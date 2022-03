IRW-PRESS: Oragin Foods Inc.: Oragin Foods bestellt Matthew Merson, einen Führungsexperten der Lebensmittel- und Getränkebranche, zur Unterstützung der Expansion in den USA in seinen Beirat

Herr Merson war bei einigen der bekanntesten Lebensmittel- und Getränkemarken wie Danone, Coca-Cola, Glaceau, Boxed Water und ZICO als Führungskraft tätig und ist derzeit Vice President bei der Firma SIMULATE, einem US-amerikanischen Hersteller von pflanzlichen Lebensmitteln. In seiner Führungsrolle war Herr Merson an Fusionen und Übernahmen im Lebensmittel- und Getränkesektor im Wert von über 4 Milliarden USD beteiligt.

24. März 2022, Toronto, Kanada: Oragin Foods Inc. (ORAGIN oder das Unternehmen) (TSXV: OG, OTCQX: OGGFF, FWB: 9CW) freut sich, die Ernennung von Herrn Matthew Merson in den Beirat des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Merson wird das Unternehmen bei seiner Wachstums- und Expansionsstrategie im Geschäftsbereich Consumer Packaged Goods (Konsumgüter/CPG), in dem auch die Milchersatzproduktmarke Future of Cheese angesiedelt ist, unterstützen. Zudem wird Herr Merson dem Unternehmen im Zuge des geplanten Ausbaus seiner Präsenz in der Wachstumsbranche der pflanzlichen Lebensmittel sowohl im US-Markt als auch auf internationaler Ebene bei der Auffindung und Evaluierung neuer und potenzieller Übernahmekandidaten behilflich sein.

Herr Merson ist ein Führungsexperte der Branche mit mehr als 30 Jahren Führungserfahrung bei einigen der bekanntesten Lebensmittel- und Getränkemarken, wie etwa dem Molkereiriesen Danone (OTCQX: DANOY), Coca-Cola (NYSE: KO), Glaceau, der nachhaltigen Wassermarke Boxed Water, dem führenden Kokoswasserhersteller ZICO und zuletzt der Firma Simulate, einem Hersteller von pflanzlichen Geflügelersatzprodukten und Eigentümer der beliebten Marke NUGGS. Mit Herrn Merson als Verkaufsleiter konnte die Firma Simulate den Vertrieb ihrer Produkte über mehr als 10.000 US-Lebensmittelketten wie etwa Walmart, Target, Safeway und Kroger sicherstellen.

Wir freuen uns sehr, dass Herr Merson unsere ORAGIN-Familie in dieser wichtigen Beratungsfunktion unterstützen wird, erklärt Matt Lurie, President von ORAGIN. Matts großer Erfahrungsschatz und seine Kompetenzen beim Aufbau einiger der erfolgreichsten Konsumgütermarken in Nordamerika, bei denen er eine Wertsteigerung in Milliardenhöhe mitverantwortete, werden ORAGIN in dieser faszinierenden Entwicklungsphase beim Aufbau und bei der Expansion seiner Eigenmarken in neue Märkte sowie bei strategischen Übernahmen eine wertvolle Hilfe sein. Zusätzlich zu seiner weitreichenden Erfahrung in der Konsumgüterbranche wird uns Matt mit seinen Kenntnissen im Lebensmitteleinzelhandel auch beim Ausbau unserer Einzelhandelsmarke Organic Garage maßgeblich unterstützen.

Das Unternehmen plant den Einsatz von Ressourcen, Kapital und zusätzlichem Know-how, um sowohl den Ausbau seines Konsumgütergeschäfts mit der Schwerpunktsetzung im Bereich pflanzliche Milchersatzprodukte in den Vereinigten Staaten und Kanada als auch die geplante Expansion der Marke Organic Garage im Geschäftsbereich Einzelhandel weiter zu forcieren.

Über Oragin Foods Inc.

Oragin Foods Inc. (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FRA: 9CW) ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit mehreren Standbeinen, das neue und innovative Lebensmittel- und Getränkemarken entwickelt, erwirbt, ausbaut und über einen Geschäftsbereich für abgepackte Verbrauchsgüter vermarktet. Das Unternehmen beinhaltet auch einen Geschäftsbereich für den Einzelhandel, der Organic Garage, einen der führenden kanadischen Einzelhändler für natürliche und biologische Lebensmittel, besitzt und betreibt. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte die ORAGIN-Website unter www.oragin.com.

Über Future of Cheese

Future of Cheese Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Innovation und Herstellung von pflanzlichem Käse beschäftigt, und von den besten und anerkanntesten Käseherstellern der Welt, gemeinsam mit Kanadas besten Köchen und mit Unterstützung durch ein Team von Wissenschaftlern und Nachhaltigkeitsexperten, geführt wird. Das Unternehmen will sich mithilfe einzigartiger Alterungs- und Herstellungsprozesse, eines etablierten Vertriebsnetzwerks und hochrangiger Marketingkanäle im schnellwachsenden Markt für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten durchsetzen und den Weg für die Zukunft pflanzlicher Milchproduktalternativen ebnen! Weitere Informationen sind auf der Website von Future of Cheese unter www.futureofcheese.com erhältlich.

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: ir@oragin.com

W: www.oragin.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. prognostizieren, erreichen, könnten, glauben, planen, beabsichtigen, Ziel, laufend, durchgehend, schätzen, Ausblick, erwarten, können, werden, Projekt, sollten oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen sowohl bekannten als auch unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Oragin Foods liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Oragin Foods wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl Oragin Foods versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von Oragin Foods erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Oragin Foods keine Verpflichtung, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen, späteren oder sonstigen Informationen Rechnung zu tragen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64896

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64896&tr=1

