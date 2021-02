IRW-PRESS: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium Limited: Führungskraft erstklassiger Bergbauunternehmen wird Mitglied in Piedmonts Board of Directors

Piedmont Lithium Limited (Piedmont oder das Unternehmen) gibt erfreut bekannt, dass Herr Todd Hannigan, eine erfahrene Führungskraft bei Bergbauunternehmen, mit Wirkung vom heutigen Tage zum nicht-exekutiven Director des Unternehmens benannt wurde.

Zuvor war Herr Hannigan Chief Executive Officer von Aston Resources Limited (Aston). Während dieser Zeit sorgte er dafür, dass Aston zu einem der größten börsennotierten Rohstoffunternehmen Australiens wuchs. Aston brachte eine Finanzierung von rund 2 Mrd. $ auf, um das Kohleprojekt Maules Creek zu erwerben und bis zur ersten Produktion zu bringen. In einem Geschäft von mehr als 5 Mrd. AUD fusionierte Aston mit Whitehaven Coal Limited.

Im Januar 2021 wurde Herr Hannigan zum nicht-exekutiven Chairman von Tao Commodities Limited benannt, die das kritische Minerale beinhaltende Projekt Titan erschließen. Dabei handelt es sich um ein seltenerdmetall-, titan- und zirkonhaltiges Projekt in Tennessee, USA.

Herr Hannigan bringt umfangreiche Branchenkenntnisse, Führungsstil und Wirtschaftsbeziehungen mit Fokus auf Batterie- und fortgeschrittenen Produktionsmaterialien mit sich, wovon das Unternehmen stark profitieren wird, während es sein aufregendes Lithiumprojekt Piedmont in North Carolina, USA, voranbringt.

Jeff Armstrong, unabhängiger Chairman von Piedmont, sagte: Todd ist mit seinem Führungsstil und seiner Erfahrung eine tolle Bereicherung für unser Board of Directors. Er ist ein wichtiger Aktionär von Piedmont, was ein Beweis für die Qualität unseres Lithiumprojekts Piedmont ist. Todd hat seinen Sitz in Australien und wird als unabhängiger Director fungieren und unsere ASX-Notierung (über Chess Depositary Interests oder CDIs) nach unserer geplanten Rückkehr von Australien in die USA in diesem Jahr unterstützen.

Über Piedmont Lithium

Piedmont Lithium Limited (ASX: PLL; Nasdaq: PLL) hält eine 100%-Beteiligung am Piedmont Lithium-Projekt, einem Pre-Produktionsbetrieb, der die Produktion von 160.000 t/Jahr Spodumenkonzentrat und die Herstellung von 22.700 t/Jahr Lithiumhydroxid in Batteriequalität in North Carolina, USA, anstrebt, um die Lieferketten für Elektrofahrzeuge und Batterien in den Vereinigten Staaten und weltweit zu unterstützen. Piedmonts erstklassiger Standort im Südosten der USA wird durch eine günstige Geologie, bewährte Metallurgie und einen leichten Zugang zu Infrastruktur, Energieversorgung, F&E-Zentren für Lithium- und Batteriespeicherung, wichtige High-Tech-Bevölkerungszentren und nachgelagerte Lithiumverarbeitungsanlagen begünstigt. Piedmont hat 27,9 Millionen Tonnen (Mt) Mineralressourcen mit einem Gehalt von 1,11% Li2O gemeldet, die sich innerhalb des erstklassigen Carolina-Zinn-Spodumen-Gürtels (TSB) und entlang des Trends zu den Hallman Beam- und Kings Mountain-Minen befinden, die historisch gesehen zwischen den 1950er und 1980er Jahren den größten Teil des Lithiums der westlichen Welt lieferten. Der TSB wird als eine der größten Lithiumprovinzen der Welt angesehen und befindet sich etwa 25 Meilen westlich von Charlotte, North Carolina.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Überzeugungen von Piedmont bezüglich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen notwendigerweise Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Piedmont liegen, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Piedmont übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Bekanntmachung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Bekanntmachung widerzuspiegeln.

Diese Mitteilung wurde vom CEO des Unternehmens, Herrn Keith Phillips, zur Veröffentlichung freigegeben.

