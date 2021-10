IRW-News: Palladium One Mining Inc. : Palladium One meldet weitere starke Bohrergebnisse aus Kaukua South (Finnland)

IRW-PRESS: Palladium One Mining Inc. : Palladium One meldet weitere starke Bohrergebnisse aus Kaukua South (Finnland)

ECKDATEN

3,1 g/t Palladiumäquivalent auf 21,3 Metern, enthalten in 48,5 Metern mit 2,4 g/t Palladiumäquivalent bei Kaukua South, LK-Projekt, Finnland

Bohrungen erweitern Mineralisierung um 200 Meter an der Ostseite von Kaukua South mit u.a. 1,0 g/t Palladiumäquivalent auf 51,0 Metern

5. Oktober 2021 - Toronto, Ontario, Palladium One Mining Inc. (Palladium One oder das Unternehmen) (TSXV: PDM, FWB: 7N11, OTC: NKORF) freut sich, über das Bohrloch LK21-088 bei Kaukua South zu berichten, in dem ab einer Tiefe von 120 Metern ein 48,5 Meter langer Abschnitt mit 2,4 g/t Palladiumäquivalent (PdÄq) durchörtert und darin ein Teilabschnitt von 21,3 Metern mit 3,1 g/t PdÄq ermittelt wurde (Abbildungen 1 und 2).

Darüber hinaus konnte die mineralisierte Zone bei Kaukua South mit einem Abschnitt von 51,0 Metern mit 1,0 g/t PdÄq in Bohrloch LK21-087 um 200 Meter östlich der vorherigen Bohrungen erweitert werden (Abbildung 3). Insgesamt weist der Kaukua-Trend, der die Lagerstätte Kaukua und die Zone Kaukua South umfasst, nun eine anhand von Bohrungen definierte mineralisierte Streichlänge von 4,4 Kilometern innerhalb einer 7 Kilometer langen Anomalie der IP-Wiederaufladbarkeit (induzierte Polarisation) auf (Abbildung 1 und 3). Bohrloch LK21-087 bestätigt, dass der östliche Teil des Kaukua-Trends weiterhin zur Erweiterung offen ist, zumal 1 Kilometer östlich von Bohrloch LK21-087 eine solide IP-Anomalie identifiziert wurde, siehe Pressemeldung vom 7. Juli 2021.

Derrick Weyrauch, President und CEO von Palladium One, erklärt: Unsere Entdeckung Kaukua South liefert nach wie vor hervorragende Ergebnisse. Die heutigen Ergebnisse aus dem östlichen Teil des Kaukua-Trends sind ein weiterer Beweis für das Vorkommen eines höffigen Mineralisierungssystems auf unserem Konzessionsgebiet, das wir anhand weiterer Bohrungen genauer untersuchen wollen.

Im östlichen Teil von Kaukua South wurden deutlich weniger Bohrungen absolviert, da das Unternehmen sich darauf konzentrierte, eine erste Ressourcenschätzung für den westlichen Abschnitt von Kaukua South auf zwei Kilometern durchzuführen und die ersten Mineralressourcen 2019 für Kaukua zu erweitern. Der östliche Teil von Kaukua South hat in der Vergangenheit bedeutende Ergebnisse geliefert, wie beispielsweise Bohrloch LK20-017, das 1,56 g/t PdÄq auf 22,2 Metern (0,22 g/t Pd, 0,05 g/t Pt, 0,09 g/t Au, 0,32 % Cu, 0,20 % Ni, 119 ppm Co) ergab; siehe Pressemeldung vom 22. Oktober 2020. Das heute gemeldete Bohrloch LK21-087 stellt das am östlichsten gelegene Stepout-Loch bei Kaukua South dar, das in Verbindung mit den starken IP-Anomalien auf ein großes Potenzial für zusätzliche Ressourcen entlang der östlichen Erweiterung des Kaukua-Trends hinweist.

Abbildung 1. Historische und aktuelle Bohrungen in der Region Kaukua und im westlichen Teilbereich von Kaukua South mit Bohrdaten zum Stichtag 4. September 2021 (Loch LK21-128). Für die Bohrlöcher bis LK21-088 liegen bereits Ergebnisse vor, der Rest steht noch aus. Im Hintergrund befindet sich eine im Rahmen der IP-Messung (induzierte Polarisation) entdeckte Anomalie mit erhöhter Aufladbarkeit.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61814/2021-10-05-Palladium_One_NRDEPRcom.001.png

Abbildung 2. Längsschnitt durch Kaukua South. Die Bohrdaten wurden zum Stichtag 4. September 2021 erhoben (Loch LK21-128). Für die Bohrlöcher bis LK21-088 liegen bereits Ergebnisse vor, der Rest steht noch aus. Der Längsschnitt deckt nur den westlichen Teilbereich von Kaukua South ab, für den das Unternehmen eine erste NI43-101-Ressourcenschätzung erstellen will. Der Längsschnitt ist eine vertikale Scheibe und bildet nur die rund 55° nach Süden einfallende Untere Zone von Kaukua South ab. Die Durchschneidungen werden sowohl in Bezug auf ihre Mächtigkeit (Meter) und ihren Erzgehalt (PdÄq*) als auch in Gramm pro Meter (Gramm bezogen auf die Mächtigkeit) dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61814/2021-10-05-Palladium_One_NRDEPRcom.002.png

Abbildung 3. Östlicher Teil von Kaukua South mit den Ergebnissen der Bohrlöcher LK-21-083 bis -087.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61814/2021-10-05-Palladium_One_NRDEPRcom.003.png

Tabelle 1. Bohrergebnisse von Kaukua South, Projekt LK

Bohrlovon bis MächtPdÄq Spot-Spot-Pd Pt Au Cu Ni Co

ch (m) (m)igkeig/t* CuÄq AuÄq g/ g/ g/ % % p

-Nr. t g/t* g/t*t t t pm

(m) * *

LK21-092,0106,14,5 1,11 0,68 1,12 0,10,00,00,10,1108

83 5 9 5 7 2 7

obere

Zone

untere191,206,15,5 0,92 0,56 0,93 0,30,10,00,00,068

Zone 0 5 4 2 4 8 9

einsch191,197,6,0 1,69 1,04 1,71 0,70,20,00,10,172

ließl 0 0 9 6 9 3 1

.

einsch191,192,0,9 3,89 2,39 3,93 1,80,60,10,30,2135

ließl 8 7 1 5 6 1 8

.

LK21-078,598,019,5 0,71 0,44 0,72 0,10,00,00,00,186

84 0 3 4 7 1

obere

Zone

einsch78,587,59,0 0,98 0,60 0,98 0,10,00,00,00,1111

ließl 5 4 6 9 6

.

untere142,148,6,0 0,80 0,49 0,81 0,10,00,00,00,175

Zone 5 5 8 9 4 9 0

LK21-0114,116,1,4 2,37 1,49 2,44 0,00,00,00,70,2424

85 7 1 0 0 1 1 9

obere

Zone

LK21-079,599,019,5 1,06 0,65 1,07 0,10,00,00,10,198

86 9 4 7 4 5

obere

Zone

einsch81,088,77,7 1,43 0,88 1,44 0,20,00,00,10,2128

ließl 9 7 9 6 0

.

untere172,176,4,0 0,76 0,46 0,76 0,30,10,00,00,059

Zone 0 0 3 5 2 4 6

LK21-070,0121,51,0 1,02 0,63 1,04 0,10,00,00,10,1103

87 0 6 4 6 3 5

obere

Zone

einsch78,082,54,5 1,56 0,97 1,59 0,30,00,00,20,2135

ließl 2 5 9 0 2

.

untere230,248,18,0 0,53 0,33 0,54 0,10,00,00,00,050

Zone 0 0 3 5 2 6 7

einsch230,232,2,0 1,30 0,79 1,30 0,40,10,00,10,195

ließl 0 0 0 8 4 1 5

.

LK21-018,984,065,1 0,58 0,36 0,59 0,00,00,00,00,069

88 9 2 4 7 9

obere

Zone

einsch18,942,023,1 0,73 0,45 0,74 0,10,00,00,00,186

ließl 1 4 5 7 1

.

untere119,168,48,5 2,36 1,45 2,39 1,20,40,10,10,176

Zone 5 0 1 1 0 7 4

einsch122,143,21,3 3,12 1,92 3,15 1,50,50,10,20,199

ließl 2 5 7 1 5 3 9

.

einsch142,143,1,5 5,63 3,46 5,70 3,21,00,20,30,291

ließl 0 5 3 6 7 7 4

.

*PdÄq wurde unter Verwendung der Preise aus der NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung 2021 für 2021 verwendet: 1.600 USD pro Unze Pd, 1.100 USD pro Unze Pt, 1.650 USD pro Unze Au, 3,50 USD pro Pfund Kupfer und 7,50 USD pro Pfund Nickel.

** Spot-AuÄq und Spot-CuÄq werden lediglich zu Vergleichszwecken unter Berechnung der folgenden Preise berechnet: 1.850 USD pro Unze Pd, 950 USD pro Unze Pt, 1.750 USD pro Unze Au, 4,20 USD pro Pfund Cu, 8,20 USD pro Pfund Ni und 24 USD pro Pfund Co.

- Die grauen, kursiv gedruckten Ergebnisse wurden zuvor veröffentlicht (siehe Pressemeldung vom 22. Oktober 2020).

*Palladium-Äquivalent

Überarbeitete Preisannahmen - Das Unternehmen berechnet das Palladium-Äquivalent nun unter Verwendung der folgenden Preise, die in der NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung von Haukiaho vom September 2021 des Unternehmens verwendet wurden: USD1.600 pro Unze Palladium, USD1.100 pro Unze Platin, USD1.650 pro Unze Gold, USD3,50 pro Pfund Kupfer und USD7,50 pro Pfund Nickel.

**Spot-Palladium- und Goldäquivalente

Die Spot-Palladium- und Goldäquivalente werden zu Vergleichszwecken unter Verwendung der jüngsten Spotpreise berechnet: 1.850 USD pro Unze Palladium, 950 USD pro Unze Platin, 1.750 USD pro Unze Gold, 4,20 USD pro Pfund Kupfer und 8,20 USD pro Pfund Nickel.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., Vice President of Exploration und ein Director des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und verifiziert.

Über Palladium One

Palladium One Mining Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das auf Platingruppenelement (PGE)-Kupfer-Nickel-Lagerstätten in Distriktgröße in Finnland und Kanada abzielt. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Projekt Läntinen Koillismaa (oder Projekt LK), ein palladiumdominiertes Projekt mit Platingruppenelementen, Kupfer und Nickel. Es befindet sich im nördlichen Zentrum von Finnland, das vom Fraser Institute unter die weltweit führenden Länder auf dem Gebiet der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten gereiht wird. Die Explorationsaktivitäten bei LK sind auf die Sulfidversprengungen entlang einer 38 Kilometer langen vielversprechenden basalen Kontaktzone gerichtet und zielen auf den Ausbau einer bereits bestehenden NI 43-101-konformen obertägigen Mineralressource ab.

FÜR DAS BOARD:

Derrick Weyrauch

President, CEO & Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Derrick Weyrauch, President & CEO

E-Mail: info@palladiumoneinc.com

Die TSX Venture Exchange und deren Marktregulierungsbehörde (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einigen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Aussagen bezüglich der Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, gehören behördliche Maßnahmen und die allgemeine Geschäftslage. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich jener, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 27. April 2021 dargelegt sind, das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com erhältlich ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61814

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61814&tr=1

