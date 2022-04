IRW-PRESS: Oragin Foods Inc.: Oragin Foods nimmt am 12. April 2022 an einer Livestream-Veranstaltung von Wall Street Reporter teil und lädt Sie zur Teilnahme ein

12. April 2022, Toronto, Kanada: Oragin Foods Inc. (ORAGIN or the Company) (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FWB: 9CW) freut sich bekannt zugeben, dass Matt Lurie, President von ORAGIN, auf der nächsten von Wall Street Reporter ausgerichteten NEXT SUPER STOCK Live!-Veranstaltung eine Präsentation halten wird.

ORAGIN lädt Privatanleger und institutionelle Investoren sowie Berater und Analysten ein, an der Livestream-Präsentation von Matt Lurie teilzunehmen.

Einzelheiten zum Livestream

Datum: Dienstag, 12. April 2022

Uhrzeit: 13 Uhr Eastern Time (USA und Kanada) (19 Uhr MEZ)

Thema: Pflanzliche Lebensmittel-CPG-Marke Future of Cheese / Zulassung durch amerikanische FDA

Nehmen Sie über diesen Link teil: https://www.youtube.com/watch?v=TA86qJPr-FU

Über Future of Cheese

Future of Cheese Inc. ist ein von der FDA zugelassenes Unternehmen, das sich mit der Innovation und Herstellung von pflanzlichem Käse beschäftigt, und von den besten und anerkanntesten Käseherstellern der Welt, gemeinsam mit Kanadas besten Köchen und mit Unterstützung durch ein Team von Wissenschaftlern und Nachhaltigkeitsexperten, geführt wird. The Future of Cheese will sich mithilfe einzigartiger Alterungs- und Herstellungsprozesse, eines etablierten Vertriebsnetzwerks und hochrangiger Marketingkanäle im schnellwachsenden Markt für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten durchsetzen und den Weg für die Zukunft pflanzlicher Milchproduktalternativen ebnen.

Über Organic Garage

Organic Garage ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von Matt Lurie, einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet. Ziel von Organic Garage ist es, seine Präsenz als Einzelhändler in ganz Ontario, der bevölkerungsreichsten kanadischen Provinz, auszudehnen.

Der Livestream wird auch archiviert und als Aufzeichnung zur Verfügung stehen. NEXT SUPER STOCK Live! ist die Flaggschiff-Konferenzreihe für Investoren von Wall Street Reporter, auf der sich eine ausgewählte Gruppe von Unternehmen präsentieren. Diese Unternehmen befinden sich an einem wichtigen Wendepunkt und an der Schwelle zu explosivem Wachstum.

Jüngste Neuigkeiten des Unternehmens

- Oragins Future Of Cheese steht mit der Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) der Direktverkauf in ganz Nordamerika offen

- Oragin Foods bestellt Matthew Merson, einen Führungsexperten der Lebensmittel- und Getränkebranche, zur Unterstützung der Expansion in den USA in seinen Beirat

- Oragin Foods gibt Update zum Geschäftsverlauf bekannt

- Die börsennotierte Muttergesellschaft von Organic Garage gibt ihre Namensänderung in ORAGIN Foods Inc. sowie die geplante Erweiterung ihrer Geschäftsbereiche Einzelhandel und pflanzliche Verbrauchsgüter bekannt

Über ORAGIN

Oragin Foods Inc. (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FWB: 9CW) ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit mehreren Standbeinen, das neue und innovative Lebensmittel- und Getränkemarken entwickelt, erwirbt, ausbaut und über einen Geschäftsbereich für abgepackte Verbrauchsgüter vermarktet. Das Unternehmen beinhaltet auch einen Geschäftsbereich für den Einzelhandel, der Organic Garage, einen der führenden kanadischen Einzelhändler für natürliche und biologische Lebensmittel, besitzt und betreibt. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte die ORAGIN-Website unter www.oragin.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: ir@oragin.com

W: www.oragin.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. prognostizieren, erreichen, könnten, glauben, planen, beabsichtigen, Ziel, laufend, durchgehend, schätzen, Ausblick, erwarten, können, werden, Projekt, sollten oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen sowohl bekannten als auch unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Oragin Foods Inc. (Oragin) liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Oragin wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl Oragin versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von Oragin erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Oragin keine Verpflichtung, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen, späteren oder sonstigen Informationen Rechnung zu tragen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65219

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65219&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA6840221064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.