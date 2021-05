IRW-News: Pampa Metals Corp. : Pampa Metals nimmt Handel am OTCQB®-Markt auf und erhält DTC-Berechtigung für seine Stammaktien in den USA

IRW-PRESS: Pampa Metals Corp. : Pampa Metals nimmt Handel am OTCQB®-Markt auf und erhält DTC-Berechtigung für seine Stammaktien in den USA

Vancouver - 7. Mai 2021 - Pampa Metals Corp. (Pampa Metals oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen unter seinem bestehenden Kürzel PMMCF für den Handel am OTCQB®- Börsenplatz (OTCQB), der von der OTC Markets Group betrieben wird, zugelassen wurde. Ferner freut sich das Unternehmen zu berichten, dass seine Stammaktien nun zum elektronischen Clearing und der Abwicklung durch die Depository Trust Company (DTC) in den Vereinigten Staaten berechtigt sind.

Der OTCQB-Markt ist für US-amerikanische und internationale Unternehmen im Anfangs- und Entwicklungsstadium gedacht. Für eine Notierung muss die Finanzberichterstattung des Unternehmens auf dem aktuellen Stand sein. Außerdem müssen Unternehmen mit einer OTCQB-Notierung einen jährlichen Prozess zur Verifizierung und Zertifizierung des Managements durchlaufen. Neben der Notierung am OTCQB in den Vereinigten Staaten werden die Stammaktien des Unternehmens weiterhin an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol PM und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel FIRA gehandelt.

DTC ist eine Tochtergesellschaft der Depository Trust & Clearing Corporation, einer US-amerikanischen Firma, die für börsennotierte Gesellschaften als elektronische Clearingstelle fungiert und die Abrechnung der getätigten Wertpapiergeschäfte übernimmt. Wertpapiere, die für ein elektronisches Clearing und eine Zahlungsabwicklung über DTC in Frage kommen, gelten als DTC-berechtigt. Das elektronische Verfahren zum Clearing von Wertpapieren beschleunigt den Erhalt von Aktien und Barmitteln und damit den Abwicklungsprozess für Anleger und Broker, wodurch Aktien über eine viel größere Auswahl an Brokerfirmen gehandelt werden können.

Julian Bavin, CEO von Pampa Metals, meint: Wir freuen uns sehr über die Aufnahme des Handels am OTCQB-Markt - dies ist ein wichtiger Schritt nach vorne für uns in unserem Bestreben, den Bekanntheitsgrad, die Sichtbarkeit und die Liquidität des Unternehmens zu erhöhen. Wir sind der Ansicht, dass die Notierung am OTCQB eine Möglichkeit darstellt, unsere aktuelle Aktionärsbasis in den USA zu erweitern und diesen Anlegern im Allgemeinen eine bessere Handelsplattform zu bieten.

US-Investoren können die aktuellen Finanzdaten und den Level 2-Kurs in Echtzeit für das Unternehmen unter www.otcmarkets.com einsehen.

ÜBER PAMPA METALS

Pampa Metals ist ein kanadisches Unternehmen, das an der Canadian Stock Exchange notiert ist (CSE: PM). Pampa Metals besitzt ein aussichtsreiches 59.000 Hektar umfassendes Portfolio an acht Kupfer- und Goldprojekten entlang bekannter Mineralgürtel in Chile, einem der weltweit führenden bergbaufreundlichen Rechtsgebiete. Das Unternehmen hat die Vision, Aktionärswerte durch eine große Kupferentdeckung entlang der wichtigsten Mineralgürtel Chiles zu schaffen, wobei die besten geologischen und technischen Methoden zum Einsatz kommen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Pampa Metals: www.pampametals.com.

FÜR DAS BOARD

Julian Bavin | Chief Executive Officer

KONTAKT FÜR INVESTOREN

Ioannis (Yannis) Tsitos | Director

investors@pampametals.com

www.pampametals.com

Weder die CSE noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGE

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Pampa Metals erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, Potenzial, zeigt an und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Dazu gehören Aussagen über unsere zukünftigen Explorationspläne und die Ergebnisse bestehender Pläne. Diese Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken, einschließlich der Tatsache, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen werden oder dass der Zeitplan durch Reise- und Arbeitsbeschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie beeinträchtigt werden könnte. Obwohl Pampa Metals davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

