieursteam und ihrer Software sowie ihrer Erfahrung bei Industriemineralien sind Arethuse Consultants perfekt, um unsere nächste Ressourcenschätzung durchzuführen. Ich habe mit Remi Bosc und seinem Team an verschiedenen Projekten gearbeitet und war von ihren hohen Standards in jeglichem Geschäftsbereich stets beeindruckt. Noram benötigt auf die Grube beschränkte Mineralressourcen, um unsere Lithium-Tonstein-Lagerstätte für die vorläufige wirtschaftliche Bewertung 2021 in nachgewiesene und angedeutete Ressourcen umzuwandeln. Diese Ressourcen können zukünftig dann im Rahmen von Ingenieurs- und wirtschaftlichen Studien in Reserven umgewandelt werden.

Über Noram Ventures Inc.

Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R/ OTCQB: NRVTF) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Seit seiner Gründung konzentriert sich das Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit vor allem auf die Exploration von Mineralprojekten. Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.noramventures.com.

