IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko Metals schließt Privatplatzierung von Flow-Through-Aktien im Wert von 5 Millionen CAD

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

(Montréal, Québec - 2. Dezember 2021) Osisko Metals Incorporated (das Unternehmen oder Osisko Metals - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-metals-inc/) (TSX-V:OM; OTCQX: OMZNF; FRANKFURT: OB51) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Privatplatzierung abgeschlossen hat, in deren Rahmen das Unternehmen insgesamt 10.432.783 Stammaktien des Unternehmens verkaufte. Diese Aktien werden als Flow-Through-Aktien (im Sinne von Subsection 66 (15) des kanadischen Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act)) eingestuft (Flow-Through-Aktien). Sie wurden zu einem Preis von 0,48 CAD pro Flow-Through-Aktie für einen Bruttoerlös von 5.007.735,84 CAD verkauft (das Angebot).

Den vermittelten Teil des Angebots leitete Haywood Securities Inc. als Lead Agent und Bookrunner sowie Canaccord Genuity Corp. (zusammen die Makler"). Als Gegenleistung für ihre Dienste zahlte das Unternehmen den Maklern eine Barprovision und andere Gebühren in Höhe von 221.470 Dollar.

Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird von dem Unternehmen dazu verwendet werden, berechtigte kanadische Explorationsausgaben zu tätigen, die als Flow-Through-Bergbauaufwendungen (gemäß der Definition dieser Begriffe im Income Tax Act (Kanada)) gelten (die berechtigten Aufwendungen) und im Zusammenhang mit dem Zinkprojekt Pine Point des Unternehmens in den Northwest Territories (Kanada) stehen. Mit Wirkung vom 31. Dezember 2021 wird auf alle berechtigten Aufwendungen zugunsten der Zeichner der Flow-Through-Aktien verzichtet.

Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen in Kanada einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach Abschluss des Angebots endet. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wären.

Über Osisko Metals

Osisko Metals Incorporated ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das Werte im Nichtedelmetallsektor schafft. Das Unternehmen kontrolliert eines der bedeutendsten Zinkbergbau-Camps Kanadas, das Projekt Pine Point in den Northwest Territories, für das die PEA 2020 (wie unten definiert) einen Kapitalwert nach Steuern von 500 Mio. Dollar und einen IRR von 29,6 % ergab. Die PEA für das Projekt Pine Point basiert auf den aktuellen Mineralressourcenschätzungen, die für einen Tagebau und einen flachen Untertagebau geeignet sind und 12,9 Mio. Tonnen an angedeuteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,29 % ZnÄq und 37,6 Mio. Tonnen an vermuteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,80 % ZnÄq umfassen. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, North West Territories, Canada" vom 30. Juli (die PEA 2020), der auf SEDAR veröffentlicht wurde. Das Projekt Pine Point befindet sich am Südufer des Great Slave Lake in den Northwest Territories, in der Nähe der Infrastruktur, einer asphaltierten Highway-zufahrt und verfügt über ein elektrisches Umspannwerk sowie bereits über 100 Kilometer an brauchbaren Transportstraßen.

Die aktuellen Mineralressourcen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, entsprechen den Normen NI43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und wurden von unabhängigen qualifizierten Personen gemäß den Richtlinien von NI43-101 erstellt. Bei den oben genannten Mineralressourcen handelt es sich nicht um Mineralreserven, da ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit nicht nachgewiesen wurde. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten vermuteten Mineralressourcen sind konzeptioneller Natur und wurden auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt. Die geologischen Beweise reichen aus, um den geologischen Gehalt und/oder die Qualität der Kontinuität anzudeuten, aber nicht zu verifizieren. Die Prozentsätze der Zinkäquivalente werden anhand der Metallpreise, der prognostizierten Metallgewinnung, der Konzentratgehalte, der Transportkosten, der verhüttbaren Metalle und der Gebühren berechnet (siehe die PEA 2020 für Details).

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung besuchen Sie www.osiskometals.com oder kontaktieren:

Robert Wares, CEO

Osisko Metals Incorporated

Email: info@osiskometals.com

www.osiskometals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Interpretationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen über das Angebot, die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, die endgültige Genehmigung des Angebots von der TSX Venture Exchange zu erhalten, wenn überhaupt, die steuerliche Behandlung der Flow-Through-Aktien, den Zeitpunkt des Verzichts auf die berechtigten Aufwendungen zugunsten der Zeichner, wenn überhaupt, die Höffigkeit des Pine Point Mining Camps und alle anderen hierin enthaltenen Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Interpretationen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Ausdrücken wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, interpretiert, Ansicht des Managements, sieht voraus oder sieht nicht voraus, plant, Budget, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, könnten oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen sein und sollen zukunftsgerichtete Informationen identifizieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Annahmen und Schätzungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Risiken in Zusammenhang mit dem Angebot, die Volatilität des Handelspreises der Stammaktien des Unternehmens, die Risiken in Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, die Fähigkeit von Osisko Metals, weitere Explorationsaktivitäten durchzuführen, die Grundstücksinteressen, die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die Risiken in Zusammenhang mit den Bergbauaktivitäten, das globale Wirtschaftsklima, die Metallpreise, die Verwässerung, die Umweltrisiken, die Änderungen des Steuer- und Regulierungssystems, kommunale und nicht staatliche Maßnahmen sowie jene Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Osisko Metals veröffentlicht wurden. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf jenen Annahmen beruhen, die das Management zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Aktionären und Käufern von Wertpapieren des Unternehmens nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und weder das Unternehmen noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder hierin enthaltene zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

