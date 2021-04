IRW-PRESS: Organic Garage Ltd.: Organic Garage schließt Umstellung auf ein dezentralisiertes Vertriebsmodell ab; rechnet mit Einsparungen von 1 Mio. USD pro Jahr

27. April 2021, Toronto, Kanada: Organic Garage Ltd. (Organic Garage oder das Unternehmen) (TSXV: OG; FRA: 9CW1; OTCQX: OGGFF), einer der führenden unabhängigen Bio-Lebensmittelhändler in Kanada, gab heute bekannt, dass es die Schließung seiner Vertriebs- und Lagereinrichtungen abgeschlossen hat und auf ein vollständig dezentrales Vertriebsmodell umgestiegen ist. Die Kosteneinsparungen durch die Umstellung werden voraussichtlich mehr als 1 Mio. USD pro Jahr betragen.

Ursprünglich hatte sich Organic Garage für ein Hub-and-Spoke-Modell entschieden, bei dem die zentrale Vertriebseinrichtung die Filialen bedienen sollte, um eine größere Kontrolle über die Lieferkette auszuüben, wenn auch mit erheblichen Kosten. Nach einer Kostenanalyse für den weiteren Betrieb des zentralisierten Vertriebsmodells wurde festgestellt, dass die Einsparungen bedeutend genug waren, um eine Umstellung zu einem dezentralisierten Modell zu rechtfertigen. Zeitgleich war das Unternehmen in der Lage, mit seinem Vertriebsnetzwerk Vorzugspreise und Rabattprogramme auszuhandeln, da diese nun ein deutlich höheres Volumen haben werden, insbesondere bei Marken, die Organic Garage zuvor direkt von den Herstellern bezogen hat. Zusätzlich zu den operativen Einsparungen, die sich aus der Umstellung des Vertriebsmodells ergeben, rechnet das Unternehmen mit weiteren Vorteilen bei den Bruttomargen, da es die Logistik seiner Distributoren zu deren Kosten nutzen kann.

Vereinfachung und Flexibilität waren auch Faktoren, die das Unternehmen vor der Entscheidung für die Umstellung berücksichtigt hat. Das Unternehmen hat zusätzliche Komplexitätsschichten in Bezug auf seine Betriebsabläufe entfernt und hat nun die Möglichkeit, Expansionsmöglichkeiten außerhalb der Innenstadt oder des Großraums von Toronto zu prüfen, unabhängig von den logistischen Überlegungen, die mit einem zentralisierten Vertriebsmodell verbunden sind.

Matt Lurie, der CEO von Organic Garage, erläuterte die Gründe für den Wechsel zu einem dezentralen Vertriebsmodell in einem Interview mit Proactive Investors.

Die bedeutenden Einsparungen und letztendlich der Gewinn für unsere Unternehmen sind, als Ergebnis der Änderung, einfach zu groß, um sie zu ignorieren, meinte Matt Lurie, der CEO von Organic Garage. Es spricht für die Stärke unseres Team bei Organic Garage und für die Art der Beziehungen, die wir mit unseren Vertriebshändlern und Lieferanten haben, dass wir in der Lage waren unser gesamtes Vertriebs- und Lieferkettenmodell inmitten bedeutender Umsatzsteigerungen und der anhaltenden Pandemie mit minimaler Unterbrechung unseres Geschäftsbetriebs umzustellen.

Um das Interview mit Proactive Investors zu sehen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:

https://www.youtube.com/watch?v=2fF86a7K5Wo

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG) (FWB: 9CW1) (OTCQXL OGGFF) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

