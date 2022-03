IRW-News: Plant Veda Foods Ltd.: Plant Veda begrüßt Greg Smith, einen Experten für Konsumgüter, als neuen VP of Global Sales

IRW-PRESS: Plant Veda Foods Ltd.: Plant Veda begrüßt Greg Smith, einen Experten für Konsumgüter, als neuen VP of Global Sales

Plant Veda begrüßt Greg Smith, einen Experten für Konsumgüter, als neuen VP of Global Sales

Greg bringt über 35 Jahre Erfahrung im Bereich verpackte Konsumgüter mit

Vancouver, BC - 10. März 2022 - Plant Veda Foods Ltd. (Plant Veda oder das Unternehmen) ( WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK +++ OTC:PLVFF), ein preisgekrönter Hersteller von milchalternativen Lebensmitteln, freut sich, Greg Smith als Vice President of Global Sales begrüßen zu dürfen.

Am 9. November 2021 gab das Unternehmen die Einstellung von Werksleiter Mehdi Gohardehi bekannt, um die Produktion hochzufahren. https://www.plantveda.com/blogs/news/plant-veda-prepares-to-ramp-up-production-by-hiring-veteran-plant-manager-mehdi-gohardehi.

In Vorbereitung auf die Produktionssteigerung hat das Unternehmen Greg Smith eingestellt, um den Vertrieb zu unterstützen, indem es seine bestehenden guten Beziehungen zu großen Einzelhändlern wie Costco und Save-On-Foods, um nur einige zu nennen, nutzt. Greg Smith verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bereich der verpackten Konsumgüter und hat für Unternehmen wie Ocean Brands, Silver Hills Organic Breads, Canada Bread und Clover Leaf Seafood gearbeitet.

Er war für die strategische Entwicklung, das Verbrauchermarketing, die Entwicklung neuer Produkte, die internationale Beschaffung und die Unternehmensentwicklung verantwortlich und hat erfolgreich Vertriebsexpansionsprogramme in nordamerikanischen und internationalen Märkten geleitet.

Greg ist durch seine Arbeit bei Toastmasters International ein versierter Redner und hat sein Fachwissen im Unterricht bei Schulungsorganisationen wie Dale Carnegie und Junior Achievement eingebracht. Er hat einen BBA-Abschluss in Marketing von der Simon Fraser University in British Columbia.

"Ich habe meine berufliche Laufbahn in der Lebensmittelindustrie verbracht und habe viele Veränderungen in den Anforderungen und Wünschen der Verbraucher miterlebt", so Greg. "Die Verbraucher von heute sind durch ihre Gesundheitserziehung bewusster geworden und achten mehr darauf, was ihr Körper aufnimmt. Sie lesen mehr denn je die Etiketten der Inhaltsstoffe. Die Produkte von Plant Veda sind so konzipiert, dass sie gesundheitsbewussten Menschen die reinste Vollwertkost bieten. Ich bin beeindruckt von den hohen Qualitätsstandards, die Plant Veda einhält, und freue mich, Teil des Teams zu sein. Ich glaube, wir haben die richtigen Produkte zur richtigen Zeit.

"Als unser Vice President of Sales wird Greg die Vertriebs- und Kundenwachstumsstrategien von Plant Veda leiten und gleichzeitig starke Auswirkungen auf den Umsatz und das Ergebnis des gesamten Unternehmens erzielen", sagte Sunny Gurnani, CEO von Plant Veda. "Als erfahrener und erfolgreicher Vertriebsleiter mit einem tiefgreifenden Verständnis für die Konsumgüterindustrie bringt Greg bewährte Fähigkeiten zur Umsatzsteigerung zu Plant Veda. Ich freue mich sehr, dass wir ein weiteres starkes Teammitglied gewinnen konnten und heiße Greg herzlich willkommen. Wir sind ständig bestrebt, unser Team und unser Produktangebot zu verbessern - dies ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel."

Über Plant Veda (WKN: A3CS6B) (CSE: MILK) (OTC: PLVFF)

Plant Veda Foods Ltd. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Essgewohnheiten der Menschen hin zu einer pflanzenbasierten Ernährung zu beschleunigen. Das Unternehmen verfolgt mit der Verbesserung des Umweltschutzes und der allgemeinen Gesundheit der Menschheit durch eine pflanzenbasierte Lebensweise ein klares Ziel. Plant Veda ist es gelungen, preisgekrönte Molkereialternativen auf Pflanzenbasis zu entwickeln, die in Bezug auf Gesundheit und Geschmack besser sind als das Original. Plant Veda mischt den Markt für milchfreie Produkte weiter auf, indem das Unternehmen einzigartige Produkte kreiert, dank derer die Konsumenten die ursprünglichen Milchprodukte nicht weiter vermissen.

Mehr zum Thema erfahren Sie unter www.PlantVeda.com.

Besuchen Sie auch www.PlantVeda.com/pages/investors.

Um Plant Veda-Produkte in einer Filiale in Ihrer Nähe in Kanada zu finden, besuchen Sie www.PlantVeda.com/pages/store-locations.

