IRW-News: NQ Minerals Plc: NQ Minerals Plc.: Bekanntgabe der Verwaltung und Ernennung von Verwaltern

IRW-PRESS: NQ Minerals Plc: NQ Minerals Plc.: Bekanntgabe der Verwaltung und Ernennung von Verwaltern

NQ Minerals PLC wurde heute durch ein einstimmiges Votum der Directors des Unternehmens unter Verwaltung gestellt.

Paul Cooper und Paul Appleton, Restrukturierungsspezialisten aus dem Vereinigten Königreich von Begbies Traynor Group PLC, wurden mit sofortiger Wirkung zu gemeinsamen Insolvenzverwaltern des Unternehmens ernannt.

In den vergangenen Monaten haben die Directors mehrere Möglichkeiten geprüft, um die Notierung des Unternehmens aufrechtzuerhalten, doch heute sind die Directors - unterstützt durch den Rat von Restrukturierungsspezialisten - zum Schluss gekommen, dass die Insolvenz des Unternehmens die beste Option ist, um die Interessen aller Aktionäre zu schützen. Als unlösbares Problem hat sich die Umstrukturierung der hohen Schulden erwiesen, die NQ Minerals PLC in den vergangenen Jahren angehäuft hat.

Dementsprechend wurde das Unternehmen unter Verwaltung gestellt, um den erforderlichen Spielraum für die Prüfung aller Umstrukturierungsoptionen zu schaffen. Die zugrunde liegenden Betreibergesellschaften notieren weiterhin im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit und die zugrunde liegenden Hellyer-Betriebe zeigen weiterhin eine starke Performance.

Der Handel mit den Aktien des Unternehmens an der AQUIS Exchange wird bis auf weiteres ausgesetzt.

Bitte beachten Sie, dass die Directors und Officers des Unternehmens nicht in der Lage sind, Fragen zur Position der Inhaber von Wertpapieren des Unternehmens jeglicher Form oder zur Position der Gläubiger zu beantworten, da sich das Unternehmen unter Verwaltung befindet.

Alle Anfragen von Aktionären, Gläubigern und Schuldnern (die direkt mit dem Unternehmen in Zusammenhang stehen) hinsichtlich NQ Minerals PLC sollten nun direkt an Begbies Traynor Group PLC per E-Mail gerichtet werden:

NQMinerals@btguk.com

-END-

Administrator:

Begbies Traynor Group plc

Email: NQMinerals@btguk.com

AQSE Corporate Adviser:

First Sentinel Corporate Finance Limited

Brian Stockbridge / Gabrielle Cordeiro

Tel: +44 (0) 207 183 7407 (United Kingdom)

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen werden von der Gesellschaft als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 angesehen. Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung über einen regulatorischen Informationsdienst gelten diese Insiderinformationen nun als öffentlich zugänglich.

Der folgende Abschnitt bezieht sich auf die Pressemitteilungen von NQ Minerals Plc, die in den Vereinigten Staaten verbreitet werden:

Vorsichtshinweis für US-Investoren

Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) erlaubt es US-Bergbauunternehmen, in ihren bei der SEC eingereichten Unterlagen nur solche Mineralvorkommen offenzulegen, die ein Unternehmen wirtschaftlich und legal abbauen oder produzieren kann. Alle in dieser Pressemitteilung oder auf der Website von NQ Minerals PLC gezeigten Mineralressourcenschätzungen wurden in Übereinstimmung mit den Definitionsstandards des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (Australasischer Kodex für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse, Mineralressourcen und Erzreserven) des Australasian Joint Ore Reserves Committee erstellt, die von den Definitionsstandards des Industry Guide 7 der United States Securities and Exchange Commission (SEC) abweichen können. Das Unternehmen verwendet möglicherweise bestimmte Begriffe, die nach den SEC-Richtlinien in den USA registrierten Unternehmen strengstens untersagt sind, in ihre bei der SEC eingereichten Unterlagen aufzunehmen.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 enthalten. Solche Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, alle Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Vorhersagen und Prognosen basieren, einschließlich solcher, die sich auf unsere Wachstumsstrategie, Mineralienschätzungen und alle anderen Aussagen beziehen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die sich negativ auf unser Geschäft, die Betriebsergebnisse, die finanzielle Lage und den Aktienkurs auswirken könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, sind: Risiken im Zusammenhang mit unserer Wachstumsstrategie; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und/oder Förderung; unsere Fähigkeit, Finanzierungen und strategische Vereinbarungen und Beziehungen zu erhalten, zu erfüllen und aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, Schlüsselpersonal anzuwerben, zu integrieren und zu halten; die weltweite Nachfrage nach Mineralressourcen; unser Bedarf an beträchtlichen zusätzlichen Mitteln; staatliche Regulierungen; sowie andere Risiken. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Berichtigungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen unserer Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60892

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60892&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=GB00BYN8YP12

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.