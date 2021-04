IRW-News: NSJ Gold Corp.: NSJ Gold Corp. (CSE: NSJ) gibt Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt

IRW-PRESS: NSJ Gold Corp.: NSJ Gold Corp. (CSE: NSJ) gibt Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt

Vancouver, BC, 7. April 2021, NSJ Gold Corp. (CSE: NSJ) ("NSJ") freut sich, die Notierung seiner Stammaktien zum Handel an der Frankfurter Börse (Deutsche Börse AG) unter dem Symbol 9PZ und der WKN A2QQ5R bekannt zu geben.

Mit dieser Notierung sind die Aktien des Unternehmens nun an der Canadian Securities Exchange ("CSE") und an der Frankfurter Börse, einer der größten Börsen der Welt, dual-gelistet. NSJ geht davon aus, dass die Notierung in Frankfurt dazu beitragen wird, die Handelsliquidität zu erhöhen und Investitionen in das Unternehmen durch institutionelle und private Anleger in ganz Europa zu erleichtern.

Jag Sandhu, CEO und President von NSJ, kommentierte: "Wir freuen uns, die Notierung unserer Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt zu geben. NSJ kommt mit seinem Gold/Kupfer-Projekt in Arizona, USA, voran. Dies stößt auf zunehmendes Interesse von Investoren in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Das Dual-Listing ist eine direkte Reaktion auf dieses Interesse und wird NSJ Zugang zu einer großen Anzahl neuer potenzieller Investoren verschaffen, was dazu beitragen wird, unsere Aktionärsbasis zu erweitern und die Liquidität zu erhöhen."

Die Frankfurter Wertpapierbörse ist nach der NYSE und der NASDAQ die drittgrößte Börse der Welt. Über 3.000 internationale Unternehmen sind an der Frankfurter Börse gelistet und die direkt mit der Frankfurter Börse verbundenen Investoren repräsentieren 35% des weltweiten Investitionskapitals.

Über NSJ Gold Corp.

NSJ hält eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Golden Hills Projekt (das " Konzessionsgebiet") im US-Bundesstaat Arizona, die einer 3%igen Net Smelter Return (NSR)-Royalty unterliegt. Das Konzessionsgebiet befindet sich 100 Meilen westlich der Mine Kay (im Besitz von Arizona Metals Corp. TSXV: AMC) und 80 Meilen südlich der Mine Moss (im Besitz von Northern Vertex Mining Corp.

TSXV: NEE). Das Grundstück besteht aus 7 patentierten Claims und 94 unpatentierten Bergbau-Claims, die insgesamt 1.970 Acres (8,5 km²) umfassen. Das Managementteam von NSJ verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Minenbetrieb.

WWW.NSJGOLD.COM

Im Namen des Board of Directors

Jag Sandhu, CEO und President 778-218-9638

