IRW-News: Optimi Health Corp.: Optimi Health Partnerschaft mit Numinus Wellness führt zu erstem 100% natürlichem Psilocybin- Protokoll

IRW-PRESS: Optimi Health Corp.: Optimi Health Partnerschaft mit Numinus Wellness führt zu erstem 100% natürlichem Psilocybin- Protokoll

-R&D Programm entwickelt 100% Optimi-eigene psychedelische Kapsel für klinische Dosisstudie am Menschen

VANCOUVER, BC (4. Mai 2021) - Optimi Health Corp. (CSE: OPTI) (OTC: OPTHF) (FRA: 8BN) (Optimi oder das Unternehmen), Entwickler einer vertikal integrierten Pilzmarke mit Schwerpunkt auf dem Gesundheits- und Wellness-Sektor, freut sich bekannt zu geben, dass seine zuvor angekündigte Labor-Dienstleistungsvereinbarung mit Numinus Wellness Inc. (Numinus) (TSXV: NUMI) mit einem ersten Kandidaten für klinische Prüfungen, vorbehaltlich der Zulassungen von Health Canada, umgesetzt wird.

Numinus ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen zur Unterstützung und Erweiterung der sicheren, zugänglichen und evidenzbasierten Anwendung psychedelisch unterstützter Psychotherapien (PAP) und unterstützt damit die Mission von Optimi, die Forschung und Entwicklung von rein natürlichen, in Kanada angebauten Psilocybin produzierenden Pilzen und verwandten Produktformulierungen voranzutreiben.

JJ Wilson, Chairman of the Board von Optimi, sagte: Die heutigen Nachrichten sind ein weiterer Schritt nach vorn, wenn wir uns auf unsere erste rein natürliche, proprietäre psychedelische Pilzformulierung für die Prüfung am Menschen vorbereiten. Vor Kurzem konnten wir Fortschritte an unseren bedeutenden Standorten in Princeton, BC, verzeichnen, die darauf ausgelegt sind, die GMP-Standards für die Produktion zu erfüllen oder sogar zu übertreffen. Wir sind höchster Qualität bei Kultivierung, Produktion und Verarbeitung verpflichtet und dies spiegelt sich in unserem Streben nach rein natürlichen Formulierungen wider. Dieser Ansatz, kombiniert mit Forschung im Frühstadium, die darauf abzielt, schnell in Humanstudien umgesetzt zu werden, ist Teil eines vielschichtigen strategischen Plans, der sicherstellen soll, dass wir fortschrittliche Produktformulierungen haben, die für eine rechtzeitige Überprüfung und Genehmigung durch die Regulierungsbehörden bereit sind. Bei der Strategie von Optimi, Umsätze zu generieren und funktionelle Pilzprodukte zu vermarkten, geht es darum, die Grundlagen für die Entwicklung erstklassiger Prozesse zur Unterstützung und zum Aufbau unserer rein natürlichen Pilzmarke zu schaffen. Den großen Schritt nach vorne, den wir heute mit Numinus machen, wird sich in mehrere Entwicklungsprojekte und Einnahmequellen skalieren lassen, die auf eine Reihe zukünftiger kommerzieller Möglichkeiten abzielen, die sich auf die natürliche und sichere Behandlung einer Vielzahl von Humankrankheiten konzentrieren.

Im Rahmen der Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung mit Numinus erhielt Optimi nahezu sofortigen Zugriff auf Dienstleistungen, wie Labore, Ausrüstung und Experten, die speziell mit Psilocybe-Pilzen, psychedelischen Verbindungen und Formulierungen in den lizenzierten Einrichtungen von Numinus assoziiert sind. Die Vorabeinreichung von Optimis erstem Psilocybe-Pilzextrakt-Kandidaten wird vollständig dokumentiert werden, damit Health Canada eine entsprechende Überprüfung vornehmen kann, um sich auf die Aufnahme in die geplante klinische Studie mit IMPACT an der University of Calgary vorzubereiten. Optimi ist der Ansicht, dass mehrere weitere Kandidaten entwickelt werden und sich dem anfänglichen Kandidatenprofil anschließen könnten, sodass sich die Bemühungen der Forschungsmediziner durch mehrere Studienoptionen multiplizieren könnten. Das gesamte daraus resultierende geistige Eigentum (IP) wird zu 100 % im Besitz von Optimi sein.

Mike Stier, CEO von Optimi, sagt: Die Beziehung zu Numinus hat sich von Anfang an gelohnt und zu einer wie wir glauben sehr bedeutenden Sammlung an natürlichen Formulierungen für Studien geführt. Liebe zum Detail und präzise Dokumentation sind in diesem Stadium von entscheidender Bedeutung, da wir darauf vorbereitet sein müssen, die Arbeit dem klinischen Studienteam zur Validierung vorzulegen. Ein beschleunigter Fortschritt ist für uns von entscheidender Bedeutung, um die Branchenführerschaft zu erobern, um spürbare Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen. Das ist uns sehr wichtig. Ich freue mich also sehr über die heutige Nachricht und danke allen Beteiligten für den kollaborativen Ansatz und den Eifer, voranzukommen. Der vor uns liegende Weg wird von Tag zu Tag einfacher.

ÜBER OPTIMI (CSE: OPTI) (OTC: OPTHF) (FRA: 8BN)

Optimi entwickelt eine anspruchsvolle Pilzmarke, die sich auf Gesundheits- und Wellnessmärkte konzentriert. Mit einem vertikal integrierten Ansatz beabsichtigt Optimi, qualitativ hochwertige, funktionelle Pilzprodukte in seinen beiden Anlagen, die sich auf einer Fläche von insgesamt 20.000 Quadratmetern in Princeton, British Columbia, kurz vor der Fertigstellung befinden, zu kultivieren, extrahieren, verarbeiten und zu vertreiben. Um Pilze vollumfänglich wissenschaftlich zu untersuchen, hat das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Optimi Labs Inc. eine Ausnahme zu Forschungszwecken gemäß den Health Canada Food and Drug Regulations (FDR) für die Verwendung von Psilocybin und Psilocin für wissenschaftliche Zwecke erhalten. Optimi hat zudem eine Händlerlizenz gemäß den kanadischen Betäubungsmittelkontrollvorschriften beantragt, die den Besitz, den Vertrieb, den Verkauf, die Laboranalyse und Forschung und Entwicklung von Psilocybin- und Psilocin-Formulierungen regelt. Optimi ist zu fachkundiger Kultivierung und Qualitätsproduktion verpflichtet, die allen anwendbaren Gesetzen und geltenden Vorschriften unterliegt und in Übereinstimmung mit diesen steht, um eine sichere, überlegene kanadische Pilzproduktion zu gewährleisten.

Mehr erfahren Sie unter: https://optimihealth.ca/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung (zusammen die zukunftsgerichtete Aussagen), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten von Optimi hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Jegliche Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Begriffen wie wird wahrscheinlich in [] resultieren, wird erwartet, erwartet, wird fortgesetzt, wird angenommen, nimmt an, glaubt, schätzt, beabsichtigt, plant, prognostiziert, Prognose, Strategie, Ziel und Ausblick) sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein, die Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Diese Aussagen gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemeldung. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Antrag auf Erteilung einer Handelslizenz, die Aktivitäten, die im Rahmen der Forschungsfreistellung des Unternehmens durchgeführt werden sollen, und das damit verbundene Geschäft in Bezug auf Psilocybin und Psilocin sowie die Pläne, Schwerpunkte und Ziele von Optimi.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Optimi liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben oder impliziert sind. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Auswirkungen und der Verlauf der COVID-19-Pandemie sowie andere Faktoren, die unter Forward-Looking Statements und Risk Factors im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 12. Februar 2021 aufgeführt sind. Optimi übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist Optimi nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, zu beurteilen. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

