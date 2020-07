IRW-News: Pensana Rare Earths: Pensana Rare Earths: Zulassung zum Handel im Hauptsegment (Main Market) der London Stock Exchange

IRW-PRESS: Pensana Rare Earths: Pensana Rare Earths: Zulassung zum Handel im Hauptsegment (Main Market) der London Stock Exchange

06. Juli 2020, Pensana Rare Earths Plc (Pensana oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das gesamte emittierte Aktienkapital des Unternehmens infolge der Veröffentlichung des Prospekts am 1. Juli 2020 in die Official List der Regulierungsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) (Standardsegment) aufgenommen und im Hauptsegment der London Stock Exchange zum Handel zugelassen wird. Der Handel der Aktien des Unternehmens an der LSE beginnt heute um 8:00 Uhr GMT unter dem Tickersymbol PRE.

Im Zusammenhang mit der Zulassung beschafft das Unternehmen kein Kapital; im Umlauf befindlich sind 188.274.665 Stammaktien à £ 0,001. Eine Kopie des Prospekts ist abrufbar über die Website des Unternehmens unter www.pensana.co.uk und über den National Storage Mechanism https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism .

Paul Atherley, der Chairman von Pensana Rare Earths, nahm dazu wie folgt Stellung:

Die Konjunkturprogramme infolge von COVID-19 im Wert von 16 Milliarden US-Dollar transformieren den Sektor der erneuerbaren Energien, und die Nachfrage nach kritischen Seltenerd-Magnetmetallen steigt dadurch stark an.

Da keine neuen Seltenerd-Minen errichtet werden, wird prognostiziert, dass die Preise von Magnetmetallen in den nächsten paar Jahren steigen werden.

Mit Genehmigung des Präsidenten von Angola und finanzieller Unterstützung durch den Angola Sovereign Wealth Fund und verschiedene institutionelle Investoren sind wir auf Kurs, um die erste bedeutende Seltenerd-Mine in mehr als zehn Jahren in Betrieb zu nehmen. Damit wollen wir die wachsende Nachfrage nach den Metallen befriedigen, die für eine grüne Energierevolution kritisch sind.

Unsere Notierung in London bietet den britischen Investoren die Möglichkeit eines direkten Zugangs zu den Metallen, die für den expandierenden Elektrofahrzeug- und Offshore-Wind-Sektor von kritischer Bedeutung sind.

Für weitere Informationen:-

Pensana Rare Earths Plc-

Website:

Paul Atherley Chairman / Tim George,

CEO-

www.pensana.co.uk

contact@pensana.co.uk

Buchanan (UK Financial PR)

Bobby Morse/ Augustine Chipungu /James Husband-

+44 (0) 207 466 5000

pensana@buchanan.uk.com

