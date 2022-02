IRW-News: Plant Veda Foods Ltd.: Plant Veda setzt Kundenfokus auf funktionelle probiotische Produktlinien

IRW-PRESS: Plant Veda Foods Ltd.: Plant Veda setzt Kundenfokus auf funktionelle probiotische Produktlinien

Plant Veda setzt Kundenfokus auf funktionelle probiotische Produktlinien

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Lassi und Plant Gurt enthalten Milliarden von milchfreien probiotischen Kulturen

Vancouver, BC - 8. Februar 2022 - Plant Veda Foods Ltd. (Plant Veda oder das Unternehmen) ( WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK +++ OTC:PLVFF), ein preisgekrönter Hersteller von milchalternativen Lebensmitteln, betont erneut die gesundheitlichen Vorteile einer ausreichenden Zufuhr von Probiotika. Nach Angaben der Harvard Medical School gibt es immer mehr wissenschaftliche Beweise dafür, dass man mit Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln, die bestimmte Arten von lebenden Bakterien enthalten, einige Krankheiten behandeln und sogar verhindern kann. Das Wort Probiotika stammt aus dem Lateinischen und Griechischen und bedeutet "für das Leben".

Probiotika sind lebende Mikroorganismen. Wenn sie in ausreichender Menge eingenommen werden, können sie dazu beitragen, das natürliche Gleichgewicht der Darmbakterien wiederherzustellen, was der Gesundheit zugute kommt.

1907 war Elie Metchnikoff vom Institut Pasteur in Paris, der in Bulgarien arbeitete, fasziniert von der Frage, warum bestimmte Einwohner der bulgarischen Bevölkerung viel länger lebten als andere. Er konzentrierte sich bei seiner Studie insbesondere auf Hundertjährige, d. h. Menschen, die über 100 Jahre alt wurden. Er untersuchte mögliche Zusammenhänge zwischen ihrem außergewöhnlichen Alter und ihrem Lebensstil.

Metchnikoff entdeckte, dass die Dorfbewohner im Kaukasusgebirge täglich ein fermentiertes Joghurtgetränk zu sich nahmen. Seine Studien zu diesem Getränk ergaben, dass es ein Probiotikum namens Lactobacillus bulgaricus enthielt, das anscheinend ihre Gesundheit verbesserte und ihre Lebenserwartung erhöhte.

Plant Veda hat sich der Förderung der Gesundheit verschrieben. Lassi und Plant Gurt des Unternehmens werden aus pflanzlichen Vollwertprodukten hergestellt und enthalten eine spezielle Mischung aus Milliarden von lebenden Probiotika - nützlichen milchfreien Kulturen. Lebende Probiotika in pflanzlichen Joghurts sind eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale auf dem schnell wachsenden Markt für pflanzliche Produkte und wir glauben, dass dies einer der Hauptgründe ist, warum die Verbraucher Plant Veda-Produkte lieben.

Laut der "Let's Eat Healthy"-Bewegung hat eine Studie mit Erwachsenen, die ein Joghurtgetränk mit verschiedenen Bakterienstämmen konsumierten, gezeigt, dass der Verzehr der Probiotika das Auftreten von Infektionen der oberen Atemwege und grippeähnlichen Symptomen deutlich reduziert. Bei Kindern im Vorschulalter führte eine Ernährung mit täglichem Probiotikakonsum zu einer Verringerung der Erkältungs- und Grippesymptome und zu einem Rückgang der krankheitsbedingten Fehltage in der Schule.

Mit den von Plant Veda entwickelten milchfreien probiotischen Joghurtlinien haben alle, die sich pflanzlich ernähren, die besten Produkte für die Aufnahme von lebenden Probiotika.

"In Zeiten globaler gesundheitlicher Unsicherheiten ist es wichtiger denn je, unser Immunsystem zu erhalten und zu stärken", so Sunny Gurnani, CEO von Plant Veda. "Eine gesunde Dosis täglicher Probiotika kann der Schlüssel dazu sein. Plant Veda bietet eine breite Palette an köstlichen Produkten an, die Teil eines gesunden täglichen Lebensstils sein können. Es ist wichtig, dass wir Maßnahmen ergreifen, um uns und unsere Familien in diesen schwierigen Zeiten zu schützen."

"Bis 2022 wird das Team von Plant Veda weiter an neuen Produkten arbeiten und Wege finden, unsere aktuellen Produkte zu verbessern. Wir glauben, dass wir einige aufregende Dinge in der Entwicklung haben und freuen uns darauf, weitere hochwertige Produkte auf Pflanzenbasis auf den Markt zu bringen."

Über Plant Veda (WKN: A3CS6B) (CSE: MILK) (OTC: PLVFF)

Plant Veda Foods Ltd. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Essgewohnheiten der Menschen hin zu einer pflanzenbasierten Ernährung zu beschleunigen. Das Unternehmen verfolgt mit der Verbesserung des Umweltschutzes und der allgemeinen Gesundheit der Menschheit durch eine pflanzenbasierte Lebensweise ein klares Ziel. Plant Veda ist es gelungen, preisgekrönte Molkereialternativen auf Pflanzenbasis zu entwickeln, die in Bezug auf Gesundheit und Geschmack besser sind als das Original. Plant Veda mischt den Markt für milchfreie Produkte weiter auf, indem das Unternehmen einzigartige Produkte kreiert, dank derer die Konsumenten die ursprünglichen Milchprodukte nicht weiter vermissen.

Mehr zum Thema erfahren Sie unter www.PlantVeda.com.

Besuchen Sie auch www.PlantVeda.com/pages/investors.

Um Plant Veda-Produkte in einer Filiale in Ihrer Nähe in Kanada zu finden, besuchen Sie www.PlantVeda.com/pages/store-locations.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Aaron Wong, Director

Email: aaron@plantveda.com

Phone: +1 778-840-9664

Investor Relations:

Email: investors@plantveda.com

Phone: +1 778-383-6737

Media Contact:

media@plantveda.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für internationale Smallcap-Aktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Oft, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Angaben an der Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Worte und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die erwartete Leistung von Plant Veda's in der Milchalternativenindustrie, zusätzlich zu den folgenden: Potenzielle Ergebnisse des IGA Fresh St. Market und der Produktlistung. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören: (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Änderungen des Wachstums und der Größe der Märkte für alternative Milchprodukte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist für die Geschäftsleitung des Unternehmens unmöglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Da jeder Mensch verschieden ist, ist der Nutzen der Produkte des Unternehmens, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich. Es können keine Ansprüche oder Garantien in Bezug auf die Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person gegeben werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder deren jeweilige Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, typischerweise in Bezug auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, und/oder (ii) Kunden/Lieferanten/Dienstleister, auf deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Alle Rechte an diesen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64058

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64058&tr=1

