IRW-News: Noram Ventures Inc. : Noram liefert Update über Erfolge bei der chloridbasierten Laugung für die Extraktion von Lithium: 95% Li in Lösung

Vancouver, British Columbia; Kanada - 26. Januar 2021 - Noram Ventures Inc. (Noram oder das Unternehmen) (TSX - Venture: NRM/Frankfurt: N7R/OTCQB: NRVTF) freut sich, aktuelle Neuigkeiten zu seiner Ankündigung vom 14. Januar 2021 bezüglich seiner Laugungsstudien bekannt geben zu können. Noram führt derzeit eine Reihe von chloridbasierten Laugungstests durch, um Lithium aus dem Tonstein-Material seiner Lagerstätte Zeus zu extrahieren. Noram hat das Labor von Activation Laboratories, Inc. in Ancaster (Ontario) mit dieser Testreihe beauftragt.

Bei einer zweiten Versuchsreihe konnten bei moderaten Temperaturen und einer Laugungsdauer von bis zu zwei Stunden mit mittleren HCl- und Halogenidkonzentrationen bis zu 1230 ppm Lithium in Lösung gebracht werden. Da die Originalprobe 1290 ppm Lithium enthielt, bedeutet dies, dass bis zu 95% des Lithiums in Lösung geht. Diese Werte sind deutlich höher als die Ausbeute der Versuche mit sulfatbasierten Verfahren, die Noram 2018 durchgeführt hat.

Noram und Actlabs werden im Laufe des ersten Quartals 2021 mit sorgfältig kontrollierten und dokumentierten Versuchen weiter an der Optimierung der Laugungsverfahren arbeiten. Sie dienen als Orientierung für eingehende Studien chemischer Verfahrenstechniken zur Verwendung in einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA), die im Jahresverlauf 2021 abgeschlossen werden soll.

President und CEO Tucker Barrie erläutert diese Ergebnisse wie folgt: Diese chloridbasierten Laugungstests sind sehr bedeutend für Noram. Es hat sich gezeigt, dass nahezu das gesamte Lithium im Tonstein-Material mit adäquaten Reagenskonzentrationen in Lösung gebracht werden kann. Mit cloridbasierte Lösungen lässt sich leichter arbeiten als mit Sulfatlösungen, da sie weniger zu Scaling oder unerwünschter Ausfällung von Mineralien bei der Verarbeitung neigen. Außerdem können wir dadurch möglicherweise auf den Bau einer Schwefelsäureanlage vor Ort verzichten, die bei anderen Lithium-Tonstein-Projekten in Nevada einen beträchtlichen Anteil der Investitionen verschlingt. Auf diese Weise können wir bei unserem Zeus-Projekt bedeutende Einsparungen bei den Investitions- und den Betriebskosten (CapEx und OpEx) erzielen. Wir sind begeistert von diesen Ergebnissen und freuen uns darauf, dieses Verfahren im Vorfeld unserer PEA zu verfeinern und zu optimieren.

Über Noram Ventures Inc.

Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R/ OTCQB: NRVTF) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Das primäre Projekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus (Zeus) in Clayton Valley, Nevada. Das Projekt Zeus verfügt über eine aktuelle Ressourcenschätzung von 124 Millionen Tonnen mit 1.136 ppm Lithium in der Kategorie der angedeuteten Ressourcen und 77 Millionen Tonnen Lithium mit 1.045 ppm Lithium in der Kategorie der vermuteten Ressourcen (Cutoff-Wert von 900 ppm Li: 1,18 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent - LCÄ).

Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.noramventures.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Tucker Barrieeh.

President und CEO

Büro: (604) 553-2279

