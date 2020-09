IRW-News: Pensana Rare Earths: Mineralressourcenschätzung von Longonjo erweitert

IRW-PRESS: Pensana Rare Earths: Mineralressourcenschätzung von Longonjo erweitert

Pensana Rare Earths Plc (LSE: PRE, ASX: PM8) freut sich, eine wesentliche Verbesserung der Mineralressourcenschätzung für sein Longonjo-Projekt bekannt zu geben.

Die internationale Bergbauindustrie-Beratungsfirma SRK Consulting berichtete über eine verbesserte Schätzung der Mineralressourcen für: Gemessene, Angezeigte und Abgeleitete Mineralressourcen:

313 Millionen Tonnen zu 1,43% REO einschließlich 0,32% NdPr für 4.470.000 Tonnen

REO einschließlich 990.000 Tonnen NdPr

*NdPr = Neodym+Praseodymoxid. REO = Gesamtsumme Seltene Erden-Oxide. Es wird ein NdPr-Cut von 0,1% angewendet. Die Tabellen 4 bis 7 fassen die Schätzung bei einer Reihe von Cutoff-Gehalten, Materialtypen, Ressourcenkategorien und einzelnen Seltenerd-Oxid-Gehalten zusammen.

Die verbesserte Schätzung:

- enthält mehr als das 2,3-fache der früheren Schätzung der Gemessenen und Angezeigten Ressourcen, die in der Vorläufigen Machbarkeitsstudie1 (ASX - Veröffentlichung: 15. November 2019) verwendet wurden.

- hat den Anteil der in den Kategorien Gemessene und Angezeigte Ressourcen von 31% auf 68%2 erhöht;

- und hat das insgesamt enthaltene NdPr um 35%2 erhöht;

Eine Reihe von bereits früher gemeldeten Bohrlöchern in der Mineralisierung im frischen Gestein unmittelbar unterhalb der verwitterten Zone haben eine kontinuierliche Mineralisierung bis in eine Tiefe von 80 Metern gemeldet, die weiterhin offen ist. In diesem Gebiet sind weitere Bohrungen geplant, die die Grundlage für eine zukünftige Mineralressourcenschätzung bilden werden.

Die gemessene und angezeigte Mineralressourcenschätzung für die verwitterte Zone liegt bei einem 0,2% NdPr-Cut mit niedrigerem Gehalt:

39,9 Millionen Tonnen bei 2,38% REO einschließlich 0,52% NdPr für 948.000 Tonnen REO

einschließlich 208.000 Tonnen NdPr.

Es wird ein NdPr-Cut von 0,2% angewendet. Nur die Kategorien Verwitterte Zone Gemessen und Angezeigt sind in der Gesamtmineralressourcenschätzung enthalten und stellen eine Teilmenge davon dar.

1 Vergleich von enthaltenem NdPr innerhalb der Kategorien Verwitterungszone Gemessen und Angezeigt bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2% NdPr, November 2019 und neue Mineralressourcenschätzungen.

2 Vergleich von enthaltenem NdPr innerhalb der neuen Gesamt-Mineralressourcenschätzungen von Longonjo und denen von November 2019 bei einem Cut-off von 0,1% NdPr (Gemessene + Angezeigte + Abgeleitete Kategorien).

Die verbesserte Ressourcenschätzung wird in die derzeit laufenden technischen Studien integriert und soll nach Abschluss zusätzlicher Arbeitsabläufe für die Bankable Feasibility Study [Bankfähige Machbarkeitsstudie] (BFS) eine verlängerte Lebensdauer der Mine unterstützen.

Der Executive Director Dave Hammond kommentierte dies:

Dies ist eine wesentliche Verbesserung, die die Bankfähige Machbarkeitsstudie untermauern wird. Wir verfügen jetzt über die 2,3-fache Menge an Mineralisierung in der Gemessenen und Angezeigten Kategorie, was unserer Erwartung nach zu einer deutlich verlängerten Lebensdauer der Mine über die in der Vorläufigen Machbarkeitsstudie vom letzten Jahr definierten neun Jahre hinaus führen wird.

Wir haben gerade erst begonnen, die Mineralisierung des frischen Gesteins zu erkunden, die unmittelbar unter der verwitterten Zone liegt. Wir haben sie bisher bis in eine Tiefe von achtzig Metern getestet, wobei mehrere Löcher in der Mineralisierung endeten. Metallurgische Testarbeiten an diesem Material sind im Gange, um die optimale Verfahrensroute für die Behandlung dieser zweiten Art von Mineralisierung zu bestätigen, die, wenn sie erfolgreich verläuft, den Umfang des Projekts erheblich erweitern könnte.

Die vollständige Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.asx.com.au/asxpdf/20200914/pdf/44mldjqdg49l2m.pdf

Genehmigt vom Board von Pensana Rare Earths PLC

Für weitere Informationen:

Pensana Rare Earths Plc

Webseite: www.pensana.co.uk

Paul Atherley Chairman / Tim George, CEO

contact@pensana.co.uk

Buchanan (UK Financial PR)

Bobby Morse/ Augustine Chipungu /James Husband

+44 (0) 207 466 5000 pensana@buchanan.uk.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53368

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53368&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000025231

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.