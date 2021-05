IRW-News: NSJ Gold Corp.: NSJ Gold Corp. (NSJ) erweitert Claim-Block beim Projekt Golden Hills (Arizona, USA)

IRW-PRESS: NSJ Gold Corp.: NSJ Gold Corp. (NSJ) erweitert Claim-Block beim Projekt Golden Hills (Arizona, USA)

Vancouver, BC, 11. Mai 2021, NSJ Gold Corp. (CSE: NSJ) (FWB: 9PZ) (NSJ oder das Unternehmen) gibt die Erweiterung des Grundbesitzes des Unternehmens im Projekt Golden Hills in Arizona (USA) bekannt. Der neue Block mit 20 nicht patentierten Erzgang-Claims mit 162 Hektar (400 Acres) Grundfläche grenzt direkt an den ursprünglichen Grundbesitz an und umfasst von Alluvium bedeckten Boden. Diese dünne Deckschicht verdeckt ein mögliches Mineralienpotenzial in diesem Gebiet.

Im Südosten des neuen Claim-Blocks sind Strukturen mit Kupferoxiden zu erkennen, die nach Nordwesten streichen. Mehrere Schächte und Schürfgruben verweisen auf ein starkes Interesse früherer Prospektoren. Alle bis dato ermittelten wichtigen mineralisierten Strukturen im Projektgebiet streichen in Richtung Nordwest. Man nimmt daher an, dass sich einige dieser zutage tretenden Strukturen unter der alluvialen Deckschicht auf dem neu abgesteckten Boden fortsetzen könnten.

Qualifizierter Sachverständige

Richard Kern, Certified Professional Geologist, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Herr Kern steht als Vice President of Exploration von NSJ Gold Corp. in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über NSJ Gold Corp.

NSJ hält eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt Golden Hills (das Konzessionsgebiet) im US-Bundesstaat Arizona, das Gegenstand einer 3%igen Net Smelter Return (NSR)-Lizenzgebühr ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich 100 Meilen westlich der Mine Kay (im Besitz von Arizona Metals Corp./TSXV: AMC) und 80 Meilen südlich der Mine Moss (im Besitz von Northern Vertex Mining Corp./TSXV: NEE). Das Konzessionsgebiet besteht aus 7 patentierten Claims und 114 nicht patentierten Bergbau-Claims mit 2.370 Acres (9,6 km²) Gesamtfläche. Das Managementteam von NSJ verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Minenbetrieb.

WWW.NSJGOLD.COM

Für das Board of Directors

Jag Sandhu, CEO und President 778-218-9638

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58329

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58329&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA62973P1071

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.