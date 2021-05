IRW-News: Organic Garage Ltd.: Organic Garage erweitert erfolgreiches Hand-Picked Partner-Programm mit führendem Spezialitätenanbieter

IRW-PRESS: Organic Garage Ltd.: Organic Garage erweitert erfolgreiches Hand-Picked Partner-Programm mit führendem Spezialitätenanbieter

Cheese Boutique ist neuer ausgesuchter Spezialitäten-Partner in den Filialen von Organic Garage

10. Mai 2021, Toronto, Kanada: Organic Garage Ltd. (Organic Garage oder das Unternehmen)(TSXV: OG, OTCQX: OGGFF, FRA: 9CW1), einer der führenden unabhängigen Bio-Lebensmittelhändler in Kanada, freut sich bekannt zu geben, dass die in Toronto ansässige renommierte Cheese Boutique als neuester Spezialitätenanbieter zu den Hand-Picked Partners des Unternehmens stößt. Cheese Boutique-Produkte sind ab sofort im Junction Store von Organic Garage erhältlich; die weiteren Filialen folgen kurzfristig.

Unter der Leitung der Eigentümer, der Familie Pristine, bedient Cheese Boutique Feinschmecker seit der Gründung des Geschäfts im Jahr 1970. Wir verwandeln Gutes in Großartiges ist das Motto der Gründer, und Afrim Pristine, Co-Founder von Future of Cheese, der jüngsten Akquisition von Organic Garage, wird eine kuratierte Auswahl gereifter Hauskäsesorten, geräuchertem Fleisch sowie Marken-Dauerlebensmittel zum Verkauf bereitstellen. Cheese Boutique ist damit der neueste Partner in dem beliebten Konzept von Organic Garage, das ausgesuchten Anbietern ermöglicht, ihre einzigartigen vorgefertigten Spezialitäten über kleine Kioske in den Läden von Organic Garage anzubieten.

Die Partnerschaft mit Organic Garage passt ganz natürlich zu uns; in ihren Geschäften einzukaufen macht Spaß und geht mit der sorgfältig durchdachten Umgebung, die wir selbst für Kunden in unserem eigenen Laden geschaffen haben, Hand in Hand, sagte Cheese Boutiques Maître Fromager, Afrim Pristine. Ich freue mich sehr darauf, meine Freude an Käse mit den Kunden von Organic Garage zu teilen und ihnen einige der köstlichsten Käsesorten der Welt zu präsentieren.

Organic Garage wird weitere Möglichkeiten erörtern, dem Hand Picked Partner-Programm anerkannte Anbieter hinzuzufügen, um das Einkaufserlebnis noch positiver für die Kunden zu gestalten. Das Unternehmen plant, sein aktuelles A bis Z-Angebot an natürlichen und Bioprodukten zukünftig mit Brotspezialitäten, Fertiggerichten, Pflanzen und Blumen zu erweitern.

Ich freue mich, durch die erweiterte Partnerschaft mit Cheese Boutique das Wachstum unseres Hand-Picked-Partner Programms fortzusetzen, sagte Matt Lurie, CEO von Organic Garage. Mit der Fachkenntnis dieses Anbieters und dem sorgfältig ausgewählten Produktangebot in den Läden von Organic Garage bieten wir unseren Kunden ein besonderes Shoppingerlebnis und differenzieren uns noch stärker von unseren Wettbewerbern.

Über Cheese Boutique

Cheese Boutique ist ein Heim für Feinschmecker und versorgt Toronto seit über 47 Jahren mit ausgesuchten Köstlichkeiten. Wir fingen 1970 zu zweit als ein kleiner Laden an der Ecke von Bloor Street an; seitdem sind wir mit einer großen Auswahl genussvoller Produkte und dem Wissen aus drei Generationen zu einem etablierten Feinschmeckergeschäft gewachsen. Gutes in Großartiges zu verwandeln ist unsere Gründerphilosophie. Egal ob Käse, Rindfleisch oder Meyer-Zitronen, wir reifen und räuchern mit einer Fachkenntnis, die man nur durch jahrelange Erfahrung gewinnt. Wir schätzen feine Lebensmittel so sehr wie Kunstliebhaber die Kunst, und von unserem 10.000 Quadratfuß großen Lebensmittelmuseum können Besucher sie mit nach Hause nehmen und auch probieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.cheeseboutique.com.

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FWB: 9CW1) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: investor_relations@organicgarage.com

W: www.organicgarage.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. prognostizieren, erreichen, könnten, glauben, planen, beabsichtigen, Ziel, laufend, durchgehend, schätzen, Ausblick, erwarten, können, werden, Projekt, sollten oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich von Organic Garage liegen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau oder die Erfolge von Organic Garage erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Organic Garage hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von Organic Garage erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden vom aktuellen Datum ausgehend getätigt und Organic Garage ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit neuen - nachfolgenden oder anderweitigen - Informationen zu entsprechen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58289

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58289&tr=1

