Vancouver, BC, Kanada, 23. September 2021 - Patriot Battery Metals Inc. (CSE: PMET) (OTCQB: RGDCF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das erste Bohrloch im Rahmen seines ersten Bohrprogramms auf seinem Konzessionsgebiet Corvette-FCI (das Konzessionsgebiet) in der Region James Bay (Quebec) (am 16. September 2021 angekündigt) angesetzt hat. Im Mittelpunkt des Programms stehen die spodumenhaltigen Pegmatite CV5 und CV6, die Teil des mehr als 25 km langen CV-Lithiumtrends sind, sowie das Kerngebiet des mehr als 10 km langen Kupfer-Gold-Silber-Trends Maven.

Blair Way, President und Director des Unternehmens, sagt dazu: Die Teams vor Ort haben großartige Arbeit bei der Vorbereitung und dem Ansetzen dieses ersten Bohrlochs geleistet. Ich bin sehr erfreut, wie gut der gesamte Aufbau organisiert war, einschließlich der Gelände- und Fernspeditionsleistungen, die mithilfe eines Hubschraubers erfolgten. Die gesamte Arbeit der Teams ist fantastisch und zu sehen, wie der Kern aus dem Boden entnommen wird, ist wirklich großartig. Ich freue mich darauf, in den kommenden Wochen mehr über diesen Lithiumtrend und im Anschluss daran mehr über den Kupfertrend zu erfahren.

Im Rahmen des Bohrprogramms - das bislang erste des Unternehmens auf dem Konzessionsgebiet - werden diese beiden hoch aussichtsreichen Trends zum ersten Mal anhand von Bohrungen erprobt. Dieses Bohrprogramm wird 15 bis 20 Kernbohrlöcher der Größe NQ über insgesamt ungefähr 2.000 Meter umfassen. Rund ein Drittel der Bohrungen werden sich auf den CV-Lithiumtrend, die restlichen zwei Drittel auf den Cu-Au-Ag-Trend Maven konzentrieren. Die Firma Forage Fusion Drilling Ltd. aus Hawkesbury (Ontario) ist mit der Durchführung der Diamantbohrungen unter der Leitung der Firma Dahrouge Geological Consulting Ltd. aus Edmonton (Alberta) beauftragt. Die erste Serie von Bohrlöchern des Programms wird die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV6 in der Tiefe erproben und stellt die erste Bohrerprobung des CV-Lithium-Trends überhaupt dar.

Der CV-Lithium-Trend ist ein neuer Spodumen-Pegmatit-Bezirk, den das Unternehmen im Jahr 2017 entdeckte, und umspannt die Konzessionen FCI West, FCI East und Corvette. Das Kerngebiet beinhaltet einen ungefähr 2 km langen Korridor zahlreicher Spodumen-Pegmatit-Vorkommen, deren Highlight der CV5-Pegmatit - ein großer (~220 m langer und 20-40 m breiter), stark mineralisierter Ausbiss - ist. Die hier gesammelten Proben ergaben durchschnittlich 3,00 % Li2O und 154 ppm Ta2O5, einschließlich eines Höchstwertes von 4,06% Li2O und 564 ppm Ta2O5. Die hohe Anzahl stark mineralisierter Pegmatite in diesem Kerngebiet weist auf ein starkes Potenzial für das Vorhandensein einer Serie relativ nahe aneinander liegender, sub-paralleler und großer spodumenhaltiger Pegmatitkörper mit beachtlicher Ausweitung zur Seite und in die Tiefe hin.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass ein COVID-Managementplan für dieses Programm entwickelt wurde und dass das Unternehmen weiters seine Feldprogramme unter Einhaltung aller staatlichen und in den Provinzen und Regionen während der COVID-19-Pandämie geltenden Beschränkungen durchführen wird. Mineralexploration wurde als eine wichtige Dienstleistung in Kanada und der Provinz Quebec anerkannt.

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemeldung beaufsichtigt.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.

Die Vorzeigeaktiva des Unternehmens sind das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Corvette und das Konzessionsgebiet FCI (im Rahmen einer Option von O3 Mining Inc.) in der Region James Bay in Quebec sowie das zu 100 % unternehmenseigene Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek im US-Bundesstaat Idaho.

Das Konzessionsgebiet Corvette-FCI umfasst den zu 100 % unternehmenseigenen Claim-Block Corvette und die Claim-Blöcke FCI East und West, die von O3 Mining Inc. in Option an das Unternehmen vergeben wurden. Die Claim-Blöcke sind zusammenhängend und bergen ein beträchtliches Gold-Silber-Kupfer-PGE-Lithium-Potenzial, welches vom Prospektionsgebiet Golden Gap mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 g/t Au aus Ausbissen und 10,5 g Au/t aus Bohrproben aus 7 Metern den Zielgebieten Elsass und Lorraine mit 8,15 % Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag in Ausbissen und dem Pegmatitprospektionsgebiet CV1 mit 2,28 % Li2O auf 6 m im Kanal hervorgehoben wird.

Das zu 100 % unternehmenseigene Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek beherbergt zwei wichtige fortgeschrittene Ziele: das Prospektionsgebiet Gold Dyke mit einem Bohrergebnis aus dem Jahr 2020 von 4,11 g/t Au und 33,0 g/t Ag auf 12 m und das Prospektionsgebiet Carmen Creek mit Ergebnissen von Oberflächenproben, darunter 25,5 g/t Au, 159 g/t Ag und 9,75 % Cu.

Darüber hinaus besitzt das Unternehmen das Lithium-Gold-Konzessionsgebiet Pontax (QC), das Konzessionsgebiet Golden Silica (British Columbia) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (Northwest Territories), an dem das Unternehmen eine 40-%-Beteiligung besitzt, sowie mehrere andere Aktiva in Kanada.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Telefonnummer +1 (778) 945-2950 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com.

Die in dieser Pressmeldung enthaltenen Aussagen, einschließlich Aussagen über unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die nicht historischer Natur sind, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen und werden hiermit als solche bezeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung jener, die sich auf die zukünftigen Betriebsaktivitäten und Geschäftsaussichten des Unternehmens beziehen, bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

