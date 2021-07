IRW-News: Poda Lifestyle and Wellness Ltd.: Poda steigt in den Markt für Medizinprodukte ein und ernennt einen Chief Medical Officer

IRW-PRESS: Poda Lifestyle and Wellness Ltd.: Poda steigt in den Markt für Medizinprodukte ein und ernennt einen Chief Medical Officer

Vancouver, BC, 14. Juli 2021 - PODA LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. (PODA oder das Unternehmen) (CSE: PODA, FWB: 99L, OTC PINK: PODAF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Dr. Jagdeep Gupta, MD (Dr. Gupta) zum Chief Medical Officer des Unternehmens ernannt hat.

CEO Ryan Selby sagt dazu: Ich freue mich sehr, dass wir die Genehmigung des Board of Directors für den Einstieg in den Markt für Medizinprodukte und die Schaffung der Position des Chief Medical Officer bei Poda erhalten haben. Zusätzlich zur Bereitstellung von außergewöhnlichen Produkten mit geringerem Risiko, die für aktuelle erwachsene Raucher gedacht sind, ist Poda auch bestrebt, effektive Produkte zur Raucherentwöhnung anzubieten, die erwachsene Raucher bei der Aufgabe des Rauchens unterstützen sollen. Das Poda-Produkt kann eine außergewöhnliche Plattform für die Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Raucherentwöhnung bieten. Mit dem Rauchen aufzuhören kann schwierig sein und mit der Ernennung von Dr. Gupta zum Chief Medical Officer wird Poda möglicherweise zugelassene medizinische Produkte und Behandlungsstrategien entwickeln können, die erwachsenen Rauchern die erforderlichen Hilfsmittel an die Hand geben, um das Rauchen erfolgreich aufzugeben. Zudem gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Poda, unser geistiges Eigentum und die damit verbundenen Technologien einzusetzen, um möglicherweise die Verabreichung einer Vielzahl verschiedener therapeutischer Moleküle durch Inhalation zu erleichtern. Dies ist ein spannender nächster Schritt für Poda und ist Ausdruck unseres anhaltenden Engagements, Poda auf wahrhaft globaler Ebene auf ein breites Spektrum von Anwendungen auszuweiten.

Als Chief Medical Officer wird Dr. Gupta für die Konzeption und die Durchführung klinischer Studien verantwortlich sein, mit denen die Wirksamkeit der Produkte von Poda zur Raucherentwöhnung getestet werden soll. Dr. Gupta wird überdies dazu beitragen, die Entwicklung zusätzlicher Produkte und Behandlungsstrategien für ein breites Spektrum inhalierbarer therapeutischer Moleküle zu koordinieren sowie die Antragsverfahren für die Zertifizierung der Produkte von Poda als zugelassene Medizinprodukte für die Raucherentwöhnung oder die Inhalation therapeutischer Moleküle zu koordinieren und zu beaufsichtigen.

Dr. Gupta, der neu ernannte Chief Medical Officer von Poda, meint: Ich freue mich sehr, dem Team von Poda als Chief Medical Officer beizutreten. Als praktizierender Arzt habe ich zahlreiche Patienten, die verzweifelt mit dem Rauchen aufhören wollen, und meiner Erfahrung nach funktionieren die bestehenden Produkte zur Raucherentwöhnung nicht so gut, wie ich mir das erhofft hätte. Ich freue mich insbesondere darauf, eine Technologie zur Raucherentwöhnung zu erforschen und zu entwickeln, bei der zum einen die Nikotindosis sehr präzise ausgeschlichen wird und die zum anderen das Element der oralen Fixierung anspricht. Ich glaube, dass das Poda-System möglicherweise ein äußerst wirksames Hilfsmittel darstellt, um Rauchern beim Aufhören zu unterstützen, und blicke der Koordinierung der Entwicklung und des Einsatzes der Hilfsmittel von Poda zur Raucherentwöhnung mit Spannung entgegen. Darüber hinaus sehe ich zahlreiche Möglichkeiten für das Poda-System, eine Vielzahl von inhalierbaren therapeutischen Molekülen für die Behandlung oder Linderung vieler verschiedener Leiden oder Erkrankungen. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team von Poda bei der weiteren gemeinsamen Entwicklung von wirksamen medizinischen Anwendungen für die Produkte und Technologien von Poda.

Gemäß der Managementvereinbarung hat das Unternehmen Dr. Gupta insgesamt 50.000 Restricted Share Units (die RSUs) zu einem Preis von 2,42 Dollar gewährt. Die RSUs werden folgendermaßen freigegeben: (a) 25.000 RSUs sechs Monate nach dem Gewährungsdatum und (b) 25.000 RSUs zwölf Monate nach dem Gewährungsdatum.

Für das Board:

Ryan Selby

CEO, Director und Board-Chairman

Poda Lifestyle and Wellness Ltd.

Gebührenfreie Rufnummer (Nordamerika): +1-833-TRY-PODA (879-7632)

Außerhalb Nordamerikas: +1-406-TRY-PODA (879-7632)

investors@podalifestyle.com

www.podalifestyle.com

ÜBER PODA LIFESTYLE

Poda Lifestyle ist aktiv an der weltweiten Vermarktung von HNB-Raucherprodukten beteiligt, die das Potenzial haben, die mit brennbaren Raucherprodukten verbundenen Risiken zu reduzieren. Das Unternehmen hat ein patentiertes HNB-System entwickelt, bei dem eigens entwickelte biologisch abbaubare Einweg-Pods verwendet werden. Sie sind sowohl benutzerfreundlich als auch umweltverträglich. Das innovative Design der HNB-Plattform des Unternehmens verhindert eine Kreuzkontamination zwischen den Erhitzern und den Pods. Damit entfällt jeglicher Reinigungsaufwand und den Benutzern wird ein äußerst bequemes und angenehmes Rauchererlebnis mit einem potenziell geringeren Risiko geboten. Das HNB-System von Poda Lifestyle ist in Kanada vollständig patentiert und in 65 weiteren Ländern zum Patent angemeldet. Damit werden 70 % der Weltbevölkerung erreicht. Die vom Unternehmen entwickelten Poda Pods sind die ersten und einzigen Zigaretten mit einem komplett geschlossenen Endstück. Bei diesem exklusiven Design entfällt jeglicher Reinigungsaufwand und man erhält eine HNB-Zigarette völlig ohne Asche. Das vollständig patentierte System von Poda Lifestyle ist einzigartig und löst das Hauptproblem ALLER anderen HB-Produkte, nämlich den täglichen Reinigungsaufwand. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens - die Beyond Burn Poda Pods - enthalten eine einzigartige tabakfreie Mischung aus pelletierten Teeblättern, die mit synthetischem Nikotin versetzt werden. Damit können erwachsene Raucher auf eine rauchfreie Alternative zu den üblichen Zigaretten zurückgreifen, ohne dabei auf ihren gewohnten Rauchgenuss verzichten zu müssen. Beyond Burn Poda Pods wurden handwerklich fachkundig hergestellt, um das Geschmackserlebnis herkömmlicher Zigaretten auch ohne Rauch, ohne Geruch und ohne Tabak perfekt nachzuahmen.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Obwohl Poda Lifestyle der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angesichts der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen gelten, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da Poda Lifestyle nicht gewährleisten kann, dass sich diese als richtig erweisen. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Entwicklungen können sich erheblich von jenen in diesen Aussagen unterscheiden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Poda Lifestyle ist nicht verpflichtet, sich zu den Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf Poda Lifestyle, seine Wertpapiere oder gegebenenfalls Finanz- oder Betriebsergebnisse zu äußern. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Poda Lifestyle jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse sowie aus sonstigen Gründen aus.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59472

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59472&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA73044M1068

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.