IRW-News: Poda Holdings Inc. : Ehemaliger Vertriebsexperte im Big Tobacco-Sektor steigt bei Poda ein

IRW-PRESS: Poda Holdings Inc. : Ehemaliger Vertriebsexperte im Big Tobacco-Sektor steigt bei Poda ein

Vancouver, British Columbia, 2. November 2021 - PODA HOLDINGS, INC. (Poda oder das Unternehmen) (CSE: PODA, FWB: 99L, OTC: PODAF) freut sich bekannt zu geben, dass Christoph Tepr (Tepr), eine ehemalige Vertriebsgröße im Big Tobacco-Sektor, bei Poda eingestiegen ist.

Tepr hat den neu geschaffenen Posten des Vice President of European Sales & International Expansion im Unternehmen angenommen, den er voraussichtlich am 17. Januar 2022 antreten wird. Bis dahin wird Herr Tepr im Global Advisory Board von Poda vertreten sein.

Herr Tepr bringt mehr als 15 Jahren kommerzielle Erfahrung bei einigen der größten Tabak- und E-Zigarettenunternehmen der Welt, unter anderem Philip Morris, British American Tobacco und JUUL Labs, in das Unternehmen Poda ein. Seine weitreichenden Managementerfahrungen umfassen die Bereiche Vertrieb, kommerzielle Entwicklung, Markenmanagement sowie professionelle Dienstleistungen und sind auf Kunden in etablierten und neu entstehenden Produkt- und Dienstleistungssegmenten zugeschnitten. Herr Tepr verantwortete das Wachstum von Markenikonen wie L&M, IQOS und JUUL.

Bei Philip Morris war Herr Tepr in unterschiedlichen Führungspositionen im Verkauf und Management tätig und maßgeblich an der Einführung des IQOS-Produkts auf dem Schweizer Markt beteiligt. Bei JUUL wurde Herr Tepr eingestellt, um die Schweizer Handelsorganisation neu aufzubauen, und zusammen mit seinem Team machte er diese innerhalb von 12 Monaten nach der Neugründung zum Marktführer in der Kategorie. Anschließend restrukturierte er erfolgreich die deutsche Vertriebsorganisation für JUUL. Zuvor war er in einer kaufmännischen Führungsposition bei British American Tobacco tätig, wo er sich auf die Vermarktung und das Wachstum der Heat-not-Burn-Produkte und des konventionellen Produktportfolios konzentrierte.

Herr Tepr hat einen MSc-Abschluss in Internationalen Wirtschaftswissenschaften von der Universität Maastricht sowie ein Executive Certificate in Driving Strategic Innovation vom IMD in Lausanne bzw. von der MIT Sloan School of Management.

Herr Tepr meint dazu: Poda ist im wachstumsstarken Heat-not-Burn-Segment ein agiler Herausforderer. Dank seiner proprietären Technologieplattform bietet sich für Poda die seltene Chance, beachtliche Marktanteile dazuzugewinnen sowie letztlich die diversen Anwendungsbereiche innerhalb der Kategorie zu transformieren und zu erweitern, während gleichzeitig das Leben der weltweit 1,3 Milliarden erwachsenen Raucher verbessert wird, die in den Genuss einer potenziell weniger schädlichen Alternative zu herkömmlichen Zigaretten kommen. Ich war sowohl für multinationale Tabakkonzerne als auch für das wachstumsstärkste E-Zigaretten-Startup in der Geschichte der Vereinigten Staaten tätig und freue mich schon darauf, diese Erfahrungen einzubringen, um den Vertrieb von Poda in Europa aufzubauen, ein erstklassiges Team zusammenzustellen und die europäischen Schlüsselmärkte zu erobern.

Ryan Selby, CEO des Unternehmens, meint dazu: Ich bin begeistert, dass Herr Tepr zugestimmt hat, das Team von Poda als Mitglied unseres Global Advisory Board und ab Januar 2022 auch als Vice President of European Sales & International Expansion zu verstärken. Unser Ziel ist es, Poda zu einem wirklich globalen Unternehmen zu machen, das imstande ist, mit den großen Tabakkonzernen zu konkurrieren. Wir sind der Meinung, dass wir das mit unserer überlegenen Heat-not-Burn-Technologie auch schaffen werden. Jemanden mit den Fähigkeiten und der Erfahrung von Herrn Tepr an der Spitze des Poda-Teams in Europa zu haben, wird uns bei der Einführung unserer Produkte im europäischen Markt und weiteren Regionen eine unverzichtbare Hilfe sein. Darüber hinaus sagt die Tatsache, dass Herr Tepr im Wesentlichen seine gesamte Karriere bei großen Tabakkonzernen absolviert hat und nun das Potenzial für Poda sieht, zu einem wichtigen Akteur der Tabakindustrie mit reduziertem Risiko zu werden, einiges über die Qualität der Heat-not-Burn-Technologie von Poda aus. Poda durchläuft derzeit eine spannende Phase und wir freuen uns sehr, dass Herr Tepr das Poda-Team verstärken und die Produktvermarktung durch den Vertrieb in Europa leiten wird.

In Zusammenhang mit seiner Aufnahme in das Global Advisory Board von Poda hat Herr Tepr eine Beratungsvereinbarung mit dem Unternehmen abgeschlossen. Laut Beratungsvereinbarung hat das Unternehmen Herrn Tepr insgesamt 400.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) zugesichert, die zum Preis von 0,56 CAD ausgeübt werden können und dem nachfolgenden Unverfallbarkeitsplan unterliegen: (a) 80.000 Optionen erlangen bei Unterzeichnung der Beratungsvereinbarung ihre volle Gültigkeit; (b) 80.000 Optionen sechs Monate nach dem Tag der Gewährung; (c) 80.000 Optionen zwölf Monate nach dem Tag der Gewährung; (d) 80.000 Optionen 18 Monate nach dem Tag der Gewährung; und (e) weitere 80.000 Optionen vierundzwanzig Monate nach dem Tag der Gewährung.

Für das Board:

Ryan Selby

CEO, Director und Board-Chairman

Poda Holdings, Inc.

gebührenfreie Rufnummer (Nordamerika): +1-833-TRY-PODA (879-7632)

Außerhalb Nordamerikas: +1-406-TRY-PODA (879-7632)

investors@poda-holdings.com

www.poda-holdings.com

ÜBER PODA HOLDINGS:

Poda Holdings, Inc. (Poda oder das Unternehmen) ist aktiv an der weltweiten Vermarktung von Heat-not-Burn-Raucherprodukten (HnB) beteiligt, die das Potenzial haben, die mit brennbaren Raucherprodukten verbundenen Risiken zu reduzieren. Das Unternehmen hat ein patentiertes HnB-System entwickelt, bei dem eigens entwickelte biologisch abbaubare Einweg-Pods verwendet werden. Sie sind sowohl benutzerfreundlich als auch umweltverträglich. Das innovative Design der HnB-Plattform des Unternehmens verhindert eine Kreuzkontamination zwischen den Erhitzern und den Pods. Damit entfällt jeglicher Reinigungsaufwand und den Benutzern wird ein äußerst bequemes und angenehmes Rauchererlebnis mit einem potenziell geringeren Risiko geboten. Das HNB-System von Poda ist in Kanada vollständig patentiert und in mehr als 60 weiteren Ländern zum Patent angemeldet. Damit werden 70 % der Weltbevölkerung erreicht. Die vom Unternehmen entwickelten Poda Pods sind die ersten und einzigen Zigaretten mit einem komplett geschlossenen Endstück. Bei diesem exklusiven Design entfällt jeglicher Reinigungsaufwand und man erhält eine HnB-Zigarette völlig ohne Asche. Das vollständig patentierte System von Poda ist einzigartig und löst das Hauptproblem ALLER anderen HnB-Produkte, nämlich den täglichen Reinigungsaufwand. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens - die Beyond Burn Poda Pods - enthalten eine einzigartige tabakfreie Mischung aus pelletierten Teeblättern, die mit synthetischem Nikotin versetzt werden. Damit können erwachsene Raucher auf eine rauchfreie Alternative zu den üblichen Zigaretten zurückgreifen, ohne dabei auf den Rauchgenuss verzichten zu müssen. Beyond Burn Poda Pods wurden handwerklich fachkundig hergestellt, um das Geschmackserlebnis herkömmlicher Zigaretten auch ohne Rauch, ohne Geruch und ohne Tabak perfekt nachzuahmen.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Obwohl Poda Holdings, Inc. der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angesichts der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen gelten, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da Poda Holdings, Inc. nicht gewährleisten kann, dass sich diese als richtig erweisen. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Entwicklungen können sich erheblich von jenen in diesen Aussagen unterscheiden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Poda Holdings, ist nicht verpflichtet, sich zu den Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf Poda Holdings, seine Wertpapiere oder gegebenenfalls Finanz- oder Betriebsergebnisse zu äußern. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Poda Holdings. jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse sowie aus sonstigen Gründen aus.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62377

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62377&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA73044N1042

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.