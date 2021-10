IRW-News: Plant Veda Foods Ltd.: Amerikas größter Lebensmittelgroßhändler Sysco Corporation nimmt Plant Vedas Produkte mit auf

IRW-PRESS: Plant Veda Foods Ltd.: Amerikas größter Lebensmittelgroßhändler Sysco Corporation nimmt Plant Vedas Produkte mit auf

Amerikas größter Lebensmittelgroßhändler Sysco Corporation nimmt Plant Vedas Produkte mit auf

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 25. Oktober 2021 - Plant Veda Foods Ltd. (Plant Veda oder das Unternehmen) ( WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK), ein preisgekröntes Unternehmen für Alternativprodukte im Milchbereich, freut sich bekannt zu geben, dass Einzelhändler und Restaurants über das Netzwerk der Sysco Corporation Zugang zu den Lassi- und Creamer-Produktlinien von Plant Veda haben werden.

Sysco, ein Akronym für Systems and Services Company, ist der weltweit größte Großhändler für Lebensmittel mit mehr als 650.000 Kunden in einer Vielzahl von Bereichen.

"Die Tatsache, dass einer der weltweit größten Lebensmittelhändler unsere Produkte vertreibt, ist eine Bestätigung für unsere Produkte und deren Qualität", erklärte Mayur Sajnani, Chief Revenue Officer von Plant Veda. "Da wir in der Lage sind, die große und gut etablierte Lieferkette von Sysco zu nutzen, wird erwartet, dass wir sowohl die Geschwindigkeit als auch die Logistik der Lieferung unserer Produkte an die Tausenden von Einzelhändlern und Restaurants, die Sysco vertritt, erheblich rationalisieren können, und ich könnte nicht zufriedener sein."

Über Plant Veda

Plant Veda Foods Ltd. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Essgewohnheiten der Menschen hin zu einer pflanzenbasierten Ernährung zu beschleunigen. Das Unternehmen verfolgt mit der Verbesserung des Umweltschutzes und der allgemeinen Gesundheit der Menschheit durch eine pflanzenbasierte Lebensweise ein klares Ziel. Plant Veda ist es gelungen, preisgekrönte Molkereialternativen auf Pflanzenbasis zu entwickeln, die in Bezug auf Gesundheit und Geschmack besser sind als das Original. Plant Veda mischt den Markt für milchfreie Produkte weiter auf, indem das Unternehmen einzigartige Produkte kreiert, dank derer die Konsumenten die ursprünglichen Milchprodukte nicht weiter vermissen.

Mehr zum Thema erfahren Sie unter www.PlantVeda.com.

Über Sysco

Sysco, ein Fortune 500-Unternehmen, ist der weltweit größte Lebensmittelgroßhändler mit über 650.000 Kunden, die von 343 Vertriebseinrichtungen in 90 Ländern bedient werden. Im Geschäftsjahr 2021, das am 3. Juli 2021 endete, erwirtschaftete Sysco einen Umsatz von mehr als 51 Milliarden US-Dollar. Sysco hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, und unterhält über seine Tochtergesellschaft Sysco Canada Regionalbüros in allen größeren kanadischen Städten.

Besuchen Sie auch www.PlantVeda.com/pages/investors.

Um Plant Veda-Produkte in einer Filiale in Ihrer Nähe in Kanada zu finden, besuchen Sie www.PlantVeda.com/pages/store-locations.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Aaron Wong, Director

Email: aaron@plantveda.com

Phone: +1 778-840-9664

Investor Relations:

Email: investors@plantveda.com

Phone: +1 778-383-6737

Media Contact:

media@plantveda.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für internationale Smallcap-Aktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews

Rechtliche Hinweise

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die Verwendung der Wörter "antizipieren", "fortsetzen", "einschätzen", "erwarten", "können", "werden", "würden", "projizieren", "sollten", "glauben" und ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, werden in den Dokumenten des Unternehmens offengelegt, die von Zeit zu Zeit bei der Canadian Securities Exchange und den Wertpapieraufsichtsbehörden der Provinzen, in denen das Unternehmen ein meldepflichtiger Emittent ist, eingereicht werden.

