IRW-News: Novamind Inc.: Novamind eröffnet neue Klinik mit Spezialisierung auf die Behandlung von Substanzmissbrauch

IRW-PRESS: Novamind Inc.: Novamind eröffnet neue Klinik mit Spezialisierung auf die Behandlung von Substanzmissbrauch

Klinik in Salt Lake City begrüßt die neue Suchtspezialistin Dr. Amy de la Garza

TORONTO, ON / 6. November 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTCQB: NVMDF | FSE: HN2) (Novamind oder Unternehmen), ein führendes Unternehmen im Bereich der psychischen Gesundheit, das auf psychedelische Medizin spezialisiert ist, freut sich, die Eröffnung einer neuen Klinik in der Innenstadt von Salt Lake City (SLC-Klinik) bekanntgeben zu können. Neben dem Novamind-Angebot an Behandlungen für die psychische Gesundheit ist die SLC-Klinik unter der Leitung ihrer neuen medizinischen Direktorin Dr. Amy de la Garza auf integrative Verhaltensmedizin und Dienstleistungen für Erwachsene mit Substanzmissbrauch spezialisiert.

Die ambulanten Dienste der SLC-Klinik zur Behandlung von Substanzmissbrauch bieten eine Alternative zu stationären Therapieprogrammen und tragen dazu bei, die hoch komplexe öffentliche Gesundheitskrise zu bewältigen, die sich neben den Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Zugang zu Drogen weiter verschärft. Allein im Jahr 2020 starben 93.000 Amerikaner an einer Überdosis Drogen oder Medikamenten - ein Anstieg um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so die Centers for Disease Control and Prevention.

Dr. Reid Robison, Novaminds Chief Medical Officer, kommentierte: Soziale Isolation und Verzweiflung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie haben zu einem erheblichen Anstieg von Substanzmissbrauch und damit verbundenen Todesfällen geführt. Dr. de la Garzas Expertise in der Sucht- und Verhaltensmedizin ist eine wichtige Ergänzung für unser Team, da wir Novaminds Klinikpräsenz weiter ausbauen, um ungedeckten Bedarf zu decken und unsere innovativen, evidenzbasierten Behandlungen zu erweitern.

Dr. de la Garza ist approbierte Hausärztin mit 10jähriger Erfahrung in der speziellen Betreuung von Patienten mit Verhaltensstörungen und Diagnosen des Substanzmissbrauchs. Sie erwarb ihren Doktortitel in Medizin an der Universität von Colorado und absolvierte anschließend eine Facharztausbildung für Familienmedizin am Utah Healthcare Institute. Außerdem schloss sie ein Stipendium für Suchtmedizin an der University of Utah ab und ist vom Institute for Functional Medicine zertifiziert. Dr. de la Garza eröffnete 2017 in Salt Lake City, Utah, die erste gemeindenahe Praxis, die Primärversorgung und Verhaltensmedizin kombiniert.

Ich bin begeistert, dass ich mit Novamind arbeiten werde, und freue mich darauf, ein innovatives ambulantes Programm für die Behandlung von Substanzmissbrauch aufzubauen, das Sucht- und integrative Medizin miteinander verbindet und Menschen ganzheitlich behandelt, sagte Dr. de la Garza, die auch in integrativen Modalitäten und Lifestyle-Medizin geschult ist, einschließlich Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stressmanagement und soziale Kontakte.

Novamind wird klinische Daten über die Wirksamkeit des integrativen Behandlungsansatzes für Suchterkrankungen sammeln und künftige Studien für Erkrankungen wie Opioidmissbrauch durchführen. Darüber hinaus wird die SLC-Klinik ein innovatives und kosteneffizientes Modell für medizinische Gruppentermine erproben, das nachweislich Ängste und Depressionen reduziert und die Ergebnisse bei chronischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes verbessert.

Die SLC-Klinik befindet sich in 807 E South Temple, Suite 101, Salt Lake City, Utah.

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von integrativen Kliniken für psychische Gesundheit Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber einer Full-Service-Auftragsforschungsinstitut, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter www.novamind.ca.

