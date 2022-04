IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko gibt vorläufige Lieferungen für das 1. Quartal 2022, erzielt Rekord-Cash-Marge und gibt aktuellen Stand des Portfolios bekannt

Montréal, 12. April 2022 - Osisko Gold Royalties Ltd (das Unternehmen" oder Osisko") (OR: TSX & NYSE - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/ ) freut sich, ein Update zu den Lieferungen, Umsätzen, Cash-Margen und den jüngsten Fortschritten bei den Anlagen im ersten Quartal 2022 bekannt zu geben.

VORLÄUFIGE ERGEBNISSE FÜR Q1 2022

Osisko erwirtschaftete im ersten Quartal 2022 etwa 18.251 zurechenbare Unzen Goldäquivalent1 ("GEOs"). Diese Zahl schließt 3.025 GEOs aus, die aus dem Diamantenstrom Renard stammen. Wie erwartet wurde die Produktion im ersten Quartal durch die kältesten Monate des Jahres beeinträchtigt, die die Produktion in der Mine Eagle reduzierten. Es wird erwartet, dass die Produktion in den kommenden Quartalen ansteigen wird, wenn dieser saisonale Effekt nachlässt und die Erweiterung von Mantos voranschreitet. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Erlöse aus dem Renard-Diamantenstrom ab Anfang Mai nicht mehr in den Überbrückungskredit reinvestiert werden, weshalb die Erträge wieder als zurechenbare GEOs ausgewiesen werden.

Osisko verzeichnete im ersten Quartal vorläufige Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 50,7 Millionen C$ und vorläufige Umsatzkosten (ohne Abraum) in Höhe von 3,2 Millionen C$, was zu einer Rekord-Cash-Marge2 von 47,5 Millionen C$ oder etwa 94 % führte (97 % ohne den Diamantenstream Renard).

Osisko wird mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2022 nach Börsenschluss am Mittwoch, dem 11. Mai 2022, vollständige Produktions- und Finanzdetails bekannt geben, gefolgt von einer Telefonkonferenz am Donnerstag, dem 12. Mai 2022 um 8 Uhr ET. Weitere Einzelheiten finden Sie am Ende der Pressemitteilung.

Sandeep Singh, President und CEO von Osisko, kommentierte: "Osisko hatte einen sehr produktiven Start in das Jahr. Wir gaben unseren ersten 5-Jahres-Wachstumsausblick bekannt, der ein ausgezeichnetes organisches Wachstum hervorhebt, meldeten ein Abkommen zum Erwerb eines Metallstroms auf der hochgradigen Goldmine Trixie in Utah, schlossen ein verbindliches Abkommen mit Metals Acquisition Corp. über einen Silberstrom auf der hochgradigen Mine CSA in Australien ab und schlossen eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 250 Millionen US$ ab. Wir freuen uns auf den Abschluss der Transaktionen bei Trixie und CSA im Jahr 2022.

Wir hatten zuvor prognostiziert, dass die GEOs im ersten Quartal im Vergleich zum Rest des Jahres niedriger ausfallen würden, da der Eagle-Betrieb in den kältesten 90 Tagen des Jahres (Januar bis März) kein Erz stapelt und andere Anlagen im Laufe des Jahres hochgefahren werden, nämlich die Mantos-Erweiterung, die Ermitaño- und Santana-Startups sowie die Reaktivierung des Renard-Streams Anfang Mai. Dies verheißt Gutes für den Rest des Jahres, da wir aufgrund der starken Goldpreise und des inflationsgeschützten Charakters unseres Geschäfts im ersten Quartal dennoch von einer Rekord-Cash-Marge profitierten. "

PORTFOLIO-UPDATE

CSA Mine Silver Stream

Am 17. März schloss Osisko Bermuda Limited ("OBL") eine verbindliche Vereinbarung mit Metals Acquisition Corp. ("MAC") über einen Silberstrom in Höhe von 90 Millionen US$, um MAC den Erwerb der produzierenden Mine CSA in New South Wales (Australien) zu erleichtern. OBL hat MAC auch die Option eingeräumt, durch den Verkauf eines Kupferstreams bis zu 100 Mio. US$ an Vorab-Einnahmen zu erzielen, sofern MACs Finanzierungsbedarf gedeckt ist und die Parteien die endgültigen Bedingungen festlegen. MAC hat OBL ein Vorkaufsrecht für den Erwerb von Lizenzgebühren oder Streams für alle Vermögenswerte, die sich im Besitz von MAC befinden, für drei Jahre nach Abschluss der Transaktion eingeräumt.

Von 2019 bis 2021 betrug die durchschnittliche jährliche zahlbare Silberproduktion in der Mine CSA ~431.000 Unzen oder ~5.600 Unzen Goldäquivalent pro Jahr*. Die Mine kann auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Ersetzung von Reserven und Ressourcen zurückblicken, wobei seit 2011 mehr als 100 % der abgebauten Reserven ersetzt wurden. MAC strebt eine Lebensdauer der Mine von mehr als 15 Jahren für die bereits durch Bohrungen erprobten Zonen an, wobei zusätzliches Explorationspotenzial sowohl in der Nähe der Mine als auch bei regionalen Zielen entlang eines äußerst viel versprechenden geologischen Trends innerhalb des 350 km² großen Grundstücks besteht. Der Stream unterliegt dem Abschluss der MAC-Transaktion, der für das dritte Quartal 2022 erwartet wird. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Osisko vom 17. März 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurde.

Canadian Malartic Update

Yamana Gold Inc. und Agnico Eagle Mines Limited (zusammen die "Partnerschaft") haben derzeit fünfzehn Bohrgeräte vor Ort in Betrieb und es sind etwa 137.000 Meter an Oberflächen- und Untertagebohrungen geplant, um die Mineralressourcen im Jahr 2022 zu füllen und zu erweitern. Der Schwerpunkt wird auf aggressiven Infill-Bohrungen bei der Lagerstätte East Gouldie liegen, um die Umwandlung der abgeleiteten Mineralressourcen in angezeigte Mineralressourcen fortzusetzen und das geologische Modell zu verfeinern. Mehr als 50 % der abgeleiteten Ressourcen wurden auf 75 Meter gebohrt; ausgewählte Mengen wurden auf 40 Meter gebohrt.

Jüngste Bohrungen definieren weiterhin eine zweite mineralisierte Scherzone, die Zone Titan, die sich parallel und etwa 350 Meter südlich von East Gouldie befindet, wodurch der mineralisierte Fußabdruck erweitert wird und ein neues, wenig erprobtes Zielvolumen neben East Gouldie entsteht. Die laufende Reservenerschließung und Ressourcenerweiterung wird die Lebensdauer der Mine voraussichtlich über das Jahr 2039 hinaus verlängern und das Potenzial für eine zusätzliche Untertage-Infrastruktur und somit für die Produktion aufzeigen.

Osisko hält eine 5 %-ige Net Smelter Return-Lizenzgebühr (NSR") auf East Gouldie, Odyssey South, East Amphi und der westlichen Hälfte von East Malartic sowie eine 3 %-ige NSR-Lizenzgebühr auf Odyssey North und der östlichen Hälfte von East Malartic. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Agnico Eagle Mines Limited vom 23. Februar 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurde.

Agnico Eagle: Zusätzliche Updates

Am 23. Februar gab Agnico Eagle Mines Limited ("Agnico Eagle") eine globale Produktionsprognose bekannt und wies darauf hin, dass in der Prognose für 2024 die potenziellen Produktionssteigerungen durch Pipeline-Projekte wie die AK-Lagerstätte, die internen Zonen von Odyssey und das Akasaba-Projekt in der Goldex-Mine nicht enthalten sind. Wenn diese Projekte entwickelt werden, könnten sie zusammen die Prognose für 2024 um bis zu 100.000 Unzen Goldproduktion erhöhen. Osisko besitzt eine 2 %ige NSR-Lizenzgebühr für die Lagerstätte AK, eine 2,5 %ige NSR-Lizenzgebühr für das Projekt Akasaba und eine 3-5 %ige NSR-Lizenzgebühr für die internen Zonen von Odyssey.

Nach der Fusion mit Kirkland Lake Gold Ltd. besitzt Agnico Eagle nun die produzierende Mine und Mühle Macassa sowie den Bergbaukomplex Holt (etwa 60 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake). Agnico Eagle plant, das Potenzial für die Integration einer Reihe von Satellitenlagerstätten mit der bestehenden Infrastruktur in der Region zu evaluieren, einschließlich AK, Upper Beaver, Upper Canada, Anoki-McBean und Bidgood. Osisko besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 2 % auf diese Lagerstätten.

Agnico Eagle wies auch darauf hin, dass Upper Beaver das Potenzial hat, eine kostengünstige Mine mit einer Jahresproduktion im Bereich von 150.000 bis 200.000 Unzen Gold und einem moderaten Anfangskapitalbedarf zu sein. Agnico Eagle prüft verschiedene Verarbeitungsoptionen, einschließlich des Baus einer eigenständigen Mühle und einer Absetzanlage am Standort Upper Beaver oder der Nutzung einer bestehenden Mühle und Absetzanlage entweder in der Mine Macassa oder im Bergbaukomplex Holt. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Agnico Eagle vom 23. Februar 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurde.

Mantos schließt Unternehmenszusammenschluss mit Capstone ab

Am 23. März schloss Mantos Copper Limited seinen zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss mit Capstone Mining Corp. zur Capstone Copper Corp. ("Capstone"). Capstone ist ein mittelgroßer Kupferproduzent mit einem diversifizierten Portfolio an hochwertigen, langlebigen Betrieben in Nord- und Südamerika, einschließlich der Kupfer-Silber-Mine Mantos Blancos in Chile.

Capstone schließt derzeit eine Mühlenerweiterung bei Mantos Blancos ab, um den Sulfiddurchsatz von 4,5 Mio. tpa auf 7,3 Mio. tpa zu erhöhen. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und die Hochlaufphase ist in vollem Gange. Die jährlichen Lieferungen von raffiniertem Silber an Osisko werden in den ersten fünf Jahren nach Abschluss des Hochlaufs voraussichtlich durchschnittlich etwa 1,3 Millionen Unzen betragen. Die zahlbare Silberproduktion über die gesamte Lebensdauer der Mine wird voraussichtlich etwa 14,9 Millionen Unzen betragen. Eine Phase-II-Erweiterungsstudie ist ebenfalls im Gange und prüft das Potenzial für eine weitere Durchsatzerhöhung von 7,3 Mio. Tonnen pro Tag auf 10 Mio. Tonnen pro Tag.

Osisko besitzt einen 100%igen Silberstream auf der Mine Mantos Blancos mit einem laufenden Transferpreis in Höhe von 8% des Spot-Silberpreises. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Capstone vom 23. März 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurde.

Victoria Gold gibt Ausblick und aktualisiert die Explorationsbohrungen

Am 24. März gab Victoria Gold Corp. ("Victoria Gold") die Produktionsergebnisse für die Goldmine Eagle für das Jahr 2021 bekannt, einschließlich 164.222 Unzen Gold, was einer Steigerung der Goldproduktion um 40 % im Vergleich zu 2020 entspricht. Das Unternehmen gab auch eine Produktionsprognose für 2022 bekannt, die zwischen 165.000 und 190.000 Unzen Gold liegt.

Das erste Quartal 2022 dürfte das produktionsschwächste Quartal bei Eagle sein, da die Erzaufbereitung auf dem Haufenlaugungsfeld während der 90 kältesten Tage des Jahres von Januar bis März unterbrochen wurde. Dieser Zeitraum wurde auch für ein geplantes sechswöchiges Wartungsprogramm an den Brech- und Stapelanlagen genutzt.

Victoria Gold hat das "Projekt 250" initiiert, das darauf abzielt, die durchschnittliche jährliche Goldproduktion von Eagle bis 2023 auf 250.000 Unzen Gold zu erhöhen. Die Detailplanung und die Beschaffung der Ausrüstung sind im Gange, damit der Bau in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 beginnen kann.

Am 28. Februar und am 1. März gab Victoria Gold die Untersuchungsergebnisse des Bohrprogramms 2021 bei Dublin Gulch auf den Zielen Raven und Lynx bekannt. Während der Saison 2021 wurden auf dem gesamten Claim-Paket 20.000 Meter an Diamantbohrungen durchgeführt. Das Programm 2021 verdoppelte erfolgreich die Streichlänge von Raven auf ~1,3 km, insbesondere im Westen in einem Gebiet, das von überlagerndem Metasedimentgestein bedeckt ist. Hervorzuhebende Untersuchungsergebnisse der ersten 19 Bohrlöcher von Raven beinhalten 1,25 g/t Gold auf 70 Metern und 1,74 g/t Gold auf 15,1 Metern. Für das Jahr 2022 plant Victoria Gold eine erste Mineralressourcenschätzung für Raven und zusätzliche 20.000 Bohrmeter.

Hervorzuhebende Untersuchungsergebnisse der ersten 6 Bohrlöcher auf Lynx beinhalten 2,0 g/t Gold auf 32,3 Metern und 3,42 g/t Gold auf 18,3 Metern. Die Mineralisierung auf dem Ziel Lynx ähnelt den Lagerstätten Raven und Nugget und erstreckt sich über eine Streichlänge von 600 Metern, während sie in Richtung Osten, Westen und in der Tiefe offen ist.

Osisko hält eine NSR-Lizenzgebühr von 5 % auf dem Projekt Dublin Gulch von Victoria Gold, einschließlich der Goldmine Eagle und der Ziele Raven und Lynx. Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von Victoria Gold vom 28. Februar, 1. März und 24. März 2022 die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Reservenerhöhung auf Éléonore

Am 24. Februar meldete die Newmont Corporation ("Newmont") eine Erhöhung der Mineralreserven in der Goldmine Éléonore um 560.000 Unzen Gold, abzüglich des Abbaus der Reserven. Die wahrscheinlichen Reserven umfassen nun 11,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 5,05 g/t für 1,82 Mio. Unzen Gold. Newmont bekräftigte die Produktionsprognose für Éléonore für das Jahr 2022 in Höhe von 275.000 Unzen Gold.

Osisko besitzt eine gleitende NSR-Lizenzgebühr von 2,0 % bis 3,5 % für Newmonts Goldmine Éléonore, wobei der aktuelle Satz 2,2 % beträgt. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Newmont vom 24. Februar 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurde.

Island Gold erweitert seine Ressourcen und Reserven

Am 22. Februar gab Alamos Gold Inc. ("Alamos") gab bekannt, dass die Mineralreserven und -ressourcen der Mine Island Gold in allen Kategorien gestiegen sind, einschließlich einer Steigerung der Mineralreserven um 2 % und der abgeleiteten Mineralressourcen um 8 %. Mitte 2022 soll ein aktualisierter Minenplan veröffentlicht werden, der zusätzliche 1,2 Millionen Unzen an abgeleiteten Ressourcen enthält, die seit dem Abschluss der Phase-III-Erweiterungsstudie, die im Juli 2020 veröffentlicht wurde, abgegrenzt wurden. Es wird erwartet, dass der aktualisierte Minenplan auch höherwertiges Material in der Nähe der geplanten Schachtsohle zu einem früheren Zeitpunkt in der Lebensdauer der Mine einbezieht. Diese Änderung sollte dazu beitragen, dass ein höherer Anteil der Produktion aus Gebieten stammt, die zu einem früheren Zeitpunkt im Minenplan von Osiskos 3 %iger NSR-Lizenzgebühr abgedeckt sind, im Vergleich zu der Produktion aus Gebieten, die von Osiskos 1,38 %iger NSR-Lizenzgebühr abgedeckt sind. Für die Exploration bei Island Gold sind im Jahr 2022 insgesamt 22 Millionen $ vorgesehen.

Osisko hält eine NSR-Lizenzgebühr von 1,38 % bis 3 % für die Mine Island Gold von Alamos. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Alamos vom 22. Februar 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurde.

Lebensdauer der Mine Seabee verlängert

Am 23. Februar gab SSR Mining Inc. ("SSR") eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine Seabee bis 2028 bekannt. Seabee ist seit 30 Jahren ununterbrochen in Betrieb und hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Erneuerung von Mineralreserven, die SSR auch in Zukunft fortsetzen möchte. Die Explorationsausgaben werden im Jahr 2022 um 20 % erhöht und konzentrieren sich auf Santoy 8, Santoy 9, Gap Hangingwall, Shane, Joker und Porky.

Osisko besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 3 % für die Mine Seabee von SSR. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von SSR vom 23. Februar 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurde.

Neue technische Studie zu Lamaque hebt beträchtliches Potenzial hervor

Am 24. Februar veröffentlichte Eldorado Gold Corporation ("Eldorado") die Ergebnisse einer neuen technischen Studie für das Projekt Lamaque, die eine Steigerung der Goldproduktion auf über 190.000 Unzen pro Jahr auf der Grundlage der Upper Triangle-Reserven beinhaltet. Das Unternehmen wies auch auf das Potenzial hin, die Lebensdauer der Mine um bis zu 8,5 Jahre zu verlängern, bei einer Produktionsrate von etwa 180.000 Unzen pro Jahr mit der Produktion aus den abgeleiteten Ressourcen Lower Triangle und Ormaque. Diese Zonen wurden nun im Rahmen einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) evaluiert und bieten das Potenzial für erhebliche Produktionssteigerungen und Möglichkeiten zur Ressourcenerweiterung.

Am 29. März meldete Eldorado Erweiterungen in der Zone Ormaque entlang des Streichens und in der Tiefe, einschließlich 18,7 g/t Au auf 6,6 Metern. Derzeit wird ein Explorationsstollen erschlossen, um die obere Lagerstätte Ormaque von der Neigung Triangle-Sigma aus zu erreichen, was ein Infill- und Erweiterungsbohrprogramm über 16.900 Meter ermöglichen wird. Eldorado meldete auch ein 37.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Grundstück Bourlemaque, das sich auf die Ziele Bevcon und Herbin konzentriert.

Osisko hält eine NSR-Lizenzgebühr von 1 % für die Lagerstätten Triangle, Plug 4, Parallel und Ormaque sowie eine NSR-Lizenzgebühr von 2,5 % für die Ziele Bonnefond, Bevcon, Herbin und River. Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von Eldorado vom 24. Februar und 29. März 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Osisko-Entwicklungsfinanzierung, Tintic-Akquisition und San Antonio-Ergebnisse

Am 25. Januar gab Osisko Development Corp. ("Osisko Development") die geplante Übernahme von Tintic Consolidated Metals LLC ("TCM") bekannt. Nach Abschluss der Transaktion wird Osisko Development 100 % des Eigentums an der produzierenden Mine Trixie sowie an Mineralien-Claims erwerben, die sich über mehr als 17.000 Acres im historischen Bergbaugebiet Tintic in Zentral-Utah erstrecken. Mehr als 2.300 Untertageproben, die auf einer Streichlänge von 215 Metern bei Trixie entnommen wurden, weisen einen durchschnittlichen Gehalt von 93 g/t Gold und 135 g/t Silber auf. Osisko Development strebt eine Steigerung des Durchsatzes von 45 Tonnen pro Tag auf 500 Tonnen pro Tag bis Ende 2024 an.

Um Osisko Development die Übernahme von TCM zu erleichtern, hat OBL ein unverbindliches Term Sheet für einen Stream von 20-40 Millionen US$ auf alle in der Mine Trixie produzierten Metalle unterzeichnet. Wenn die Vorauszahlung von 40 Millionen US$ in vollem Umfang in Anspruch genommen wird, wird OBL 5 % aller produzierten Metalle kaufen, bis 54.300 Unzen Gold geliefert werden, und danach 4 %. Der Streambetrag wird anteilig reduziert, wenn die Vorauszahlung weniger als US$ 40 Millionen beträgt. Im Anschluss an die Bekanntgabe der Übernahme von TCM meldete Osisko Development Finanzierungen mit Bruttoeinnahmen von insgesamt etwa 251,5 Millionen C$. Vorbehaltlich der Akquisition von TCM und des Abschlusses dieser Finanzierungen wird sich die Beteiligung von Osisko an Osisko Development von 75 % auf etwa 45 % verringern.

Am 28. Februar gab Osisko Development die Bohrergebnisse auf San Antonio bekannt. Auf den Lagerstätten Sapuchi, California und Golfo de Oro wurden Explorations- und Infill-Bohrungen auf insgesamt 27.900 Metern durchgeführt. Die Highlights bei Golfo de Oro beinhalten 1,55 g/t Gold auf 42,5 Metern und 2,47 g/t Gold auf 21,2 Metern. Die Highlights bei Sapuchi beinhalten 2,19 g/t Gold auf 78,90 Metern, einschließlich 21,3 g/t Gold auf 3,2 Metern. Die Zonen Sapuchi, Golfo de Oro und California erstrecken sich über eine Länge von etwa drei Kilometern und es gibt mindestens ein Dutzend weiterer Ziele an der Oberfläche, die entlang eines zehn Kilometer langen Streichens noch nicht oder nur unzureichend erkundet wurden.

Osisko besitzt einen Gold- und Silberanteil von 15 % auf dem Projekt San Antonio. Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von Osisko Development vom 25. Januar, 28. Februar, 2. März, 4. März und 29. März 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Windfall Updates

Am 10. Januar gab Osisko Mining Inc. ("Osisko Mining") eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Windfall ("Windfall") vor. Die gemessenen und angezeigten Ressourcen werden auf 3,2 Millionen Unzen Gold geschätzt, was einer Steigerung von 73 % entspricht, bei einem durchschnittlichen Gehalt von 10,5 g/t. Die abgeleiteten Ressourcen werden auf 3,6 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,6 g/t geschätzt. Osisko Mining hat im ersten Quartal 2022 weiterhin sehr hochgradige Abschnitte bei Windfall durchteuft, einschließlich 449 g/t Gold auf 2,3 Metern und 56,5 g/t Gold auf 6,9 Metern. Die Bohrungen bestätigten auch die Entdeckung Golden Bear mit 15,3 g/t Gold auf 3,5 Metern und 10,5 g/t Gold auf 2,4 Metern. Am 23. März meldete Osisko Mining die Entdeckung einer neuen Goldzone in der Nähe von Lynx 4, die Abschnitte mit 60,7 g/t Gold auf 5 Metern und 76,4 g/t Gold auf 3,6 Metern enthielt. Eine Machbarkeitsstudie wird für das Jahr 2022 erwartet.

Am 28. Februar gab Osisko Mining bekannt, dass es mit der Cree First Nation of Waswanipi ("CFNW") eine Absichtserklärung für den Transport von Wasserkraft zum Projekt Windfall unterzeichnet hat. Die CFNW wird eine 120-kV-Übertragungsleitung finanzieren, bauen, besitzen und betreiben, die das Projekt Windfall mit Strom aus Wasserkraft versorgen wird.

Osisko besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 2 bis 3 % auf dem Projekt Windfall von Osisko Mining. Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von Osisko Mining vom 10. Januar und 25. Januar, vom 16. Februar und 28. März sowie vom 2. März, 23. März und 29. März, 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

G Mining Ventures treibt Tocantinzinho voran

Am 9. Februar meldete G Mining Ventures Corp. ("G Mining") die Ergebnisse einer aktualisierten Machbarkeitsstudie für das im brasilianischen Bundesstaat Para gelegene Goldprojekt Tocantinzinho bekannt. Die aktualisierte Studie schätzt eine durchschnittliche jährliche Goldproduktion von 196.000 Unzen in den ersten fünf Jahren und 187.000 Unzen über die gesamte Lebensdauer der Mine von 10,5 Jahren. G Mining hofft, die Projektfinanzierung zu sichern und bis Mitte 2022 eine Bauentscheidung zu treffen.

Osisko hält eine NSR-Lizenzgebühr von 1,75 % auf dem Projekt Tocantinzinho, die einem Buy Down von 1 % unterliegt (was eine NSR-Lizenzgebühr von 0,75 % ergibt). Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von G Mining vom 9. Februar 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurde.

Ergebnisse der Hermosa-Machbarkeitsvorstudie

Am 17. Januar legte South32 Limited ("South32") die Ergebnisse einer Vormachbarkeitsstudie für die Lagerstätte Taylor auf dem Grundstück Hermosa vor. Die Studie skizzierte eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 22 Jahren mit einer Prozessplanungskapazität von bis zu 4,3 Mio. Tonnen pro Jahr. Basierend auf dem Zeitplan der Studie und vorbehaltlich einer endgültigen Investitionsentscheidung und des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen wird erwartet, dass die Schachterschließung im Jahr 2024 beginnt und die erste Produktion im Jahr 2027 stattfindet. Die in der Vormachbarkeitsstudie geschätzte jährliche Metallproduktion im stabilen Zustand beträgt 130.000 Tonnen Zink, 166.000 Tonnen Blei und 8,7 Millionen Unzen Silber.

Die Lagerstätte Clarke, die angezeigte Ressourcen von 33 Mio. t mit 9,39 % Mn, 2,49 % Zn und 110 g/t Ag sowie abgeleitete Ressourcen von 22 Mio. t mit 8,64 % Mn, 2,04 % Zn und 110 g/t Ag beherbergt, ist als separate Verarbeitungseinheit geplant, die ein batteriefähiges Manganprodukt produziert, das zusätzlich zur Produktion von Taylor verwendet werden soll. Die erste Phase der Vormachbarkeitsstudie für die Lagerstätte Clark zur Auswahl des bevorzugten Erschließungsweges wird für Ende 2022 erwartet.

Osisko hält eine NSR-Lizenzgebühr von 1 % auf dem Projekt Hermosa (einschließlich Taylor und Clarke). Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von South32 vom 17. Januar 2022 auf deren Website.

Gibraltar Reserve Update

Am 31. März meldete Taseko Mines Limited ("Taseko") eine 40-prozentige Erhöhung der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven in der zu 75 % unternehmenseigenen Kupfermine Gibraltar im Zentrum von British Columbia. Die aktualisierten Reserven bei Gibraltar bilden die Grundlage für eine 23-jährige Lebensdauer der Mine, in der jährlich durchschnittlich etwa 129 Millionen Pfund Kupfer und 2,3 Millionen Pfund Molybdän produziert werden. Taseko gibt den Silbergehalt seiner Reservenschätzungen nicht an.

Osisko besitzt einen 100%igen Silberstrom auf Tasekos 75%igen Anteil an der Produktion bei Gibraltar. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Taseko vom 31. März 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurde.

Neue Ressource in West Kenia

Am 9. März meldete Shanta Gold Limited ("Shanta") eine erste abgeleitete Ressource auf dem Ziel Ramula (innerhalb des umfassenderen Grundstücks West Kenya) von 6,6 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 2,08 g/t für 434.000 Unzen Gold. Das Management von Shanta prüft einen beschleunigten Zeitplan für eine vollständige wirtschaftliche Bewertung.

Am 28. Februar veröffentlichte Shanta die Bohrergebnisse der 31.484 Meter langen Bohrkampagne, die im Jahr 2021 abgeschlossen wurde. Zu den Highlights zählen 3,9 Meter mit 17,8 g/t Gold bei Isulu und 3,2 Meter mit 16,1 g/t Gold bei Bushiangala. Osisko hält eine NSR-Lizenzgebühr von 2 % auf dem Grundstück West Kenya von Shanta. Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen vom 28. Februar und 9. März auf der Website von Shanta.

Ressourcen-Update bei Oracle Copper

Am 3. März meldete Eagle Mountain Mining Limited ("Eagle Mountain") eine aktualisierte abgeleitete Ressourcenschätzung für sein Projekt Oracle Ridge mit 17 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,48 % Kupfer, 15 g/t Silber und 0,17 g/t Gold. In der aktuellen Mineralressource sind die vor kurzem gemeldeten Bohrergebnisse nicht enthalten, darunter 15 Meter mit 4,1 % Kupfer, 37 g/t Silber und 0,53 g/t Gold sowie 30,7 Meter mit 2,54 % Kupfer, 22 g/t Silber und 0,42 g/t Gold. Ein weiteres Ressourcen-Update wird für das 4. Quartal 2022 erwartet.

Osisko hält eine NSR-Lizenzgebühr von 3 % auf dem Grundstück Oracle Ridge von Eagle Mountain. Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen vom 24. Januar und 3. März auf der Website von Eagle Mountain.

Cornish Metals-Finanzierung

Am 28. März gab Cornish Metals Inc. ("Cornish") ein Angebot zur Beschaffung von bis zu 40,5 Mio. £ bekannt, einschließlich einer strategischen Investition von 25 Mio. £ durch Vision Blue Resources, einer von Sir Mick Davis geleiteten Investmentgesellschaft, die gegründet wurde, um in Metall- und Mineralressourcenunternehmen zu investieren, die mit grüner Energie arbeiten. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die Weiterentwicklung des Zinnprojekts South Crofty verwendet, einer vollständig genehmigten, ehemals produzierenden hochgradigen Untertage-Zinnmine in Cornwall, Großbritannien. Die Arbeiten umfassen die Entwässerung der Mine, Ressourcenbohrungen, die Fertigstellung einer Machbarkeitsstudie, die Evaluierung weiterer nachgelagerter Aufbereitungsmöglichkeiten und erste Arbeiten vor Ort im Vorfeld einer möglichen Bauentscheidung.

Osisko hält eine NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % für die Lagerstätte South Crofty und eine NSR-Lizenzgebühr von 0,5 % für die Lagerstätte United Downs. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Cornish vom 28. März 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurde.

WEITERE HIGHLIGHTS

1) First Majestic (2 % NSR-Lizenzgebühr auf Ermitaño) begann erfolgreich mit der unterirdischen Erzproduktion auf Ermitaño.

2) Die von Minera Alamos (3 % NSR-Lizenzgebühr auf Santana) angekündigten Optimierungsmaßnahmen wirkten sich positiv auf die Abbau- und Laugungsaktivitäten bei Santana aus.

3) Western Copper and Gold (2,75 % NSR-Lizenzgebühr auf Casino) durchteufte 0,37 % Cu und 0,59 g/t Au auf 148,23 Metern innerhalb der HYP-Zone.

4) OceanaGold (2 % NSR-Lizenzgebühr auf WKP) durchteufte 39,1 g/t Gold und 73,4 g/t Silber auf 10,3 Metern bei WKP.

5) Westhaven Resources (2 % NSR-Lizenzgebühr auf Shovelnose) meldete eine erste angezeigte Ressource von 10,6 Mio. t mit 2,32 g/t Gold für 791 Unzen und abgeleitete Ressourcen von 9,2 Mio. t mit 0,9 g/t für 263 Unzen Gold.

6) Group 6 Metals (1,5 % GRR auf Dolphin) meldete den Beginn der Bauarbeiten in der Dolphin-Wolfram-Mine auf King Island, Tasmanien.

7) Talisker Resources (1,7 % NSR-Lizenzgebühr auf Bralorne) durchteufte mehrere Abschnitte, einschließlich 38 g/t Gold auf 1,55 Metern und 43,5 g/t Gold auf 1,3 Metern.

8) Calibre Mining (4 % NSR-Lizenzgebühr auf Pan) hat in der Mine Pan 1,02 g/t Gold auf 50,3 Metern und 0,83 g/t Gold auf 34 Metern durchschnitten.

9) O3 Mining (0,45 % gemischte NSR-Lizenzgebühr auf Marban nach Rückkäufen) steigerte die Tagebauressourcen um 29 % in der angezeigten Kategorie auf Marban.

10) Aldebaran Resources (1 % NSR-Lizenzgebühr auf Altar) durchteufte 19,08 g/t Gold auf 14,9 Metern und 0,51 % Kupferäquivalent auf 707,1 Metern auf dem Grundstück Altar.

11) Pacific Ridge Exploration (1,5 % NSR-Lizenzgebühr für Kliyul) meldete 0,3 % Kupfer und 0,7 g/t Gold auf 316,7 Metern und 0,28 % Kupfer und 0,5 g/t Gold auf 291,7 Metern bei Kliyul.

Q1 2022 ERGEBNISSE UND TELEFONKONFERENZ DETAILS

Osisko gibt die Ergebnisse des ersten Quartals 2022 und die Einzelheiten der Telefonkonferenz bekannt. Die Teilnehmer müssen einen Passcode eingeben, bevor sie an der Telefonkonferenz teilnehmen können (siehe unten).

Veröffentlichung Mittwoch, 11. Mai 2022 nach

Ergebnisse Börsenschluss

Q1 2022:

Telefonkonferenz: Donnerstag, 12. Mai 2022 um 8:00

Uhr

EDT

Einwahl-Nummern: Gebührenfrei in Nordamerika: 1

(888)

440-2180

Lokal und international: 1 (438)

803-0536

Zugangscode: 1981388

Wiederholung (verfügbar Gebührenfrei in Nordamerika: 1

bis (800)

770-2030

27. Mai um 11:59 Uhr

EDT): Lokal und international: 1 (647)

362-9199

Zugangscode: 1981388

Die Aufzeichnung ist auch auf

unserer Website unter

www.osiskogr.com verfügbar.

Anmerkungen:

Die in dieser Pressemitteilung genannten Zahlen, einschließlich der Umsatzerlöse und Umsatzkosten, wurden nicht geprüft und können sich ändern. Da das Unternehmen seine Verfahren zum Quartalsende noch nicht abgeschlossen hat, sind die in dieser Pressemitteilung dargestellten voraussichtlichen Finanzinformationen vorläufig, unterliegen Anpassungen zum Quartalsende und können sich wesentlich ändern.

(1) Goldäquivalent Unzen

Die GEOs werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Lizenzgebühren, Streams und Abnahmen. Die Silbereinnahmen aus Lizenz- und Streamvereinbarungen werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die Silberunzen mit dem durchschnittlichen Silberpreis für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum dividiert werden. Diamanten, andere Metalle und Barlizenzgebühren werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die entsprechenden Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum geteilt werden. Abnahmevereinbarungen werden umgerechnet, indem das finanzielle Abrechnungsäquivalent durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums geteilt wird.

Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurse

Drei Monate zum

Jahresende

31. März,

2022 2021

Gold(i) $1,877 $1,794

Silber(ii) $24.01 $26.26

Wechselkurs 1.2662 1.2660

(US$/Kan$)(iii

)

(i) Der pm-Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.

(ii) Der Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.

(iii) Tageskurs der Bank of Canada.

(2) Nicht-IFRS-Kennzahlen

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Leistungskennzahlen angegeben, die keine standardisierte Bedeutung haben, die von den International Financial Reporting Standards (IFRS) vorgeschrieben ist, einschließlich der Cash-Marge in Dollar und in Prozent. Die Darstellung dieser Nicht-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen sind nicht notwendigerweise ein Indikator für den Betriebsgewinn oder den Cashflow aus dem Betrieb gemäß IFRS. Da sich die Geschäftstätigkeit von Osisko in erster Linie auf Edelmetalle konzentriert, legt das Unternehmen Cash-Margen vor, da es der Ansicht ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusammen mit den gemäß IFRS ermittelten Kennzahlen verwenden, um die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten, die Ergebnisse auf einer ähnlichen Basis präsentieren. Andere Unternehmen können diese Non-IFRS-Kennzahlen jedoch anders berechnen.

Die Cash-Marge (in Dollar) entspricht den Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams abzüglich der Umsatzkosten (ohne Abschöpfung). Die Cash-Marge (in Prozent) entspricht der Cash-Marge (in Dollar) geteilt durch die Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams.

Drei Monate bis 31. März 2022

Alle Renard Alle

VermögensweDiamantstrah Vermögenswe

rte l rte, mit

Ausnahme

des

Renard-Diam

antenstroms

Umsatzerlöse $ 50,689 $ 7,190 $ 43,499

Abzüglich: Kosten ($ 3,181) ($ 2,023) ($ 1,158)

der umgesetzten

Leistungen

Bargeldspanne (in $ 47,508 $ 5,167 $ 42,341

Dollar)

Cash-Marge (in 94 % 72 % 97 %

Prozent der

Einnahmen)

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko ist ein auf Nord- und Südamerika spezialisiertes Edelmetall-Lizenzunternehmen, das seine Tätigkeit im Juni 2014 aufgenommen hat. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 165 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 5 %-igen Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr für die kanadische Mine Malartic, der größten Goldmine in Kanada, getragen.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:

Heather

TaylorVizepräsidentin, Investor Relations

Tel: (514) 940-0670 #105

E-Mail: htaylor@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, und die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, Produktionsschätzungen von Osiskos Vermögenswerten (einschließlich Produktionssteigerungen), rechtzeitige Entwicklungen von Bergbaugrundstücken, für die Osisko Lizenzgebühren, Streams, Abnahmen und Investitionen besitzt, sowie auf die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums von Osisko beziehen, Betriebsergebnisse, geschätzte zukünftige Einnahmen, Produktionskosten, Buchwert von Vermögenswerten, Bedarf an zusätzlichem Kapital, Geschäftsaussichten und -möglichkeiten, zukünftige Nachfrage nach Rohstoffen und Preisschwankungen bei Rohstoffen (einschließlich der Aussichten für Gold, Silber, Diamanten und andere Rohstoffe), Währungsmärkte und allgemeine Marktbedingungen. Darüber hinaus sind Aussagen und Schätzungen (einschließlich Daten in Tabellen) in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen sowie Unzen Goldäquivalent zukunftsgerichtete Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen beruht, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Schätzungen realisiert werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb des Einflussbereichs von Osisko liegen, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die Grundlage für die von Osisko gehaltenen Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen bilden; Wertschwankungen des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar; regulatorische Änderungen auf nationaler und lokaler Ebene. Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar; regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzregelungen und Steuerpolitik; Regulierungen und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in allen Ländern, in denen sich Grundstücke befinden, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, oder durch die sie gehalten werden; Risiken in Zusammenhang mit den Betreibern der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält; rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Hochfahren (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen) auf einem der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält; Abweichungen der Produktionsrate und des Produktionszeitpunkts von den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber von Grundstücken, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält; der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Titel, Genehmigungen oder Lizenzen in Bezug auf eines der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, oder in Bezug auf die Rechte von Osisko daran; Abweichungen der Produktionsrate und des Zeitplans von den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber von Grundstücken, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich der Umwandlung von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen; Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder die von Osisko verfolgt werden; die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen; Risiken und Gefahren, die mit der Exploration, der Erschließung und dem Abbau von Grundstücken verbunden sind, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer und metallurgischer Bedingungen, Hangrutschungen oder Einstürze, Überschwemmungen und anderer Naturkatastrophen oder Unruhen oder anderer nicht versicherter Risiken, der Integration erworbener Vermögenswerte und der Reaktionen der zuständigen Regierungen auf den COVID-19-Ausbruch sowie der Wirksamkeit dieser Reaktionen und der potenziellen Auswirkungen von COVID-19 auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die finanzielle Lage von Osisko. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: der fortlaufende Betrieb der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) übereinstimmt; die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen der Eigentümer oder Betreiber der zugrunde liegenden Grundstücke (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der zugrunde liegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind); keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, an dem Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält; dass die Aussagen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält, in Bezug auf die Mineralreserven und -ressourcen korrekt sind; die laufenden Einnahmen und Vermögenswerte des Unternehmens im Zusammenhang mit der Bestimmung seines Status als passive ausländische Investmentgesellschaft" (PFIC"); die Integration der erworbenen Vermögenswerte; und das Fehlen jeglicher anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und der auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesehen wurden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von Dritten im Zusammenhang mit seinen Vermögenswerten öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntmachungen von Dritten. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65250

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65250&tr=1

