IRW-News: Novamind Inc.: Novamind verdoppelt seine Größe und fügt vier neue psychiatrische Kliniken mit Psychedelikatherapie hinzu

IRW-PRESS: Novamind Inc.: Novamind verdoppelt seine Größe und fügt vier neue psychiatrische Kliniken mit Psychedelikatherapie hinzu

Die neuen Kliniken markieren die erste Phase von Novaminds nationaler Expansionsstrategie

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 4. Mai 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTC PINK: NVMDF | FWB: HN2) (Novamind oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, freut sich bekannt zu geben, dass es vier neue Cedar Psychiatry-Kliniken (die neuen Kliniken) eröffnen und damit sein Netzwerk auf insgesamt acht Standorte erweitern wird.

Mit den durch die neuen Kliniken erweiterten Kapazitäten wird sich voraussichtlich auch das Patientenvolumen von Novamind erhöhen. Wurden im Jahr 2020 rund 20.000 Kundenbesuche registriert, so geht man für 2021 von rund 65.000 Kundenbesuchen aus, was einem Plus von 325 % entspricht.

Novamind hat bei drei der neuen Kliniken mit den Bauarbeiten begonnen und ein viertes zusätzliches Grundstück gepachtet. Mit der geplanten Eröffnung der neuen Kliniken zwischen Juli und September 2021 läutet Novamind die erste Phase seiner nationalen Expansionsstrategie ein. Mit dieser Strategie will das Unternehmen die betriebliche Erfolgsbilanz seiner bestehenden Kliniken in Utah in großem Maßstab replizieren, bevor noch 2021 eine Expansion in weitere amerikanische Bundesstaaten erfolgt.

Mit seiner Investition in die Expansion seines Klinik-Netzwerks reagiert Novamind auf die stark steigende Nachfrage der Kunden nach psychiatrischen Gesundheitsleistungen, mit denen bestehende Bedarfslücken gefüllt und die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie gemildert werden sollen. In allen Cedar Psychiatry-Kliniken kommt es derzeit bei der Terminvergabe für Untersuchungen zu einer zweiwöchigen Wartezeit.

In den neuen Kliniken wird ein breites Spektrum an Behandlungsmethoden angeboten, wie z.B. die ketamingestützte Psychotherapie, SpravatoTM, die kognitive Verhaltenstherapie (CBT) und die transkranielle Magnetstimulation (TMS). Die Standorte in Draper, Murray und Salt Lake City bieten den Patienten außerdem die Möglichkeit der Teilnahme an klinischen Studien mit psychedelischen Arzneimitteln, die unter der Aufsicht von Novaminds klinischem Forschungsarm Cedar Clinical Research durchgeführt werden. Der Standort in Park City wird als einziger sowohl als Klinik als auch als Rückzugszentrum für Retreats geführt, wo Therapieerlebnisse mit Psychedelika angeboten werden. Dabei profitiert man vom guten Ruf der Stadt als erstklassiger Urlaubsdestination.

Wir verdoppeln die Größe unseres Klinik-Netzwerks um sechs Monate früher als geplant. Die zusätzlichen Kapazitäten ermöglichen uns im Jahr 2021 eine Aufstockung auf 65.000 Kundenbesuche, freut sich Yaron Conforti, seines Zeichens CEO und ein Director von Novamind. Mit dem Ausbau des Klinik-Netzwerks und der klinischen Forschungsinfrastruktur im Vorfeld der erwarteten FDA-Zulassungen von MDMA und Psilocybin rechnet Novamind mit einem kontinuierlichen und intensiven Wachstum.

Um den starken Anstieg der Kundenzahlen in den Kliniken bewältigen zu können tätigt Novamind zusätzliche strategische Investitionen in die dafür erforderliche Infrastruktur. Derzeit wird ein neues Call-Center eingerichtet, das eigens für den optimierten Betrieb des Novamind-Netzwerks mit seinen acht Kliniken geschaffen wird. Es soll die Kommunikation mit den Kunden und überweisenden Ärzten verbessern sowie den stark gestiegenen Verwaltungsaufwand für die Kostenrückerstattung aus der Krankenversicherung erleichtern. Weitere Details zu den neuen Kliniken im Einzelnen und zum Call-Center werden in den nachfolgenden Pressemitteilungen bekannt gegeben.

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken, Retreats und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von Cedar Psychiatry-Kliniken Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von Cedar Clinical Research, einer Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Sowohl Cedar Psychiatry als auch Cedar Clinical Research sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Novamind. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter novamind.ca.

Kontaktdaten

Novamind

Yaron Conforti, CEO & Director

Telefon: +1 (647) 953 9512

Bill Mitoulas, Investor Relations

E-Mail: bill@novamind.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Risiken, die regelmäßig in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens aufgeführt werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58193

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58193&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA67001F1045

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.