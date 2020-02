IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko verjüngt ihr Führungsteam

IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko verjüngt ihr Führungsteam

(Montréal, 11. Februar 2020) Osisko Gold Royalties Ltd. (TSX & NYSE: OR) (Osisko - https://www.commodity-tv.com/play/osisko-gold-royalties-highlights-achievements-from- 2019/) gibt bekannt, dass der Board of Directors Herrn Frédéric Ruel zum Chief Financial Officer und Vice President Finance, Herrn Iain Farmer zum Vice President Corporate Development und Herrn Benoit Brunet zum Vice President Business Strategy ernannt hat. Die Bestellung der Herren Ruel, Farmer und Brunet erfolgt mit Wirkung zum 20. Februar 2020 nach Veröffentlichung des Konzernjahresabschlusses.

Herr Sean Roosen, Chairman und CEO, erklärte: Ich freue mich außerordentlich, dass mit der heutigen Bekanntgabe unser Führungsteam umgestaltet wird. Unter der Führung unseres neu ernannten President ist Osisko für die nächsten Wachstumsphasen gerüstet. Ich gratuliere Frederic und Iain zu den nächsten natürlichen und wohlverdienten Schritten in ihrer Osisko-Karriere. Und ich begrüße Benoit in unserem Team und erwarte, dass seine Kenntnisse über außerbörsliches Eigenkapital eine echte Ergänzung sind, wenn wir die North Spirit Discovery Group weiterentwickeln.

Herr Frédéric Ruel ist seit 2015 Vice President, Corporate Controller von Osisko und bietet einen nahtlosen Übergang in die Rolle des Chief Financial Officers und Vice President, Finance. Herr Ruel ist seit über 12 Jahren in der Bergbaubranche tätig. Er ist ein erfahrener Finanzfachmann mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzberichterstattung und Finanzierung. Er bekleidete auch verschiedene Positionen bei anderen börsennotierten Unternehmen der Bergbauindustrie, einschließlich des Finanzvorstands der NioGold Mining Corporation, des Vice President, des Corporate Controllers der Falco Resources Ltd. und des Leiters der Finanzberichterstattung der Osisko Mining Corporation und der konsolidierten Thompson Iron Mines. Frédéric begann seine Karriere als Wirtschaftsprüfer in einer führenden kanadischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in der er über 7 Jahre tätig war. Er ist Mitglied des Ordre des Comptables Professionnels Agréés du Québec und hat einen Master in Rechnungswesen der Université de Sherbrooke.

Herr Iain Farmer ist seit 9 Jahren in der Bergbauindustrie tätig und war zuletzt als Director of Evaluations für Osisko tätig. Zu seinen Aufgaben gehörten die finanzielle und technische Bewertung von Investitionen sowie die Begründung und Durchführung von Transaktionen. Vor seinem Wechsel zu Osisko war Iain im Bereich Aktienanalyse im Bergbausektor tätig. Iain hat einen Bachelor- und einen Master-Abschluss in Bergbautechnik der McGill University sowie einen MBA von der Goodman School of Investment Management der Concordia University und ist seit 2016 CFA Charterholder.

Benoit Brunet wechselt von der Québec Private Equity Group der Caisse de Dépôt et Placement du Québec (die Caisse) zu Osisko, einem der größten nordamerikanischen institutionellen Investoren, der 700 Millionen Dollar in den Bergbausektor der Provinz Québec investiert hat. Er beaufsichtigte kürzlich Investitionen in Höhe von rund 1,5 Mrd. Dollar und war dafür bekannt, innovative Finanzinstrumente für einige der größten Bergbauprojekte in der Region strukturiert zu haben. Herr Brunet hat in den letzten Jahren eng mit dem Management-Team von Osisko zusammengearbeitet und verfügt über umfassende Kenntnisse des Osisko-Asset-Portfolios. Vor seinem Eintritt in die Caisse arbeitete Herr Brunet bei PricewaterhouseCoppers LLP für die Versicherungsgruppe in Montréal. Herr Brunet ist ein zertifizierter Wirtschaftsprüfer (CPA Designation). Er hat einen Bachelor- und Diplomabschluss im öffentlichen Rechnungswesen der Université du Québec à Montréal.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein seit Juni 2014 bestehendes Edelmetallbeteiligungsunternehmen mit Fokus auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 135 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen. Die Grundlage des Portfolios von Osisko bilden fünf wesentliche Aktiva, einschließlich einer 5-prozentigen NSR-Royalty an der Mine Canadian Malartic (Kanada), der größten Goldmine Kanadas und eine 100%ige Beteiligung an dem Goldprojekt Cariboo, das laut Erwartungen mittels der North Spirit Discovery Group weiterentwickelt wird. Außerdem ist Osisko an verschiedenen börsennotierten Rohstoffunternehmen beteiligt, unter anderem mit 15,9 % an Osisko Mining Inc., mit 19,9 % an Osisko Metals Incorporated und mit 19,9 % an Falco Resources Ltd.

Osiskos Hauptsitz befindet sich in der Avenue des Canadiens-de-Montréal 1100, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Osisko Gold Royalties Ltd:

Sandeep Singh

President

Tel. (514) 940-0670

ssingh@osiskogr.com

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Aufgrund dieser zukunftsgerichteten Aussagen muss Osisko bestimmte Annahmen treffen, die bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für die Leistung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können, ohne darauf beschränkt zu sein, die Fähigkeit von Osisko beinhalten, das volle Potenzial seiner Investitionen in das Cariboo-Projekt durch dessen zeitnahe Entwicklung und zu für Osisko akzeptablen Bedingungen zu realisieren. Wörter wie kann", wird", würde", könnte", erwarten", glauben", planen", antizipieren", beabsichtigen", schätzen", fortsetzen" oder das Negative oder eine vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter bestimmten Bedingungen verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. In zukunftsgerichteten Aussagen enthaltene Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder Vorhersage oder Projektion zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Wahrnehmung des Managements historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter künftiger Entwicklungen sowie anderer Überlegungen, die als wahrscheinlich angesehen werden unter den gegebenen Umständen angemessen zu sein. Osisko erachtet seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen als angemessen, warnt den Leser jedoch davor, dass sich ihre Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Osisko liegen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind, die Auswirkungen auf Osisko und ihr Geschäft haben. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Risiken in Bezug auf die Fähigkeit von Osisko, die Entwicklung ihrer Projekte fortzusetzen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie in der aktuellen Annual Information Form des Unternehmens, welche bei bei SEDAR, www.sedar.com und bei EDGAR, www.sec.gov, eingereicht wurde. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden auf Grundlage der Einschätzungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung gegeben und können sich nach diesem Datum ändern. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überprüfen, falls es neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder andere Umstände gibt, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49998

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49998&tr=1

