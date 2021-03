IRW-News: Palladium One Mining Inc. : Palladium One verstärkt Board of Directors

IRW-PRESS: Palladium One Mining Inc. : Palladium One verstärkt Board of Directors

15. März 2021 - Toronto, Ontario, Kanada - Palladium One Mining Inc. (Palladium One oder das Unternehmen) (TSXV: PDM, FRA: 7N11, OTC: NKORF) berichtet über die Benennung von Frau Giovanna Bee Moscoso zum unabhängigen Director des Board of Directors des Unternehmens mit Wirkung vom 2. April 2021.

Wir finden es toll, dass Giovanna nun unabhängiger Director des Unternehmens ist, und freuen uns auf ihre wertvollen Beiträge und ihren Überblick. Ihr umfangreicher juristischer Hintergrund bei einem Senior-Bergbauunternehmen umfasst die Beschaffung von Umweltgenehmigungen und sozialen Lizenzen für die Erschließung größerer Tagebauminen auf dem amerikanischen Doppelkontinent sowie die Konzeption und Durchsetzung des globalen Ethik- und Compliance-Programms im Namen von Barrick Gold Corporation. Diese Erfahrung wird Palladium One Mining zweifelsohne zugutekommen, wenn wir unser Projekt LK entwickeln und schnell voranbringen, sagte Derrick Weyrauch, President und CEO.

Frau Bee Moscoso ist eine erfahrene Führungskraft im Bergbausektor und verfügt über mehr als 28 Jahre Erfahrung, darunter auch mehr als 25 Jahre mit steigender Verantwortung bei Barrick Gold Corporation. Dort war sie zuvor als Partner, Vice President und Assistant General Counsel tätig.

Frau Bee Moscoso hat juristische und behördliche sowie Genehmigungs- und Vertragsangelegenheiten für verschiedene Minen auf dem amerikanischen Kontinent während Exploration, Erschließung, Betrieb und Minenschließungen abgewickelt. Sie war für die Koordinierung von Regierungs- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig sowie für die Entwicklung von Programmen mit sozialer Reichweite zur Förderung positiver Aktionärsbeziehungen, darunter langfristige Verträge mit indigenen Gemeinden und privaten Landbesitzern. Sie hat in der Vergangenheit auch für große Bergbaubetriebe in Amerika und Afrika rechtliche und regierungsbezogene Aufsichtstätigkeiten übernommen.

Frau Bee Moscoso hat mit Summa cum Laude mit dem besten Notendurchschnitt der juristischen Fakultät der Universität Lima, Peru, abgeschlossen (1992) und ihren Master in Jura an der Duke University, U.S.A. (2007) gemacht. Sie hat auf verschiedenen internationalen Konferenzen Vorträge gehalten und ihre Erfahrungen im Rohstoffsektor geteilt.

Incentive-Aktien-Plan

Das Board of Directors des Unternehmens hat der Gewährung von Aktienoptionen und Restricted Share Units an Berater, Angestellte, Manager und Directrs gemäß des Incentive-Aktien-Plans des Unternehmens zugestimmt. Die Aktienoptionen berechtigen die Inhaber zum Kauf von insgesamt 775.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,29 $ pro Stammaktie. Die Aktienoptionen sind drei Jahre lang ausübbar; 1/3 ist sofort ausübbar, danach jeweils 1/3 jährlich. Die Restricted Share Units berechtigen die Inhaber, das Äquivalent zu 1.275.862 Stammaktien des Unternehmens oder dem Barbetrag zu erhalten, was das Unternehmen bei Ausübung entscheiden kann. Die Restricted Share Units unterliegen einer Wartefrist von 3 Jahren.

Über Palladium One

Palladium One Mining Inc. ist ein Unternehmen im Explorationsstadium, das sich auf die Entdeckung von "Green Energy Meals" (Metalle für saubere Luft) konzentriert. Das Unternehmen besitzt vier distriktgroße Platingruppenelement (PGE)-Kupfer-Nickel-Lagerstätten in Finnland und Kanada Das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens, das Projekt Läntinen Koillismaa (oder Projekt LK), ist ein palladiumdominiertes Projekt mit Platingruppenelementen, Kupfer und Nickel. Es befindet sich im nördlichen Zentrum von Finnland, das vom Fraser Institute unter die weltweit führenden Länder auf dem Gebiet der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten gereiht wird. Die Explorationsaktivitäten bei LK sind auf die Sulfidversprengungen entlang einer 38 Kilometer langen vielversprechenden basalen Kontaktzone gerichtet und zielen auf den Ausbau einer bereits bestehenden NI 43-101-konformen obertägigen Ressource ab.

