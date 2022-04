IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot Battery Metals schließt auf Lithiumkonzessionsgebiet Corvette, James Bay, Quebec, Winterbohrprogramm ab, erweitert wichtigsten Pegmatitkörper auf eine Länge von mehr als 1,4 km und erhält mächtigere Abschnitte in der Tiefe

Vancouver, BC, Kanada, 21. April 2022 - Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (CSE: PMET) (OTCQB: PMETF) (FWB: R9GA) berichtet über den Abschluss der Winter-/Frühlingsphase seines Bohrprogramms von 2022 auf seinem vollständig unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Corvette (das Konzessionsgebiet). Außerdem freut sich das Unternehmen, berichten zu können, dass auf Grundlage der bislang abgeschlossenen Bohrlöcher das geologische 3-D-Modell darauf schließen lässt, dass sich der Pegmatit über das Gebiet des Sees von CV5 bis nach CV1 erstreckt, was eine Streichlänge von mindestens 1.400 m ausmacht - und das laufende geologische Modell weist weiterhin darauf hin, dass sich der Pegmatitkörper zur Tiefe hin verdickt. Das anvisierte Bohrgebiet - auf dem Lithiumtrend CV - befindet sich etwa 13,5 km südlich der regionalen Trans-Taiga-Allwetterstraße und der Hochspannungsinfrastruktur in der Region James Bay Region in Quebec, Kanada.

Die Winter-/Frühlingsphase des Bohrprogramms von 2022 begann Ende Februar mit zwei Diamantbohranlagen, die als Vorbereitung auf die Sommer-/Herbstphase der Bohrungen, die Anfang Juni beginnen sollen, vor Ort bleiben. Insgesamt wurden während der Winter-/Frühlingsphase zwanzig (20) Diamantbohrlöcher der Größe NQ (4.352 m) niedergebracht, darunter siebzehn (17) Bohrlöcher, die über Eis angesetzt wurden und drei (3), die über Land angesetzt wurden. Das geologische Team bleibt für die endgültige Verarbeitung des erhaltenen Bohrkerns und um die letzten Proben für den Transport an das Analyselabor zu verschicken, vor Ort. Das Unternehmen arbeitet mit SGS Canada (Anlagen in Lakefield, ON, und Burnaby, BC) als primäres Analyselabor zusammen.

Primäres Ziel des Winter-/Frühlingsbohrprogramms waren Tests auf einen mineralisierten Pegmatit entlang des Streichens aus Oberflächenausbissen, der möglicherweise die Pegmatite CV5-6 mit den Pegmatiten CV1-2 verbinden könnte. Außerdem sollte die Mineralisierung in der Tiefe getestet werden. Das Unternehmen freut sich, berichten zu können, dass auf Grundlage der bislang abgeschlossenen Bohrlöcher das geologische 3-D-Modell darauf schließen lässt, dass sich der Pegmatit über das Gebiet des Sees von CV5 bis nach CV1 erstreckt, was eine Streichlänge von mindestens 1.400 m ausmacht. Das lithiumführende Mineral Spodumen wurde in mehreren Bohrlöchern identifiziert, darunter auch die letzten zwei (2) Bohrlöcher des Programms. Analyseergebnisse der Kernproben liegen noch nicht vor.

Außerdem weist das laufende geologische Modell weiterhin darauf hin, dass sich der Pegmatitkörper zur Tiefe hin verdickt, wie sich in den Bohrlöchern CV22-016, 019, 031 und 028 gezeigt hat, die die Erweiterung neigungsabwärts der Bohrlöcher CV22-015, 018, 025 bzw. 027 testeten und deutlich mächtigere Abschnitte ergaben. Die Orientierung der Bohrlöcher mit den protokollierten Pegmatitabschnitten sind in Tabelle 1 dargestellt. Die Lage der bislang abgeschlossenen Bohrlöcher ist in Abbildung 1 dargestellt.

Die Sommer-/Herbstphase der Bohrungen soll am 1. Juni beginnen und detaillierte Planungen für die restlichen rund 15.000 m der Kampagne sind im Gange. Diese Bohrungen werden sich auf weitere landgestützte Infill- und Stepout-Bohrungen rund um CV5-6 und CV1-2 konzentrieren sowie neue regionale Ziele testen (siehe Pressemitteilung vom 8. März 2022). Außerdem bewertet das Unternehmen derzeit den Einsatz einer dritten Bohranlage, um die Produktion des Sommer-/Frühlingsprogramms zu steigern.

Die aggressive Bohrkampagne 2022 wird infolge der ausgeprägten Lithium-Tantal-Mineralisierung absolviert, die in den ersten vier (4) Bohrlöchern zur Erprobung des Pegmatits CV5-6 im vergangenen Herbst durchteuft wurde. Die wichtigsten Bohrabschnitte beinhalten 155,1 m mit 0,94 % Li2O und 117 ppm Ta2O5 (CF21-002) und 58,1 m mit 1,25 % Li2O und 194 ppm Ta2O5 (CF21-003) (siehe Pressemeldungen vom 27. Januar und 3. Februar 2022).

Tabelle 1: 2022 in den Bohrlöchern auf Konzessionsgebiet Corvette protokollierte Pegmatitabschnitte

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65399/Patriot_210422_DEPRCOM.001.png

Das Unternehmen teilt mit, dass es für das Programm einen COVID-Managementplan entwickelt hat und seine Feldprogramme unter Einhaltung aller aufgrund der COVID-19-Pandemie geltenden Bundes-, Provinz- und regionalen Beschränkungen durchführen wird. In Kanada und der Provinz Quebec wurde die Mineralexploration als eine systemrelevante Dienstleistung anerkannt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65399/Patriot_210422_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 1: Lage der Bohrlochmünder von 2022

Über den CV-Lithium-Trend

Der CV-Lithium-Trend ist ein neuer Spodumen-Pegmatit-Bezirk, den das Unternehmen im Jahr 2017 entdeckte, und umspannt die Konzessionen FCI West, FCI East und Corvette. Das Kerngebiet beinhaltet einen ungefähr 2 km langen Korridor, der Teil des mehr als 25 km langen CV-Lithium-Trends, der sich über das gesamte Konzessionsgebiet erstreckt, ist. Es besteht aus zahlreichen Spodumen-Pegmatit-Vorkommen, einschließlich der Pegmatite CV1, CV2, CV3, CV5, CV6 und CV7. Das Highlight ist der CV5-Pegmatit - ein großer (~220 m langer und 20-40 m breiter), stark mineralisierter Ausbiss, der Bohrabschnitte von 155,1 m mit 0,94 % Li2O und 117 ppm Ta2O5 (CF21-002) und 58,1 m mit 1,25 % Li2O und 194 ppm Ta2O5 (CF21-003) lieferte. Die Bohrungen deuten auf einen Pegmatitkörper mit einer wahren Mächtigkeit von etwa 60 m (in CF21-001 und -003) hin, der damit wesentlich größer ist als der im Aufschluss beobachtete. Die hohe Anzahl stark mineralisierter Pegmatite in diesem Kerngebiet weist auf ein starkes Potenzial für das Vorhandensein einer Serie relativ nahe aneinander liegender, sub-paralleler und großer spodumenhaltiger Pegmatitkörper mit beachtlicher Ausweitung zur Seite und in die Tiefe hin.

Qualifizierter Sachverständiger

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und ein beim LOrdre des Géologues du Québec registrierter Genehmigungsinhaber, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 geprüft.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.

Das Aushängeschild des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Corvette in der Region James Bay in Québec, das die zu 100 % unternehmenseigene Claim-Blöcke Corvette, FCI East, FCI West, Deca-Goose, Felix und Corvette East umfasst. Der Grundbesitz beherbergt erhebliches potenzielles Lithiumpotenzial, das sich im Spodumen-Pegmatit CV5-6 zeigt. Dieser ergab bei Bohrungen einen Abschnitt von 0,94 % Li2O und 117 ppm Ta2O5 auf 155,1 m (CF21-002) sowie 1,25 % Li2O und 194 ppm Ta2O5 auf 58,1 m (CF21-003). Außerdem beherbergt das Konzessionsgebiet den Trend Golden Gap mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 g/t Au aus Ausbissen und 10,5 g/t Au über 7 m im Bohrloch, sowie den Trend Maven mit 8,15 % Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag in Ausbissen.

Das Unternehmen besitzt außerdem sämtliche Eigentumsanteile am Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek in Idaho (USA), das zwei aussichtsreiche Goldprospektionsgebiete beherbergt - das Prospektionsgebiet Gold Dyke mit einem Bohrlochabschnitt aus dem Jahr 2020 von 4,11 g/t Au und 33,0 g/t Ag über 12 m sowie das Prospektionsgebiet Carmen Creek mit Oberflächenergebnissen einschließlich 25,5 g/t Au, 159 g/t Ag und 9,75% Cu.

Zu den weiteren Liegenschaften des Unternehmens zählen das Lithium-Gold-Konzessionsgebiet Pontax (QC) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (Northwest Territories), an dem das Unternehmen eine 40-%-Beteiligung besitzt, sowie mehrere andere Aktiva in Kanada.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Telefonnummer +1 (778) 945-2950 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com.

Für das Board of Directors

BLAIR WAY

Blair Way, President & Director

ADRIAN LAMOUREUX

Adrian Lamoureux, CEO & Director

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Die in dieser Pressmeldung enthaltenen Aussagen, einschließlich Aussagen über unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die nicht historischer Natur sind, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen und werden hiermit als solche bezeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung jener, die sich auf die zukünftigen Betriebsaktivitäten und Geschäftsaussichten des Unternehmens beziehen, bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

