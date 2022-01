IRW-News: Pampa Metals Corp. : Austral Gold beginnt Bohrprogramm auf Pampa Metals Projekt Morros Blancos in Chile

IRW-PRESS: Pampa Metals Corp. : Austral Gold beginnt Bohrprogramm auf Pampa Metals Projekt Morros Blancos in Chile

Vancouver - 11. Januar 2022 - Pampa Metals Corp. (Pampa Metals oder das Unternehmen) (CSE: PM / FWB: FIRA / OTCQX®: PMMCF) gibt bekannt, dass sein Partner Austral Gold Limited (Austral) (ASX: AGD; TSX-V: AGLD) mit der ersten Phase eines Bohrprogramms auf Pampa Metals Projekt Morros Blancos im Mineralgürtel aus dem Paläozän im Norden Chiles nahe dem von Australs betriebenen Minenkomplex Guanaco/Amancaya, begonnen hat.

Das Bohrprogramm folgt auf eine Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) zwischen Pampa Metals und Austral, die am 28. Juli 2021 bekannt gegeben wurde. Die Vereinbarung berechtigt Austral zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 80% an den Konzessionsgebieten des Unternehmens Morros Blancos und Cerro Blanco, die rund 7.300 bzw. 6.500 Hektar umfassen. Seit Unterzeichnung der Vereinbarung Ende Juli 2021 hat Austral Explorationsausgaben von rund 0,5 Mio. US-$ auf beiden Konzessionsgebieten getätigt. Um die erste Beteiligung von 60% an beiden Konzessionsgebieten zu erwerben, müssen im 1. Jahr der Vereinbarung 1 Mio. US-$ und im 2. Jahr 2 Mio. US-$ in die Exploration investiert werden.

Bohrprogramm auf Morros Blancos

Die erste Phase der Bohraktivitäten wird Diamantbohrungen (DD) von rund 2.000 Metern in 5 Bohrlöchern auf dem Zielgebiet Rosario del Alto im Norden des Konzessionsgebiets Morros Blancos umfassen. Der Zielfindungsprozess von einem semiregionalen Explorationsprogramm basierte auf der Definition eines strukturellen Rahmens und auf der Analyse von Fernerkundungsverfahren. Drei aussichtsreiche Gebiete wurden an der Schnittstelle einer NO-streichenden und der NW-streichenden mächtigen Verwerfungszone zusammen mit einem 15 km x 3 km langen, NO-orientierten, günstigen hydrothermalen Alterationskorridor identifiziert.

Die Zielabgrenzung wurde auf dem ersten potenziellen Gebiet namens Rosario del Alto abgeschlossen, wo wichtige Elemente eines stark sulfidierten Systems bestätigt wurden, darunter vier Maar-Diatrem-Strukturen, eine Vielzahl an phreatomagmatischen Brekzien über einem Gebiet von rund 2 km x 1 km und ein erhaltener Strukturblock basierend auf flachen vulkanischen Eigenschaften und einem hohen Grad an hydrothermaler Alteration.

Systematische geochemikalische Oberflächenprospektion auf Rosario del Alto mit 297 Gesteinsproben und mehr als 450 Spektrometriemessungen haben umfangreiche, fortgeschrittene argillische Alteration (4 km x 3 km) mit erhaltenen flachen Erosionsschichten bestätigt. Niedrige Au-Werte wurden festgestellt, die mit dem Expositionsniveau des Systems übereinstimmen. Eine geochemikalische Pfadfinderelement-Anomalie konzentriert sich auf der zentralen Zone und scheint durch die Grenze eines angenommenen Vulkankraters kontrolliert zu werden.

Kürzlich erworbene, hochauflösende bodenmagnetische Daten, die auf 38 nordsüdlich verlaufenden Linien (im Abstand von 100 Metern) gesammelt wurden, werden von einem externen Berater ausgewertet. Vorläufige Ergebnisse zeigen entmagnetisierte Gebiete, die wahrscheinlich auf ein saures, hydrothermales Alterationssystem mit räumlich passenden phreatomagmatischen Eigenschaften hinweisen. Fünf ostwestlich orientierte CSAMT-Linien (insgesamt 12 km) wurden über günstige alterierte Zentren vermessen und bestätigten subvertikale kegelförmige Widerstandskörper über 10.000 Ohm/Meter in 1D- und 2D-Inversionen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63540/PM-NR2022-Jan-11-MBlancosDrillingFINAL-DE_PRocm.001.png

Lagekarte & schematische Geologie der Ziels Rosario del Alto auf Morros Blancos

Julian Bavin, CEO von Pampa Metals, sagte: Wir freuen uns sehr, dass ein weiteres Projekt im Portfolio von Pampa Metals im neuen Jahr Testbohrungen unterzogen wird. Austral konzentriert sich auf die Exploration des Gold- und Silberpotenzials auf Morros Blancos und die bisherigen Arbeiten haben gezeigt, dass ein möglicherweise mineralisiertes System mit hoher Sulfidierung mit vielen attraktiven Explorationseigenschaften vorhanden ist. Wir freuen uns auf die Bohrergebnisse in den nächsten Wochen.

ÜBER PAMPA METALS

Pampa Metals ist ein kanadisches Unternehmen, das an der Canadian Stock Exchange (CSE: PM) sowie an der Frankfurter Börse (FWB: FIRA) und dem OTC-Markt (OTCPK: PMMCF) notiert ist. Pampa Metals besitzt ein aussichtsreiches 62.000 Hektar umfassendes Portfolio an acht Kupfer- und Goldprojekten entlang bekannter Mineralgürtel in Chile, einem der weltweit führenden bergbaufreundlichen Rechtsgebiete. Das Unternehmen hat die Vision, Aktionärswerte durch eine große Kupferentdeckung entlang der wichtigsten Mineralgürtel Chiles zu schaffen, wobei die besten geologischen und technischen Methoden zum Einsatz kommen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Pampa Metals: www.pampametals.com.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Mario Orrego G., Geologe und eingetragenes Mitglied der chilenischen Bergbaukommission sowie ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, genehmigt. Herr Orrego ist ein Berater des Unternehmens.

Hinweis: Der Leser wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Projekten von Pampa Metals um Explorationskonzessionsgebiete in einem frühen Erschließungsstadium handelt und dass Verweise auf bestehende Minen und Lagerstätten oder Mineralisierungen, die sich in benachbarten und nahegelegenen Konzessionsgebieten befinden, nicht unbedingt Rückschlüsse auf eine Mineralisierung in den Konzessionsgebieten von Pampa Metals zulassen.

FÜR DAS BOARD

Julian Bavin | Chief Executive Officer & Direktor

KONTAKT FÜR INVESTOREN

Ioannis (Yannis) Tsitos | Direktor

Weder die CSE noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Pampa Metals erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, Potenzial, zeigt an und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl Pampa Metals davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

