Plymouth (Massachusetts), 17. Dezember 2019 - Plymouth Rock Technologies Inc. (CSE: PRT, OTC: PLRTF, Frankfurt: 4XA - WKN: A2N8RH ) (Plymouth Rock, PRT oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen in der Entwicklung modernster Technologien zur Erkennung von Bedrohungen, meldete heute, dass es mit seinem neuen Schuhscanner SS1 erfolgreiche 3-D-Bilder von potenziellen Bedrohungen oder anderen Tarnungen erstellt hat. Diese Ergebnisse wurden in Zusammenarbeit mit der University of Chichester (Vereinigtes Königreich) und der Manchester Metropolitan University (Vereinigtes Königreich) in einem Fachartikel mit dem Titel Thermography at Millimeter Wavelengths for Security Inspection of Footwear (Thermografie bei Millimeterwellenlängen für die Sicherheitsprüfung von Schuhen) in der Online-Zeitschrift Progress in Electromagnetics Research (PIER) veröffentlicht.

https://www.plyrotech.com/images/Paper/Shoescanner_Paper_19100602.pdf

Der Schuhscanner von PRT ist ein bodenmontiertes 3-D-Bildgebungssystem, das harmlose Millimeterwellen-Bildgebungstechniken in Kombination mit künstlicher Intelligenz einsetzt, um Schuhe zu prüfen, ohne dass diese ausgezogen werden müssen.

Die Millimeterwellen-Thermografie wird verwendet, um durch die Sohlen von Schuhen zu blicken, um eine Grundsatzstudie hinsichtlich der Anwendung eines solchen Ansatzes für die Sicherheitskontrolle zu beweisen. Die aktuelle Praxis einer Sicherheitskontrolle auf Flughäfen erfordert das Ausziehen von Schuhen vor der Röntgenkontrolle auf mögliche Bedrohungen oder andere Tarnungen, wie etwa explosive Stoffe oder Vorstufenmaterialien, Drogen oder kleine Waffen. Das Unternehmen beweist, dass die Thermografie bei Millimeterwellen- (MMW) und Sub-MMW-Frequenzen eine Vielzahl an Objekten erkennen kann, die in den Sohlen gewöhnlicher Schuhe versteckt sind, und dass ein solcher Ansatz bei der schnellen Überprüfung von Fluggästen angewendet werden kann, ohne dass die Schuhe ausgezogen werden müssen.

Die vielversprechenden Ergebnisse des SS1-Prototyps sind ein weiterer wichtiger Meilenstein für das technische und akademische Team von PRT. Wir haben beim Technologie-Reifegrad (TRL) unseres Scanners einen großen Schritt nach vorne gemacht und wollten die Ergebnisse veröffentlichen, damit die Welt sieht und versteht, wie er funktioniert, sagte President und CEO Dana Wheeler.

Dank verschiedener kommerzieller Anwendungen kann der Schuhscanner auch unregelmäßige Modifizierungen an der Struktur des Schuhs erkennen und anzeigen. Der Aufwand und das Motiv für jemanden, einen Schuh zu modifizieren, um darin Materialien oder Gegenstände zu verstecken, stehen in der Regel mit einer illegalen oder bösartigen Absicht in Zusammenhang.

Über PIERS

PIERS, das Forschungssymposium für Photonik und Elektromagnetik, auch bekannt als Progress in Electromagnetics Research Symposium, bietet ein internationales Forum für Berichte über Fortschritte und jüngste Errungenschaften bei der modernen Entwicklung in den Bereichen Elektromagnetik, Photonik und aufregende Anwendungen. Die Themen beinhalten elektromagnetische Theorie, Photonik, Plasmaphysik, Metamaterialien, Antennen, Mikrowellentechnologien, rechnergestützte Elektromagnetik, elektromagnetische Verträglichkeit, Streuung, Fernerkundung, Radare, Radiometrie, Bildgebung, Strahlungstransfer, inverse Probleme, Quantenelektrodynamik, Quantenoptik, Materialeffekte, Akustik sowie alle anderen modernen Entwicklungen. PIERS wird von der Electromagnetics Academy mit Sitz in Cambridge (Massachusetts) gesponsert.

Über Plymouth Rock Technologies Inc.

Das Unternehmen entwickelt derzeit Zukunftslösungen im Bereich der Bedrohungserkennung, die auf modernsten technologischen Fortschritten basieren. Bei unseren modernen Methoden der Bedrohungsdetektion, die menschliche Bedienungsfehler ausschließen, werden künstliche Intelligenz und Augmented-Reality-Schnittstellen miteinander kombiniert. Die sowohl luftgestützten als auch bodengestützten Produkte von Plymouth Rock spüren bedrohliche Gegenstände auch bei größerem Messabstand auf, als dies mit den bestehenden Technologien der Fall ist. Unsere einzigartige Radarsensorik- und Signalverarbeitungs-Technologie schafft neue Möglichkeiten für ein ferngesteuertes, nicht intrusives Screening von Menschenansammlungen in Echtzeit.

Zu den Kerntechnologien von Plymouth Rock gehören: (1) ein Gerät zur ferngesteuerten Luftbilderfassung von Drohnen im Millimeterwellenbereich [Millimeter-Wave Remote Imaging from Airborne Drone (MIRIAD)]; (2) ein kompaktes Mikrowellenradarsystem zum Scannen von Schuhen (Shoe-Scanner); und (3) Wi-Fi-Radartechniken zum Screening von Gefahren in Wi-Fi-fähigen Zonen in Gebäuden und an Orten wie Flughäfen, Einkaufszentren, Schulen und Sportstätten [Wireless Threat Indication (Wi-Ti)]. www.plyrotech.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Dana Wheeler

President & CEO

+1-603-300-7933

info@plyrotech.com

Anlegerinformation:

Tasso Baras

+1-778-477-6990

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zurzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49627

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49627&tr=1

