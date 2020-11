IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko meldet starke Ergebnisse für drittes Quartal 2020

IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko meldet starke Ergebnisse für drittes Quartal 2020

Montréal, 9. November 2020 - Osisko Gold Royalties Ltd (das "Unternehmen" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) gab heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2020 bekannt.

Höhepunkte (Beträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben)

- Rekordeinnahmen aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 41,2 Millionen USD (3. Quartal 2019 - 33,9 Millionen USD);

- Rekord-Cashflows aus dem operativen Geschäft in Höhe von 36,1 Millionen US-Dollar (3. Quartal 2019 - 28,3 Millionen US-Dollar); 31,7 Millionen US-Dollar vor Veränderungen bei den nicht liquiditätswirksamen Posten des Betriebskapitals (3. Quartal 2019 - 25,1 Millionen US-Dollar);

- Rekord-Cash-Betriebsmarge1 von 96,4% aus Lizenzgebühren und Streambeteiligungen, wodurch ein operativer Cashflow von 39,7 Millionen US-Dollar generiert wurde, zusätzlich zu einer Cash-Betriebsmarge von 0,7 Millionen US-Dollar aus Abnahmeverpflichtungen;

- Einnahmen von 16.739 GEOs2 (Q3 2019 - 18.123 GEOs);

- Nettogewinn von $12,5 Millionen, $0,08 pro Aktie (Q3 2019 - Nettoverlust von $45,9 Millionen, $0,32 pro Aktie);

- Bereinigter Gewinn3 von $17,5 Millionen oder $0,11 pro Aktie (Q3 2019 - $17,5 Millionen, $0,12 pro Aktie);

- Bargeldbestand in Höhe von 160,7 Millionen USD und über 400,0 Millionen USD, die zum 30. September 2020 im Rahmen der Kreditfazilität weiter zur Verfügung standen;

- Ankündigung der Ausgliederung von Bergbauaktiva und bestimmten Aktienpositionen durch eine umgekehrte Übernahmetransaktion und die Gründung eines nordamerikanischen Golderschließungsunternehmens, Osisko Development Corp. ("Osisko Development"), die in Verbindung damit eine Finanzierung in Höhe von 100 Millionen $ abschloss;

- Die Minenbetreiber von Canadian Malartic gaben starke Ergebnisse des Bohrprogramms in East Gouldie bekannt, die voraussichtlich zu einer beträchtlichen Erhöhung der Mineralressourcenschätzung zum Jahresende 2020 führen werden. Es wird auch erwartet, dass Anfang 2021 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung abgeschlossen wird, was zum Beginn des Baus von Minenschächten führen könnte;

- erwarb für 42 Millionen US-Dollar das Goldprojekt San Antonio in Mexiko, das an Osisko Development ausgegliedert werden soll;

- erwarb weitere 15% Eigentum an einem kanadischen Edelmetall-Lizenzgebühren-Portfolio, einschließlich der Lizenzgebühren für die Minen Island Gold und Lamaque;

- gab bekannt, dass die Renard-Diamantenmine, die von Stornoway Diamonds Canada Inc. betrieben wird im September 2020 den Betrieb wieder aufgenommen hat;

- Kündigte eine strategische Partnerschaft mit Regulus Resources Inc. an. ("Regulus") bekannt, wobei Regulus zugestimmt hat, Osisko eine anfängliche Lizenzgebühr und bestimmte zukünftige Lizenzrechte im Gegenzug zu einer Barvorauszahlung von 12,5 Millionen US-Dollar (16,6 Millionen Dollar) zu gewähren;

- Die kommerzielle Produktion wurde am 1. Juli 2020 vom Betreiber der Eagle-Goldmine deklariert, für die das Unternehmen eine 5%ige NSR-Lizenzgebühr hält; und

- Erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,05 US-Dollar pro Stammaktie, die am 15. Oktober 2020 an die zum Geschäftsschluss am 30. September 2020 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wurde.

Sandeep Singh, Präsident von Osisko, kommentierte die Aktivitäten des dritten Quartals 2020: "Wir hatten ein sehr starkes drittes Quartal mit einer guten wieder ansteigenden Produktion und anderen bedeutenden Katalysatoren. Die am 5. Oktober angekündigte Spin-out-Transaktion ist ein wichtiger strategischer Meilenstein für das Unternehmen. Sie vereinfacht Osisko erheblich in ein reines Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen, während die Exposition gegenüber den unternehmenseigenen Vermögenswerten, die zur Entwicklung von Osisko beitragen, erhalten bleibt. Unser Eckpfeiler, die Lizenzgebühr für Canadian Malartic, schafft weiterhin einen beträchtlichen Wert für unsere Aktionäre, da die Jointventure-Partnerschaft bedeutende Fortschritte in Richtung einer Entscheidung über eine Erschließung unter Tage macht. Wir erwarten einen anhaltenden Aufwärtstrend bei den GEO-Lieferungen im vierten Quartal, und wir glauben, dass wir uns in einer ausgezeichneten Position befinden, um unsere Prognose für die zweite Hälfte des Jahres 2020 zu erfüllen".

Ausblick

Osiskos Prognose für die sechs Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2020 ist in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Für die Prognose für das gesamte Jahr 2020 wurden die tatsächlichen Ergebnisse für das erste Halbjahr verwendet und der Prognose für das zweite Halbjahr hinzugefügt. Für die Prognose für die letzten 6 Monate des Jahres 2020 wurden die Silber- und Cash-Lizenzgebühren unter Verwendung von Rohstoffpreisen von 1.900 US-Dollar pro Unze Gold, 22 US-Dollar pro Unze Silber und einem Wechselkurs (US$/C$) von 1,33 in GEOs umgerechnet.

Sechs Monate bis zum Jahr bis zum 31.

31. Dezember 2020 Dezember 2020

(i) (i)

Niedrig Hoch Bargeld Niedrig Hoch Bargeld

-Marge -Marge

(GEOs) (GEOs) (%) (GEOs) (GEOs) (%)

Lizenzgeb 24,800 26,250 100 45,500 46,950 100

ühren

Stream-In 8,000 8,450 87 17,150 17,650 81

teressen

Abnahme-I 200 300 2 850 900 3

nteressen

33,000 35,000 63,500 65,500

(i) Ohne mögliche Einnahmen aus der Diamantenmine Renard für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2020.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen von Q3 2020

Osisko wird am Dienstag, den 10. November 2020 um 10:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz zur Überprüfung und Diskussion der Ergebnisse des dritten Quartals 2020 veranstalten.

Wer an der Teilnahme an der Telefonkonferenz interessiert ist, sollte sich unter 1-(877) 223-4471 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-(647) 788-4922 (international) einwählen. Ein Operator wird die Teilnehmer an die Telefonkonferenz weiterleiten.

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist von 13:00 Uhr EST am 10. November 2020 bis 23:59 Uhr EST am 24. November 2020 unter den folgenden Einwahlnummern verfügbar: 1-(800) 585-8367 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-(416) 621-4642, Zugangscode 4896403. Die Aufzeichnung wird auch auf unserer Website unter www.osiskogr.com verfügbar sein.

Über Osisko Gold Royalties Ltd.

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein auf den amerikanischen Kontinent ausgerichtetes Zwischenunternehmen für Edelmetall-Lizenzgebühren, das seine Aktivitäten im Juni 2014 aufgenommen hat. Osisko verfügt über ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 138 Lizenzgebühren, Strömen und Edelmetallabnahmen. Das Portfolio von Osisko ist durch seinen Eckpfeiler, eine 5%ige Netto-Lizenzgebühr auf die Mine Canadian Malartic, die die größte Goldmine Kanadas ist, verankert. Osisko besitzt auch das Goldprojekt Cariboo in Kanada sowie ein Portfolio aus börsennotierten Ressourcenunternehmen, einschließlich einer 14,6%-Beteiligung an Osisko Mining Inc., einer 17,8%-Beteiligung an Osisko Metals Incorporated und einer 18,3%-Beteiligung an Falco Resources Ltd. Am 5. Oktober 2020 kündigte Osisko Gold Royalties Ltd. die Ausgliederung von Bergbauaktiva und die Gründung der Osisko Development Corp. als Nordamerikanische Goldentwicklungsgesellschaft an. Diese Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2020 abgeschlossen werden.

Die Hauptgeschäftsstelle von Osisko befindet sich in der 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Anmerkungen:

(1) Die Cash Operating Margin, die die Einnahmen abzüglich der Umsatzkosten darstellt, ist eine Nicht-IFRS-Messgröße. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese branchenweit allgemein anerkannte, nicht IFRS-konforme Kennzahl einen realistischen Hinweis auf die Betriebsleistung liefert und einen nützlichen Vergleich mit seinen Konkurrenten ermöglicht. In der folgenden Tabelle wird die Cash-Marge mit den in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung (Verlust) und den zugehörigen Anmerkungen dargestellten Einnahmen und Kosten der Verkäufe abgestimmt (in Tausend Kanadischen Dollar):

Drei Monate bee Neun Monate

ndet beendet

30. September, 30. September,

2020 2019 2020 2019

$ $ $ $

Einnahmen 55,707 109,235 149,070341,567

Weniger: Einnahmen aus (14,464(75,314 (41,260(240,36

Abzugszinsen ) ) ) 5)

Einnahmen aus 41,243 33,921 107,810101,202

Lizenzgebühren und

Stromzinsen

Kosten der Verkäufe (15,236(77,419 (45,464(247,61

) ) ) 6)

Weniger: Verkaufskosten 13,738 74,300 39,114 237,452

der

Abnahmegesellschaften

Kosten der Verkäufe von Liz(1,498)(3,119) (6,350)(10,164

enzgebühren und )

Stream-Interessen

Einnahmen aus 41,243 33,921 107,810101,202

Lizenzgebühren und

Stromzinsen

Weniger: Kosten der (1,498)(3,119) (6,350)(10,164

Verkäufe von )

Lizenzgebühren und

Stream-Interessen

Bargeld-Marge aus 39,745 30,802 101,46091,038

Lizenzgebühren und

Stromzinsen

96% 91% 94% 90%

Einnahmen aus Abzugszinsen 14,464 75,314 41,260 240,365

Weniger: Verkaufskosten (13,738(74,300 (39,114(237,45

der ) ) ) 2)

Abnahmegesellschaften

Cash-Marge aus 726 1,014 2,146 2,913

Abnahmeverzinsung

5% 1% 5% 1%

(2) GEOs werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Lizenzgebühren, Streams und Offtakes. Das aus Lizenzgebühren und Stromabnahmevereinbarungen verdiente Silber wurde in Goldäquivalent-Unzen umgerechnet, indem die Silberunzen mit dem durchschnittlichen Silberpreis für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum geteilt wurden. Diamanten, andere Metalle und Bar-Lizenzgebühren wurden in Goldäquivalent-Unzen umgewandelt, indem die entsprechenden Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum geteilt wurden. Abnahmevereinbarungen wurden unter Verwendung des finanziellen Abrechnungsäquivalents geteilt durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum umgerechnet.

Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurs

Drei Monate beendet Neun Monate beendet

30. September, 30. September,

2020 2019 2020 2019

Gold(i) $1,909 $1,472 $1,735 $1,364

Silber(i) $24 $17 $19 $16

Wechselkurs 1.3321 1.3204 1.3541 1.3292

(US$/Can

$)(iii)

(i) Der pm-Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar.

(ii) Der Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar.

(iii) Tagessatz der Bank of Canada.

(3) Das Unternehmen hat bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen einschließlich "Angepasster Gewinn" und "Angepasster Gewinn pro Aktie" zur Ergänzung seines Konzernabschlusses aufgenommen, die in Übereinstimmung mit IFRS dargestellt werden.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Maße zusammen mit den gemäß IFRS ermittelten Maßen den Investoren eine verbesserte Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Nicht-IFRS-Kennzahlen haben keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Daten sind dazu gedacht, zusätzliche Informationen zu liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden.

"Bereinigter Gewinn" ist definiert als "Nettogewinn (-verlust)", der um bestimmte Posten bereinigt ist: "Wechselkursgewinn (-verlust)", "Wertminderung von Vermögenswerten", einschliesslich Wertminderung auf Finanzanlagen und Investitionen in assoziierte Unternehmen, "Gewinne (Verluste) aus der Veräusserung von Vermögenswerten aus Exploration und Evaluierung", "Nicht realisierter Gewinn (Verlust) auf Investitionen", "", "Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen", "Latente Ertragssteueraufwendungen (-erstattung)" und andere ungewöhnliche Posten wie Transaktionskosten.

Der bereinigte Gewinn pro Basisaktie ergibt sich aus dem "bereinigten Gewinn" geteilt durch die "gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien" für die Periode.

Drei Monate beendetNeun Monate

beendet

30. September,

30. September,

2020 2019 2020 2019

(in Tausend Kanadi $ $ $ $

schen

Dollar,

ausgenommen

Beträge pro

Aktie)

Reingewinn 12,514 (45,924) 12,244 (79,020)

(Verlust)

Anpassungen:

Beeinträchtigung - 60,800 26,300 99,700

von

Lizenzgebühren,

Strom und

anderen

Interessen

Wertminderung 1,281 12,500 5,304 12,500

von

Investitionen

Wechselkursverlust 391 (498) (1,166) 1,145

(-gewinn)

Nicht (1,308) (1,529) (16,766) 3,804

realisierter

(Gewinn) Verlust

auf

Investitionen

Anteil am Verlust 760 4,146 3,934 14,688

von assoziierten

Unternehmen

Latente 3,615 (12,001) 1,590 (21,267)

Einkommenssteuerauf

wendungen

(Rückforderung)

Transaktionskos 276 - 276 -

ten

(RTO-Transaktion)

Bereinigte Erträge 17,529 17,494 31,716 31,550

Gewichtete 166,110 144,446 162,321 151,570

durchschnittliche

Anzahl

von

im Umlauf

befindliche

Stammaktien (in

000)

Bereinigter Gewinn 0.11 -0.12 -0.20 -0.21

pro Basisaktie

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete -Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um Aussagen über historische Fakten handelt, die sich auf zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Leistungen beziehen, die Osisko erwartet, einschließlich der Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums, der Betriebsergebnisse, der geschätzten zukünftigen Einnahmen, des Bedarfs an zusätzlichem Kapital, der Produktionsschätzungen, der Produktionskosten und Einnahmen, der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von Osisko, sind vorausblickende Aussagen. Darüber hinaus sind Aussagen bezüglich Goldäquivalent-Unzen (GEOs") zukunftsgerichtete -Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen basiert, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die GEOs realisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "wird erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potentiell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen solcher Wörter und Ausdrücke) gekennzeichnet sind, oder kann durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten", einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Leistung der Vermögenswerte von Osisko, dass die Bedingungen, die der Ausgliederung der Bergbauaktiva und der Gründung von Osisko Development Corp. erfüllt werden, dass innerhalb der Accelerator-Unternehmensgruppe ein beträchtlicher Wert geschaffen wird und dass Osisko in der Lage sein wird, zukünftige Chancen zu ergreifen. Obwohl Osisko der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen basieren, beinhalten solche Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren und sind keine Garantien für zukünftige Leistungen; die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen in vorausblickenden Aussagen unterscheiden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, die sich aus den Lizenzgebühren, Strömen und anderen Interessen von Osisko ergeben, erheblich von jenen in vorausblickenden Aussagen unterscheiden, gehören unter anderem: die Ungewissheiten in Bezug auf die Auswirkungen des COVID-19, der Einfluss politischer oder wirtschaftlicher Faktoren, einschließlich Schwankungen der Rohstoffpreise und des Wertes des kanadischen Dollars im Vergleich zu den USA. Dollar, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen und die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen; Vorschriften und regulatorische Änderungen in der nationalen und lokalen Regierung, einschließlich der Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen und der Steuerpolitik; die Frage, ob Osisko entschlossen ist, den Status einer "passiven ausländischen Investitionsgesellschaft" ("PFIC") gemäß der Definition in Abschnitt 1297 des United States Internal Revenue Code von 1986 in seiner geänderten Fassung zu erhalten; potenzielle Änderungen der kanadischen Steuerbehandlung von Offshore-Strömen oder anderen Interessen, Rechtsstreitigkeiten, Titel-, Genehmigungs- oder Lizenzstreitigkeiten; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Exploration, Erschließung und des Bergbaus auf den Grundstücken, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, betriebliche oder technische Schwierigkeiten, ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangabbrüche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen, Rate, Gehalt und Zeitpunkt von Produktionsunterschieden gegenüber Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen oder andere nicht versicherte Risiken; Risiken im Zusammenhang mit Geschäftschancen, die Osisko zur Verfügung stehen oder von Osisko verfolgt werden, und Ausübung von Rechten Dritter, die sich auf vorgeschlagene Investitionen auswirken. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt: der laufende Betrieb der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung der Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis hält; die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Offenlegungen der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Grundstücke; keine wesentliche nachteilige Änderung des Marktpreises der Rohstoffe, die dem Anlagenportfolio zugrunde liegen; die laufenden Einnahmen und Vermögenswerte von Osisko in Bezug auf die Bestimmung seines PFIC-Status, keine wesentlichen Änderungen an bestehenden Steuerbehandlungen; keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, an dem Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält; die Genauigkeit der öffentlich bekannt gegebenen Erwartungen für die Entwicklung von zugrunde liegenden Grundstücken, die noch nicht in Produktion sind; und das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich vorausblickende Aussagen als richtig erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass vorausblickende Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind. Osisko kann Investoren nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen vorausblickenden Aussagen übereinstimmen, und Investoren sollten sich aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit nicht unangemessen auf vorausblickende Aussagen verlassen.

Weitere Informationen hinsichtlich dieser und anderer Faktoren und Annahmen, die den vorausblickenden Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresinformationsformular von Osisko, das bei der kanadischen Wertpapierkommission eingereicht wurde und elektronisch unter Osiskos Emittentenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Die hier dargelegten zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen von Osisko zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können nach diesem Datum geändert werden. Osisko lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, vorausblickende Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Osisko Gold Royalties Ltd.

Konsolidierte Bilanzen

(Ungeprüft)

(tabellarische Beträge, ausgedrückt in Tausend Kanadischen Dollar)

30. 31.

Septembe Dezember,

r,

2020 2019

$ $

Vermögen

Umlaufvermögen

Bargeld 160,705 108,223

Kurzfristige Investitionen 21,568 20,704

Zu erhaltende Beträge 11,554 6,330

Verzeichnisse 10,269 1,656

Andere Vermögenswerte 2,944 3,516

207,040 140,429

Langfristiges Vermögen

Investitionen in assoziierte 123,946 103,640

Unternehmen

Andere Investitionen 123,086 67,886

Lizenzgebühren, Strom und andere 1,121,353 1,130,512

Interessen

Bergbauinteressen und Anlagen und 443,371 343,693

Ausrüstung

Exploration und Auswertung 43,150 42,949

Goodwill 111,204 111,204

Andere Vermögenswerte 26,920 6,940

2,200,070 1,947,253

Verbindlichkeiten

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten und abgegrenzte 34,186 18,772

Verbindlichkeiten

Zu zahlende Dividenden 8,341 7,874

Kurzfristiger Anteil langfristiger 49,580 -

Verbindlichkeiten

Rückstellungen und andere 4,600 1,289

Verbindlichkeiten

96,707 27,935

Langfristige Verbindlichkeiten

Rückstellungen und andere 39,940 29,365

Verbindlichkeiten

Langfristige Schulden 372,010 349,042

Latente Ertragssteuern 53,235 47,465

561,892 453,807

Gerechtigkeit

Aktienkapital 1,767,460 1,656,350

Optionsscheine 18,072 18,072

Beisteuernder Überschuss 39,796 37,642

Aktienkomponente von 17,601 17,601

Wandelschuldverschreibungen

Kumuliertes sonstiges Gesamtergebni 59,851 13,469

s

Defizit (264,602) (249,688)

1,638,178 1,493,446

2,200,070 1,947,253

Osisko Gold Royalties Ltd.

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (Verlust)

Für die drei und neun Monate bis zum 30. September, 2020 und 2019

(Ungeprüft)

(tabellarische Beträge in Tausend Kanadischen Dollar, ausgenommen Beträge pro Aktie)

Drei Monate been Neun Monate

det beendet

30. September, 30. September,

2020 2019 2020 2019

$ $ $ $

Einnahmen 55,707 109,235 149,070 341,567

Kosten der Verkäufe (15,236 (77,419 (45,464 (247,61

) ) ) 6

)

Erschöpfung von (9,665) (10,965 (32,057 (35,166

Lizenzgebühren, Strom ) ) )

und anderen

Interessen

Bruttogewinn 30,806 20,851 71,549 58,785

Sonstige betriebliche

Aufwendungen

Allgemeines und (5,957) (4,559) (18,059 (15,034

Verwaltung ) )

Entwicklung von (1,910) (1,375) (4,682) (4,899)

Unternehmen

Gewinn aus der - 7,636 - 7,636

Veräußerung einer

Abzugsbeteiligung

Exploration und (32) (48) (108) (139)

Auswertung

Wertminderung von - (60,800 (26,300 (99,700

Vermögenswerten ) ) )

Betriebsergebnis 22,907 (38,295 22,400 (53,351

(Verlust) ) )

Zins- und 1,327 1,091 3,523 3,183

Dividendeneinnahmen

Finanzierungskosten (6,440) (5,843) (19,938 (17,382

) )

Wechselkurs(verlust)gewi (419) 508 1,299 (1,104)

nn

Anteil am Verlust von (760) (4,146) (3,934) (14,688

assoziierten )

Unternehmen

Sonstige Gewinne 27 (10,971 11,462 (16,304

(Verluste), ) )

netto

Gewinn (Verlust) vor 16,642 (57,656 14,812 (99,646

Ertragssteuern ) )

Rückforderung von (4,128) 11,732 (2,568) 20,626

Einkommenssteuern

(Ausgaben)

Reingewinn (Verlust) 12,514 (45,924 12,244 (79,020

) )

Nettogewinn (-verlust) V

pro

Aktie

Unverwässert und 0.08 (0.32) 0.08 (0.52)

verwässert

Osisko Gold Royalties Ltd.

Konsolidierte Mittelflussrechnung

Für die drei und neun Monate bis zum 30. September, 2020 und 2019

(Ungeprüft)

(tabellarische Beträge, ausgedrückt in Tausend Kanadischen Dollar)

Drei Monate bee Neun Monate

ndet beendet

30. September, 30. September,

2020 2019 2020 2019

$ $ $ $

Operative Tätigkeiten

Reingewinn (Verlust) 12,514 (45,924 12,244 (79,02

) 0)

Anpassungen für:

Aktienbasierte 2,567 2,052 6,932 6,273

Vergütung

Erschöpfung und 9,954 11,287 33,067 36,113

Amortisierung

Nettogewinn aus dem - (7,636) - (7,636

Verkauf einer )

Abnahme

Beeinträchtigung von - 60,800 26,300 99,700

Lizenzgebühren, Strom und

anderen

Interessen

Finanzierungskosten 1,888 1,817 6,638 5,291

Anteil am Verlust von 760 4,146 3,934 14,688

assoziierten

Unternehmen

Nettogewinn aus dem (982) (540) (3,827 (628)

Erwerb von )

Investitionen

Änderung des (326) 205 (1,332 1,399

beizulegenden )

Zeitwerts von

finanziellen

Vermögenswerten, die

erfolgswirksam zum

beizulegenden

Zeitwert bewertet

werden

Nettogewinn aus der - - (10,38 -

Verwässerung von 1)

Investitionen

Netto-(Gewinn) Verlust aus - (1,091) (1,226 3,136

der )

Veräusserung von Investitionen

Wertminderung von Investitione 1,281 12,500 5,304 12,500

n

Wechselkursverlust 391 (498) (1,166 1,145

(-gewinn) )

Latente 3,615 (12,001 1,590 (21,26

Einkommenssteueraufwen ) 7)

dungen

(Rückforderung)

Andere 35 (66) 110 (559)

Netto-Cashflow aus 31,697 25,051 78,187 71,135

Betriebsaktivitäten

vor Änderungen bei unbaren

Betriebskapitalposten

Änderungen bei nicht 4,426 3,243 (2,842 3,259

liquiditätswirksamen )

Posten des

Betriebskapitals

Netto-Cashflow aus 36,123 28,294 75,345 74,394

Betriebsaktivitäten

Investierende

Aktivitäten

Kurzfristige (519) (9,614) (1,588 (25,84

Investitionen ) 4)

Erwerb von (8,401 (7,359) (42,34 (47,89

Investitionen ) 4) 6)

Erlös aus der 7,163 71,434 10,600 129,90

Veräußerung von 8

Investitionen

Erwerb des (48,70 - (48,70 -

San-Antonio-Goldprojek 8) 8)

ts

Erwerb von (12,51 (43,501 (36,87 (71,47

Lizenzgebühren und 2) ) 9) 0)

Strombeteiligungen

Erlöse aus der Veräußerung - 43,182 - 43,182

von Lizenzgebühren und

Abnahmevergütungen

Steuergutschriften für (85) (69) (201) 81

Exploration und Evaluierung

(Ausgaben),

netto

Bergbauanlagen und (16,07 (15) (42,48 (603)

-ausrüstung 2 7

) )

Eingeschränktes Bargeld 4,762 - 4,762 -

Andere 206 (113) 357 -

Netto-Cashflow (verwendet in) (74,16 53,945 (156,4 27,358

aus 6 88

Investitionstätigkeiten ) )

Finanzielle Aktivitäten

Privatplatzierung von - - 85,000 -

Stammaktien

Ausübung von 6,249 15,446 7,382 21,714

Aktienoptionen und

Aktien, die im Rahmen

des Aktienkaufplans

ausgegeben

wurden

Zunahme der - 19,772 71,660 19,772

langfristigen

Schulden

Finanzierungsgebühren - (490) - (490)

Rückzahlung - - - (30,00

langfristiger 0)

Schulden

Stammaktien, die durch - (71,434 - (129,4

einen Aktienrückkauf ) 86)

erworben und

annulliert wurden

Normales Kursangebot des - - (3,933 (11,90

Emittenten Kauf von ) 1)

Stammaktien

Gezahlte Dividenden (6,882 (6,736) (21,06 (20,53

) 3) 8)

Andere (74) 278 (2,840 86

)

Netto-Cashflows (verwendet (707) (43,164 136,20 (150,8

in) aus ) 6 43)

Finanzierungsaktivitäten

(Abnahme) Zunahme des (38,75 39,075 55,063 (49,09

Bargeldes vor 0) 1)

Auswirkungen von

Wechselkursänderungen

auf das

Bargeld

Auswirkungen von (2,516 1,038 (2,581 (1,472

Wechselkursänderungen ) ) )

auf das Bargeld

(Abnahme) Zunahme von (41,26 40,113 52,482 (50,56

Bargeld 6) 3)

Bargeld - Beginn der Periode 201,97 83,589 108,22 174,26

1 3 5

Bargeld - Ende der 160,70 123,702 160,70 123,70

Periode 5 5 2

