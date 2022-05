IRW-News: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot Battery Metals beginnt Prozess hinsichtlich Zweitnotierung an der ASX

IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot Battery Metals beginnt Prozess hinsichtlich Zweitnotierung an der ASX

Vancouver (British Columbia, Kanada), 2. Mai 2022. Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (CSE: PMET, OTCQB: PMETF, FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit dem Prozess hinsichtlich der Zweitnotierung von Patriot Battery Metals an der ASX begonnen hat. Patriot hat bereits eine Vielzahl an Aktionären mit Sitz außerhalb Australiens in seinem Register, weshalb dies der logische nächste Schritt für das Unternehmen ist, um bestehenden und neuen Investoren einen einfacheren Zugang zu ermöglichen.

Das Unternehmen ist außerdem davon überzeugt, dass die Notierung an der ASX das Unternehmen besser auf dem australischen Markt positionieren wird, auf dem zahlreiche etablierte Lithiumunternehmen mit Hartgestein-Lithiumprojekten in Kanada notieren.

Das Unternehmen wird im Verlauf dieses Prozesses weitere Informationen bereitstellen, zumal es keine Garantie dafür gibt, dass das Unternehmen die Genehmigung für die Notierung an der ASX erhalten wird.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.

Das Aushängeschild des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Corvette in der Region James Bay in Québec, das über 213 Quadratkilometer an Claim-Blöcken umfasst. Der Grundbesitz beherbergt erhebliches potenzielles Lithiumpotenzial, das sich im Spodumen-Pegmatit CV5-6 zeigt. Dieser ergab bei Bohrungen einen Abschnitt von 0,94 % Li2O und 117 ppm Ta2O5 auf 155,1 m (CF21-002) sowie 1,25 % Li2O und 194 ppm Ta2O5 auf 58,1 m (CF21-003). Die gesamte Streichenlänge des Lithiumtrends beträgt über 50 km, wobei eine Reihe von lithiumhaltigen Pegmatitaufschlüssen in diesem Trend identifiziert wurden, die noch nicht durch Bohrungen getestet wurden.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Telefonnummer +1 (778) 945-2950 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com.

Für das Board of Directors

BLAIR WAY

Blair Way, CEO, President & Director

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Die in dieser Pressmeldung enthaltenen Aussagen, einschließlich Aussagen über unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die nicht historischer Natur sind, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen und werden hiermit als solche bezeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung jener, die sich auf die zukünftigen Betriebsaktivitäten und Geschäftsaussichten des Unternehmens beziehen, bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

