IRW-PRESS: Palladium One Mining Inc. : Palladium One erbohrt mächtigen Mineralisierungsabschnitt auf dem Haukiaho-Trend im Bereich der Tagebaugrube des PGE-Cu-Ni-Projekts LK

Die wichtigsten Punkte:

- Die Bohrung LK20-010 durchteufte erfolgreich einen mächtigen Mineralisierungsabschnitt innerhalb einer Aufladbarkeitsanomalie, der sich in einer 200 m langen Bohrlücke in der historischen Haukiaho-Ressource aus dem Jahr 2013 befindet.

- Die Bohrergebnisse werden mithilfe der induzierten Polarisation (IP) als wirkungsvolles Hilfsmittel innerhalb des 17 km langen Haukiaho-Trends bestätigt, wo Bohrungen in nur sehr begrenzten Umfang niedergebracht wurden.

- Haukiaho beherbergt die höchsten Nickelgehalte des LK-Projekts mit dem Potenzial für eine Lagerstätte mit großer Tonnage.

- LK20-010 durchteufte 34,2 m mit 2,09 g/t PdÄq (0,77 g/t PGE, 0,22 % Nickel, 0,20 % Kupfer) innerhalb von 83,3 m mit 1,27 g/t PdÄq.

- Die Phase-1-Bohrungen bei LK wurden abgeschlossen. Sie umfassten insgesamt 26 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.490 m. Die Protokollierung und Vorbereitung der Proben für die Analyse sind im Gange.

15. September 2020 - Vancouver, British Columbia. Palladium One Mining Inc. (TSX-V: PDM, FWB: 7N11, OTC: NKORF) (das Unternehmen oder Palladium One) freut sich, die ersten Analyseergebnisse der Diamantbohrungen auf dem Haukiaho-Trend bekannt zu geben. Sie lieferten einen mächtigen Mineralisierungsabschnitt aus einem bisher nicht erprobten Gebiet, wodurch das Potenzial des Gebiets der historischen Ressource Haukiaho aus dem Jahr 2013 erhöht wurde (siehe Einzelheiten unten). Haukiaho liegt 12 km südwestlich der Lagerstätte Kaukua im PGE-Cu-Ni-Projekt LK (Abbildung 1). Die Bohrung LK20-010 durchteufte eine Kernzone von 34,2 m mit 2,09 g/t Palladium-Äquivalent (PdÄq)* (0,77 g/t PGE, 0,22 % Nickel, 0,20 % Kupfer) innerhalb einer mächtigeren Zone von 83,30 m mit 1,27 g/t PdÄq (Abbildung 2 und 3).

President und CEO Derrick Weyrauch kommentierte: LK20-010 bestätigt, dass man durch das Anvisieren der Gebiete mit höherer Aufladbarkeit mächtige Zonen mit höhergradiger Mineralisierung entdecken kann. Für die historische Haukiaho-Ressource aus dem Jahr 2013 wurde ein sehr niedriger Cutoff-Gehalt verwendet, der nicht auf eine Tagebaugrube beschränkt war und weitständige Bohrungen umfasste, wobei der offensichtliche Schwerpunkt auf der Maximierung der Tonnage und nicht auf den wirtschaftlichen Gehalten lag. Nachdem wir im Jahr 2020 in Haukiaho mehrere Aufladbarkeitsanomalien identifiziert haben, sind wir nun gut positioniert, um ein gezieltes Bohrprogramm zur Aktualisierung der historischen Ressource in Haukiaho fortzusetzen.

Entlang des Haukiaho-Trends wurden im Jahr 2020 drei IP-Untersuchungsraster über einer Streichlänge von insgesamt 7,5 km durchgeführt, in denen jeweils Aufladbarkeitsanomalien identifiziert wurden. Der Haukiaho-Trend umfasst mehr als 17 km eines günstigen Basalkontakts, wovon die historische Haukiaho-Ressource aus dem Jahr 2013 nur eine Streichlänge von ca. 1,5 km einnimmt. Demzufolge besteht bei Haukiaho die Möglichkeit zur Erweiterung der Ressourcen.

Bei Haukiaho wurden insgesamt drei Bohrungen niedergebracht (Abbildung 2). Diese Bohrungen wurden zur Erweiterung höhergradiger Zonen konzipiert, und im Fall von LK20-010 (Abbildung 3) zur Überprüfung einer neu identifizierten Aufladbarkeitsanomalie (siehe Pressemitteilung vom 7. Mai 2020), die sich innerhalb einer 200 m breiten Bohrlücke in der historischen Ressource Haukiaho aus dem Jahr 2013 liegt. Der mineralisierte Abschnitt aus LK20-008 ist wahrscheinlich mächtiger als angegeben. Die erste Probenahme endete im mineralisierten Quarz-Albit des Liegenden. Derzeit wird eine zusätzliche Beprobung dieser Bohrung durchgeführt. Ferner durchteufte die Bohrung LK20-009 einen mächtigen Diabasgang. Kurz danach erreichte die Bohrung die mineralisierte Zone, was zu einer nur teilweisen Überprüfung der Zone führte.

Aktueller Stand des Phase-1-Bohrprogramms

Das Unternehmen nahm am 10. August das Phase-I-Bohrprogramm mit Schwerpunkt auf den Zonen Kaukua South und Murtalampi im Gebiet Kaukua wieder auf (siehe Pressemitteilungen vom 14. Juli und 10. August 2020). Die Bohrungen wurden Anfang September abgeschlossen, während die Protokollierung und Probenahme fortgesetzt und voraussichtlich gegen Ende des Monats abgeschlossen werden. Im Rahmen des wieder aufgenommenen Programms wurden insgesamt 14 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.566 m niedergebracht, wodurch das gesamte Phase-I-Programm jetzt 26 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.490 m umfasst.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53394/2020-09-15 - Drill results Hole 10 Haukiaho v7_DE_PRCOM.001.png

Abbildung 1. Projekt LK mit IP-Untersuchungsrastern (blaue Linien). Die roten Kreise kennzeichnen die NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung für Kaukua und die historische Ressourcenschätzung für Haukiaho aus dem jahr 2013. Die Grenzen des Konzessionsgebiets basieren auf der Form des Rechtsstatus.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53394/2020-09-15 - Drill results Hole 10 Haukiaho v7_DE_PRCOM.002.png

Abbildung 2. Westlicher Teil des Haukiaho-Trends mit IP-Aufladbarkeitsanomalien und Lage der Phase-1-Bohrungen im Jahr 2020.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53394/2020-09-15 - Drill results Hole 10 Haukiaho v7_DE_PRCOM.003.png

Abbildung 3. Querschnitt, Blickrichtung Westen mit Bohrung LK20-010 und Höfen gleicher Aufladbarkeit.

Tabelle 1. Phase-1-Bohrergebnisse

Zone Bohrlochvon bis MächtPdÄq PGE Pd Pt Au Cu Ni

(m) (m) igkeig/t* g/t g/ g/ g/ %

t ( t t t %

(m) Pd+Pt

+Au

)

KaukuaLK20-00133,466,032,6 2,86 1,82 1,20,40,10,20,1

2 6 4 3 6

Einschl.45,061,016,0 3,64 2,43 1,60,50,10,20,1

7 9 8 7 8

Einschl.48,649,91,3 5,70 3,96 2,70,90,20,40,2

8 3 5 1 5

KaukuaLK20-00238,471,032,7 2,00 1,06 0,70,20,00,10,1

0 9 7 5 6

Einschl.43,053,110,1 3,08 1,65 1,00,40,10,20,2

7 7 1 6 4

Einschl.45,847,31,5 5,23 2,85 1,80,80,20,40,3

2 2 1 9 7

KaukuaLK20-00337,075,038,0 1,49 0,77 0,50,10,00,10,1

2 9 6 0 3

Einschl.37,057,320,3 2,03 1,13 0,70,20,00,10,1

7 8 9 4 6

Einschl.48,049,21,2 4,07 2,53 1,70,60,10,20,2

5 0 9 9 5

KaukuaLK20-00440,368,528,2 2,04 1,11 0,70,20,00,10,1

3 9 9 9 4

Einschl.40,353,413,1 2,73 1,58 1,00,40,10,20,1

5 1 2 4 7

Einschl.52,153,41,4 4,43 2,69 1,80,70,10,30,2

3 1 5 8 6

KaukuaLK20-00532,869,536,8 1,95 1,13 0,70,30,00,10,1

4 1 8 6 3

Einschl.32,841,08,3 3,40 2,00 1,30,50,10,20,2

8 2 1 9 1

Einschl.36,237,71,5 4,83 2,87 2,00,70,10,30,3

1 0 6 9 1

KaukuaLK20-00643,8210,166,71,16 0,58 0,30,10,00,00,1

South 5 9 4 5 9 0

Zone**

Obere Te43,862,018,3 1,27 0,33 0,20,00,00,10,1

ilzone 1 5 7 3 6

Mittlere95,0158,63,4 1,88 1,06 0,70,20,00,10,1

Teilzon 4 2 6 8 3 4

e

Einschl.95,0116,21,6 2,36 1,25 0,80,30,10,10,1

5 3 1 1 8 9

Und 138,146,7,8 2,61 1,59 1,10,30,00,10,1

4 1 2 8 9 3 9

Einschl.138,139,1,6 4,88 3,13 2,00,70,30,40,2

4 9 9 2 2 0 5

Untere T188,210,22,0 1,50 0,87 0,60,20,00,10,1

eilzone 5 5 0 0 7 1 0

Einschl.188,198,10,4 2,22 1,26 0,80,20,10,10,1

5 8 5 9 1 8 5

Und 256,257,1,2 3,50 1,39 1,10,20,00,10,4

7 9 0 6 3 1 5

KaukuaLK20-007200,241,41,6 2,16 1,18 0,80,20,00,10,1

1 7 3 8 7 6 7

Einschl.205,213,7,8 3,26 2,18 1,50,50,10,20,1

9 8 3 3 3 1 7

Einschl.207,208,1,5 4,47 2,70 1,70,60,30,40,2

4 9 2 1 8 2 4

HaukiaLK20-00817,333,416,2 1,99 0,67 0,30,10,10,20,2

ho 8 5 4 6 0

20,323,33,0 2,55 0,89 0,40,10,20,30,2

8 9 2 3 5

HaukiaLK20-009161,168,6,6 2,34 0,81 0,40,20,10,20,2

ho 5 1 7 0 3 6 5

HaukiaLK20-010118,202,83,3 1,27 0,39 0,20,00,00,10,1

ho 7 0 4 9 5 2 6

166,201,34,2 2,09 0,77 0,40,20,10,20,2

8 0 7 0 0 0 2

167,173,5,2 3,08 1,11 0,60,20,20,30,3

8 0 6 5 0 8 0

MurtolLK20-0117,2 43,035,8 1,66 0,63 0,30,20,00,10,2

ampi *** 8 0 5 1 0

Obere Zo33,043,010,0 2,94 1,41 0,80,40,10,20,2

ne 2 7 2 4 6

Einschl.36,038,02,0 4,66 2,64 1,50,80,10,30,3

8 8 8 6 4

MurtolLK20-0125,7592,987,2 1,43 0,53 0,30,10,00,00,1

ampi 0 2 7 4 8 8

Obere Zo28,548,720,2 2,26 1,05 0,60,30,00,10,2

ne 0 0 3 5 7 3 4

Untere Z61,480,519,1 1,84 0,72 0,40,20,00,10,2

one 5 5 3 2 8 3 1

* Palladiumäquivalent (PdÄq) wird unter Annahme folgender Metallpreise (in USD) berechnet: 1.100 $/Unze für Palladium, 950 $/Unze für Platin, 1.300 $/Unze für Gold, 6.614 $/t für Kupfer und 15.432 $/t für Nickel; diese Werte wurden auch in der vom Unternehmen 2019 erstellten 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Kaukua ausgewiesen (siehe Pressemeldung vom 9. September 2019).

** einschließlich eines nicht erprobten Kernabschnitts von 16,25 m, dem ein Gehalt von Null zugewiesen wurde.

*** Bohrloch LK20-011 wurde aufgrund einer übermäßigen Abweichung des Azimuts in einer Tiefe von 43 m abgebrochen und von derselben Bohrplatte aus als LK-20-012 erneut niedergebracht.

**** Die angegebenen Mächtigkeiten sind die im Bohrkern erfassten Mächtigkeiten; die wahren Mächtigkeiten entsprechen in etwa 90 % der Mächtigkeit des Bohrkerns in den Bohrlöchern LK20-001 - 005, 007, 008 & 010, rund 60 % in Bohrloch LK20-009. Die wahren Mächtigkeiten der Abschnitte aus den Bohrlöchern LK20-006, 011 und 012 sind derzeit nicht bekannt.

***** Kursiv gedruckte Werte wurden bereits zuvor veröffentlicht (siehe Pressemeldungen vom 22. Juli, 28. Juli, 11. August und 25. August 2020)

Historische Ressourcenschätzung für Haukiaho

Im Jahr 2013 führte Finore Mining Inc. eine nicht auf den Tagebau beschränkte NI 43-101-konforme historische Ressourcenschätzung mit einem Cutoff-Gehalt von 0,1 g/t Pd bei Haukiaho durch. Diese Schätzung beinhaltete 23,2 Millionen Tonnen mit 1,51 g/t PdÄq (0,31 g/t Pd, 0,12 g/t Pt, 0,10 g/t Au, 0,21 % Cu und 0,14 % Ni) (siehe Pressemeldungen vom 12. August 2020 und 7. Mai 2020) (Abbildung 2). Diese Ressource umfasste Bohrungen in weiten Abständen mit einem Fokus auf die Maximierung der Tonnage, nicht des Erzgehalts. Eine frühere historische Ressourcenschätzung durch Outokumpu aus den 1980er-Jahren, die einen weit größeren Teil des Haukiaho-Trends abdeckte, konzentrierte sich stärker auf den Erzgehalt und setzte einen Cutoff-Gehalt von 0,7 % CuÄq an (definiert als Cu % + 2 x Ni %) und ergab 7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,38 % Cu und 0,24 % Ni; von Bedeutung ist jedoch, dass keine PGE-Analyse durchgeführt wurde. Auf der Basis der früher bei Haukiaho durchgeführten Arbeiten besteht also die Chance einer Erhöhung des Erzgehalts und einer Erweiterung der bekannten Mineralisierung.

Qualitätskontrolle

Das Phase-1-Bohrprogramm erfolgte unter der Aufsicht von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., Vice President of Exploration und ein Direktor des Unternehmens.

Die Bohrkernproben wurden mit Hilfe einer Steinsäge von den Mitarbeitern des Unternehmens aufgespalten; eine Hälfte verblieb im Behälter mit dem Bohrkernmaterial und wurde in einem sicheren Betriebsgebäude in Taivalkoski (Finnland) eingelagert. Die Bohrkernproben wurden per Boten von der Bohrkernaufbereitungsanlage des Unternehmens in Taivalkoski (Finnland) in das Labor von ALS Global (ALS) in Outokumpu (Finnland) gebracht. ALS ist ein akkreditiertes Labor, das nach den ISO-Normen ISO 9001:2008 und ISO/IEC

17025:2005 geführt wird. Für die Analyse der Platingruppenelemente wurde eine Einwaage von 30 Gramm einer Flammprobe unterzogen und anschließend nach dem ICP-MS- bzw. ICP-AES-Verfahren untersucht. Für die Multi-Element-Analyse, einschließlich Kupfer und Nickel, wurde eine Einwaage von 0,25 Gramm einem Aufschlussverfahren mit vier Säuren unterzogen und anschließend mit Hilfe des ICP-MS-Verfahrens untersucht.

Zertifizierte Normproben, Leerproben und zermahlene Duplikate werden dem Probenstrom im Verhältnis einer Qualitätskontrollprobe zu je 10 Kernproben beigefügt. Die Ergebnisse werden beim Import analysiert und genehmigt. Alle mit den Ergebnissen dieser Pressemeldung assoziierten Normproben wurden innerhalb der definierten Grenzwerte der verwendeten Normproben als akzeptabel bewertet.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P.Geo., Vice President of Exploration und Director des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und verifiziert.

Über Palladium One

Palladium One Mining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Platinmetall-Kupfer-Nickel-Vorkommen mit einem besonderen Fokus auf Palladium gerichtet ist. Seine Vermögenswerte umfassen die PGE-Kupfer-Nickel-Projekte Läntinen Koillismaa (LK) und Kostonjarvi (KS) in Nordzentral-Finnland und das Nickel-Kupfer-PGE-Konzessionsgebiet Tyko sowie das PGE-Nickel-Kupfer Konzessionsgebiet Disraeli in Ontario, Kanada. Alle Projekte gehören zur Gänze dem Unternehmen und stehen in Bezug zum Distrikt. LK ist ein Projekt im fortgeschrittenen Ausbaustadium, das auf eine Sulfidversprengung abzielt, welche sich über 38 Kilometer entlang einer vielversprechenden basalen Kontaktzone ausbreitet. Das Projekt KS zielt auf eine Massivsulfidformation innerhalb einer 20.000 Hektar großen Konzessionsgruppe ab, die eine regionale geophysikalische Schwereanomalie/Magnetanomalie überlagert. Tyko ist ein Projekt mit 13.000 Hektar Grundfläche, das auf eine versprengte und massive Sulfidmineralisierung in einem stark metamorphosierten Gelände aus dem Archaikum abzielt. Disraeli ist ein 3.100 Hektar großes Projekt, das auf PGE-reiche, versprengte und massive Sulfidmineralisierung in einem hochproduktiven mittelkontinentalen Rift aus dem Proterozoikum abzielt.

Die Lagerstätte Kaukua des LK-Projekts beherbergt eine auf eine Tagebaugrube begrenzte Ressource von 635.600 Unzen PdÄq in der angezeigten Ressourcenkategorie bei einem Gehalt von 1,80 g/t PdÄq* (Palladium-Äquivalent), die in 11 Millionen Tonnen (mit 0,81 g/t Pd, 0,27 g/t Pt, 0,09 g/t Au (1,17 g/t PGE), 0,15 % Cu und 0,09 % Ni) enthalten sind und 525.800 Unzen PdÄq in der abgeleiteten Ressourcenkategorie bei einem Gehalt von 1,50 g/t PdÄq, die in 11 Millionen Tonnen Gestein (mit 0,64 g/t Pd, 0,20 g/t Pt, 0,08 g/t Au (0,92 g/t PGE), 0,13 % Cu und 0,08 % Ni) enthalten sind (siehe Pressemitteilung vom 9. September 2019).

*PdÄq wird unter Verwendung der folgenden Metallpreise (in USD) berechnet: 1.100 USD/Unze Pd, 950 USD/Unze Pt, 1.300 USD/Unze Au, 6.614 USD/t Cu und 15.432 USD/t Ni.

Derrick Weyrauch

President, CEO & Direktor

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Stammaktien von Palladium One Mining Inc. wurden bzw. werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen weder angeboten noch verkauft werden.

Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auch auf die erwartete zukünftige Geschäftstätigkeit und finanzielle Entwicklung eines Unternehmens und enthalten u.a. auch Begriffe wie z.B. erwarten, glauben, planten", schätzen und beabsichtigen sowie Aussagen darüber, dass eine Handlung oder ein Ereignis eintreten kann, könnte, sollte oder wird bzw. ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens bzw. sonstige zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Risiken in Verbindung mit der Projekterschließung; den Bedarf für weitere Finanzmittel; Betriebsrisiken in Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralverarbeitung; Preisschwankungen bei Palladium und anderen Rohstoffen; Besitzansprüche; Umwelthaftungsansprüche und Versicherungsfragen; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; das Ausbleiben von Dividenden; den Wettbewerb; die Verwässerung; die Volatilität unseres Aktienpreises und Handelsvolumens; und steuerliche Folgen für kanadische und US-amerikanische Aktionäre. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten. Den Anlegern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53394

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53394&tr=1

