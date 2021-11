IRW-News: Norsemont Mining Inc. : Norsemont stellt Update hinsichtlich geologischen Programms bei Choquelimpie bereit

IRW-PRESS: Norsemont Mining Inc. : Norsemont stellt Update hinsichtlich geologischen Programms bei Choquelimpie bereit

Vancouver (British Columbia), 15. November 2021. Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTCQB: NRRSF, FWB: LXZ1) (Norsemont oder das Unternehmen) freut sich, einige vorläufige Ergebnisse seines laufenden geologischen, geochemischen und geophysikalischen Explorationsprogramms bei der historischen Lagerstätte Choquelimpie bekannt zu geben.

Das geologische Team hat vorläufige Interpretationen erstellt, die auf der systematischen Neuuntersuchung historischer Bohrlochproben, der geologischen Neuaufzeichnung historischer Diamantbohrkerne sowie auf der bereits zuvor gemeldeten geophysikalischen induzierten Pol-Dipol-Polarisation (PDIP) und der magnetotellurischen (MT)-Untersuchung durch Southern Rock Geophysics basieren.

Das Neuanalyseprogramm umfasste 14.850 grobkörnige Absonderungs- und Stoffproben von historischen Bohrlöchern. Die Proben wurden an Andes Analytical Laboratories in Santiago de Chile geschickt, wo sie mittels ICP auf Gold, Silber, Kupfer und weitere 38 Elemente analysiert wurden. Es wurden systematische QS/QK-Proben integriert. Diese Proben stellen etwa 16 % der gesamten Proben vom historischen Ressourcengebiet dar und werden zur Validierung der historischen Bohrergebnisse verwendet.

Die Geologen von Norsemont haben 6.346 m der historischen Diamantbohrlöcher neu aufgezeichnet. Sie haben ein neues und weiterentwickeltes geologisches Modell sowie zehn geologische Querschnitte erstellt, die zur Unterstützung der aktualisierten Ressourcenschätzung verwendet werden, die von Mine Development Associates / RESPEC aus Reno im US-Bundesstaat Nevada erstellt wird.

Das geophysikalische Programm umfasste elf Untersuchungslinien in einem Abstand von 250 m und einer Länge von bis zu 2,6 km. Jede zweite Linie, also insgesamt 13,7 km Luftlinie, wurde mittels PDIP-MT untersucht und fünf dazwischen liegende Linien wurden nur mittels MT untersucht (insgesamt 11,8 km). Die Untersuchung wurde im Juli abgeschlossen und die Ergebnisse sowie der Bericht wurden im August bereitgestellt. Die Interpretation der geophysikalischen Ergebnisse ist im Gange.

Die Kernaufzeichnungen, Oberflächenkartierungen und Oberflächenprobennahmen werden fortgesetzt, um unser Verständnis der Lagerstätte Choquelimpie zu verbessern, eine aktualisierte Ressourcenschätzung zu unterstützen und Ziele für bestätigende Erkundungsdiamantbohrungen in naher Zukunft zu identifizieren.

Die epithermale Gold-Silber-Mineralisierung bei Choquelimpie kommt innerhalb eines dazitischen Dom- und Vulkanschlotkomplexes im Kern eines erodierten Stratovulkans aus dem Miozän vor. Hochgradigere Mineralisierungen kommen in Form von strukturell fokussierten Körpern von hydrothermalen Brekzien vor, die frühere phreatische und phreatomagmatische Brekzien innerhalb einer von Westsüdwesten nach Ostnordosten verlaufenden Hülle durchschneiden und mineralisieren, die die historischen Gruben Vizcacha und Choque enthält.

Historische Golduntersuchungen wurden mithilfe der Software Leapfrog modelliert und zeigen eine gute Korrelation mit dem Brekzienkomplex, während höhere Gehalte mit Zonen von hydrothermalen Brekzien korrelieren (siehe Abbildung 1B). Die Mineralisierung ist nach wie vor in zahlreiche Richtungen offen. Die Modellierung weist darauf hin, dass die Mineralisierung oberhalb eines tieferen IP-Aufladbarkeitsmerkmals (Abbildung 1C) vorkommt, das disseminierte Sulfide in Zusammenhang mit einem darunter liegenden Porphyrsystem widerspiegeln könnte. Die Arbeiten sind im Gange, um die detaillierten Grenzen der epithermalen Mineralisierung zu ermittelt - zusammen mit der Identifizierung von Explorationszielen, einschließlich der Möglichkeit eines darunter liegenden Porphyrsystems.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62643/Norsemont151121_dePRCOM.001.jpeg

Abb. 1: LÄNGSSCHNITT VON CHOQUELIMPIE MIT BLICKRICHTUNG SÜDOSTEN durch die historischen Gruben Vizcacha und Choque

Bild A ist eine Planansicht, die die historischen Bohrlochspuren, die mittels Leapfrog interpretierten Gehaltsmodelle in Gold (g/t) sowie die Grenzen der in den Bildern B und C dargestellten Abschnitte zeigt.

Bild B ist eine Ausschnittsansicht, die die aktuelle Topografie, die historischen Bohrlochspuren sowie die mittels Leapfrog interpretierten Gehaltsmodelle in Gold (g/t) zeigt. Beachten Sie, dass die Mineralisierung nach wie vor in zahlreiche Richtungen offen ist.

Bild C ist ein Ausschnitt, der die aktuelle Topografie, die historischen Bohrlochspuren, die mittels Leapfrog interpretierten Gehaltsmodelle in Gold (g/t) sowie das 3-D-Inversionsmodell der Aufladbarkeitsresonanz der induzierten Pol-Dipol-Polarisation zeigt.

Vorsorglicher Hinweis: Die Leapfrog-Interpretation ist eine vorläufige computergenerierte Visualisierung, die nur auf historischen Bohrlochuntersuchungen basiert. Die Leapfrog-Gehaltsmodelle werden nicht von geologischen, geostatistischen oder wirtschaftlichen Parametern eingeschränkt und stellen in keinster Weise Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzungen dar.

Bei sämtlichen Feldarbeiten werden die COVID-19-Protokolle streng eingehalten.

John Currie, VP Exploration von Norsemont, sagte: Dank der Bemühungen und des Engagements unseres geologischen Teams unter der Leitung unserer Senior Geologists Claudio Burgoa und Jaime Diaz, mit der Unterstützung von Julio Rivera und unter der Anleitung unseres Consulting Chief Geologist David Hopper, werden an mehreren Fronten beträchtliche Fortschritte verzeichnet. Dieses Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung bei der Erkundung und Bewertung ähnlicher epithermaler und porphyrischer Lagerstätten in den Anden. Wir beginnen erst damit, diese faszinierende Lagerstätte zu verstehen, und es müssen noch beträchtliche Arbeiten durchgeführt werden, um ihr vollständiges Potenzial zu erkennen. Es ist jedoch bereits offensichtlich, dass die Mineralisierung nach wie vor in zahlreichen Gebieten offen ist, und wir freuen uns darauf, sie Testbohrungen zu unterziehen!

Marc Levy, CEO von Norsemont, sagte: Ich bin beeindruckt von den Fortschritten, die das geologische Team bei Choquelimpie verzeichnet. Unser unmittelbar bevorstehendes Bohrprogramm wird unser solides geologisches Modell voraussichtlich validieren und die Ergebnisse sollen einen Leitfaden für zukünftige Explorationsprogramme darstellen. Choquelimpie ist ein unglaubliches Projekt mit beträchtlichem Potenzial. Wir freuen uns über den potenziellen Wert, den diese und zukünftige Bohrprogramme für unsere Interessensvertreter schaffen werden.

Art Freeze, P.Geo., Director von Norsemont Mining sowie eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der technischen Daten in dieser Pressemitteilung geleitet.

Über Norsemont Mining Inc.

Norsemont verfügt über erfahrene Rohstoffexperten, deren Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vorzeigeprojekt bis zur bankfähigen Machbarkeit zu entwickeln. Norsemont Mining besitzt eine 100-%-Beteiligung am Gold-Silber-Projekt Choquelimpie im Norden von Chile, einer bereits genehmigten Gold- und Silbermine. Choquelimpie verfügt über mehr als 1.700 Bohrlöcher und eine bedeutsame bestehende Infrastruktur.

Für das Board of Directors,

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter:

Telefon: (604) 669-9788; Fax: (604) 669-9768

