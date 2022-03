IRW-News: Planet Based Foods Global Inc.: Planet Based Foods kündigt Notierung am OTCQB unter dem Symbol PBFFF sowie DTC-Zulassung an

IRW-PRESS: Planet Based Foods Global Inc.: Planet Based Foods kündigt Notierung am OTCQB unter dem Symbol PBFFF sowie DTC-Zulassung an

Vancouver, BC, 30. März 2022 - Planet Based Foods Global Inc. (CSE: PBF) (OTCQB: PBFFF) (FWB: AZ0) (PBFG, Planet Based Foods oder Unternehmen) freut sich, bekannt geben zu können, dass seine nachrangig stimmberechtigten Aktien jetzt am US-amerikanischen Börsenplatz OTCQB, der von der OTC Markets Group Inc. betrieben wird, unter dem Symbol PBFFF gehandelt werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen von der Depository Trust Company (DTC) die Zulassung für das elektronische Clearing und die Abwicklung der nachrangig stimmberechtigten Aktien des Unternehmens über DTC erhalten (DTC-Zulassung).

Der OTCQB richtet sich an aufstrebende und unternehmerisch tätige Gesellschaften in den Vereinigten Staaten und im Ausland, deren Finanzberichterstattung auf dem aktuellen Stand sind und die sich einem jährlichen Überprüfungs- und Managementzertifizierungsverfahren unterziehen müssen. Außerdem müssen unter anderem ein Mindestangebotspreis und andere finanzielle Bedingungen erfüllt werden. Mit umfassenderer Compliance und höheren Qualitätsstandards bietet der OTCQB Anlegern eine größere Transparenz für bessere Kauf- und Verkaufsentscheidungen. Der OTCQB ist von der US-Börsenaufsichtsbehörde, der United States Securities and Exchange Commission (SEC), als ein etablierter öffentlicher Markt anerkannt, der öffentliche Informationen zur Analyse und Bewertung von Wertpapieren bereitstellt.

Neben dem Handel in den Vereinigten Staaten werden die nachrangig stimmberechtigten Aktien von Planet Based Foods Inc. auch weiterhin an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Symbol PBF und an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Symbol AZ0 gehandelt.

Planet Based Foods teilt außerdem mit, dass es die Zulassung von der DTC erhalten hat, einer Tochtergesellschaft der Depository Trust and Clearing Corporation, einer US-amerikanischen Firma, die das elektronische Clearing und die Abrechnung von börsennotierten Unternehmen verwaltet. Die DTC-Zulassung beinhaltet ein elektronisches Verfahren für das Clearing von Wertpapieren, das den Eingang von Aktien und Bargeld beschleunigt und damit den Abwicklungsprozess für bestimmte Anleger beschleunigt. DTC ist Mitglied des US-amerikanischen Federal Reserve System, einer Treuhandgesellschaft mit definiertem Zweck gemäß dem Bankengesetz des Bundesstaates New York und eine bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission registrierte Clearingstelle.

Braelyn Davis, CEO von Planet Based Foods, kommentierte: Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Shareholder Value steigern können, indem wir die Liquidität für unsere derzeitigen und zukünftigen Investoren weltweit verbessern. Diese Neuigkeit ist ein wichtiger Meilenstein und belegt unser Engagement für den Ausbau unserer Marktpräsenz in den Vereinigten Staaten, da wir diese wichtige Zielgruppe ansprechen. Durch die Notierung am OTCQB erhöhen wir die Sichtbarkeit und Transparenz für die Anlegergemeinschaft und sind insgesamt in der Lage, unsere derzeitigen und zukünftigen Aktionäre effektiver anzusprechen. Die DTC-Zulassung bietet unseren Aktionären außerdem eine zuverlässige, kostengünstige und zeitnahe Methode für das Clearing und die Abrechnung unserer Stammaktien.

Um Informationen über das Unternehmen abzurufen und automatische E-Mail-Benachrichtigungen für zukünftige Meldungen und öffentliche Einreichungen zu abonnieren, besuchen Sie die Website von Planet Based Foods unter www.planetbasedfoods.com.

Über OTC Markets Group Inc.

Die OTC Markets Group Inc.(OTCQX: OTCM) betreibt den OTCQX® Best Market, den OTCQB® Venture Market und den Pink® Open Market für 11.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere. Über OTC Link® ATS und OTC Link ECN verbinden wir ein vielfältiges Netz von Broker-Dealer, die Liquiditäts- und Ausführungsdienstleistungen anbieten. Wir ermöglichen es Anlegern, problemlos über Broker ihrer Wahl zu handeln, und befähigen Unternehmen, Anlegern Informationen besserer Qualität zu bieten.

Besuchen Sie www.otcmarkets.com, um mehr darüber zu erfahren, wie wir besser informierte und effizientere Märkte schaffen.

OTC Link ATS und OTC Link ECN sind SEC-regulierte ATS, die von OTC Link LLC, Mitglied von FINRA/SIPC, betrieben werden.

Über Planet Based Foods

PBFG ist über Planet Based Foods, seine hundertprozentige Tochtergesellschaft in San Diego (Kalifornien), Hersteller von nachhaltigen pflanzlichen Fleischersatzprodukten. Planet Based Foods wurde 2018 in San Diego (Kalifornien) gegründet. Alle Produkte von Planet Based Foods sind zu 100 % vegan, und unterstützen das Ziel des Unternehmens, ein besseres Ernährungssystem aufzubauen, indem es Menschen heute Superfood-Produkte auf Hanfbasis bereitstellt, die morgen den Planeten unterstützen.

Braelyn Davis

President, Chief Executive Officer und Director

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.planetbasedfoods.com oder per E-Mail an Invest@planetbasedfoods.com.

Kontakt für Anleger:

Daniel Southan-Dwyer, Corporate Development, Planet Based Foods

Invest@planetbasedfoods.com

Tel: +1 604 366 6277

Kontakt für Medienvertreter:

Adrienne Arieff, Managing Director, Beck Media & Marketing

Adrienne.arieff@beckmedia.com

Tel: +1 310 270 2214

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen dar (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich jener, die durch Begriffe wie antizipieren, annehmen, glauben, planen, schätzen, erwarten, beabsichtigen, können, sollten und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, soweit sie sich auf das Unternehmen oder seine Geschäftsführung beziehen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern spiegeln aktuelle Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse oder Ereignisse wider. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und verschiedenen Schätzungen, Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen über gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64977

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64977&tr=1

