IRW-News: Portofino Resources Inc. : Portofino mobilisiert Geologenteam in das Lithiumkonzessionsgebiet Allison Lake North

Vancouver, B.C., 23. Juni 2021. PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Geologenteam in das Lithium- und Seltenelement-Konzessionsgebiet Allison Lake North (das Konzessionsgebiet) entsandt hat. Das Konzessionsgebiet erstreckt sich über eine Grundfläche von 1.618 Hektar (ha) und befindet sich 100 Kilometer (km) östlich der Stadt Red Lake im Nordwesten von Ontario. Das Konzessionsgebiet ist über gut etablierte Forststraßen zugänglich, und eine Wasserkraftwerk-Überlandleitung verläuft durch die Claim-Gruppe. Die Geologen haben mit den Kartierungen und Probenahmen auf dem Konzessionsgebiet begonnen.

David Tafel, CEO von Portofino Resources, sagt dazu: Die Regierungen Kanadas und der USA räumen der Sicherung einer strategischen nationalen Versorgung mit kritischen Metallen wie Lithium und seltenen Elementen Priorität ein. Die Region Allison Lake wurde vom Ontario Geological Survey als ein wichtiges neues Explorationszielgebiet für eine Lithium- und Seltenelement-Mineralisierung identifiziert und wir freuen uns jetzt, dass das Team vor Ort ist und unser Explorationsprogramm läuft.

Das Konzessionsgebiet Allison Lake North

Das Konzessionsgebiet enthält bedeutende Eigenschaften, die für die Bildung lithiumhaltiger Pegmatitgänge von entscheidender Bedeutung sind. Es befindet sich entlang des Kontakts zwischen dem Pegmatit-Granit-Batholith Allison Lake und dem Metasedimentgestein von Jubilee Lake in der Unterprovinz Uchi in Nordwest-Ontario (Abbildung 1).

In einem Bericht (Breaks) des Ontario Geological Survey von 2003 wurde der Allison Lake-Batholith als der größte bekannte peraluminöse Granitkörper im Nordwesten von Ontario beschrieben. Breaks kam zu dem Schluss, dass der Allison Lake-Batholith ein wichtiges neues Explorationsziel einer Seltenelement-Mineralisierung darstellt und der bisher größte derartige Granit in Ontario ist. Dieses Gebiet weist ein hohes Potenzial für weitere Entdeckungen einer Seltenelement-Mineralisierung auf.

Auf der Grundlage der analysierten und in den Breaks-Bericht einbezogenen Proben weist der äußere Rand des Allison Lake-Batholiths anomal hohe Konzentrationen seltener Elemente auf, darunter Lithium (Li).

In Nordwest-Ontario befinden sich mehrere bekannte Lithium- und Seltenerdelement-Lagerstätten, die abgegrenzte Ressourcen enthalten und in vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungsstudien beschrieben wurden (Abbildung 2). Bemerkenswert ist die Lithiumlagerstätte PAK entlang der Electric Avenue, die eine der hochgradigsten Hartgestein-Lithiumressourcen mit großer Tonnage Nordamerikas enthält. Die PAK-Lagerstätte verfügt über eine Mineralreserve in der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Kategorie von 5,77 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 2,06 % Li2O. Die Lagerstätte Spark, 2,5 km nordwestlich von PAK gelegen, wurde mit dem Discovery of the Year Award 2019 ausgezeichnet. Frontier hat vor Kurzem Bohrergebnisse aus der Lagerstätte Spark bekannt gegeben, unter anderem aus Bohrloch PL-048-21, das 340 Meter mit 1,68 % Li2O durchteufte (TSX-V:FL, Pressemeldung vom 1. Juni 2021).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59132/Portofno_NR_230621_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Geologische Lage des Konzessionsgebiets Allison Lake North in der Region.

Ebenfalls bemerkenswert im Nordwesten von Ontario ist die Lithiumlagerstätte Separation Rapids im Besitz von Avalon Advanced Materials, die eine geschätzte Ressource von 9,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,35 % Li2O aufweist; die Pegmatitlagerstätte Georgia Lake im Besitz von Rock Tech Lithium mit einer geschätzten Ressource von 13,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,09 % Li2O; zwei Lagerstätten im Besitz von Infinite Ore mit historischen Ressourcen von 2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,09 % Li2O und 750.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,38 % Li2O sowie die Lithiumlagerstätte Seymour Lake im Besitz von Ardiden Ltd. mit einer geschätzten Ressource von 4,8 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,24 % Li2O.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59132/Portofno_NR_230621_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Große Lithiumlagerstätten im Nordwesten von Ontario.

Qualifizierter Sachverständiger

Mike Kilbourne, P. Geo, ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung im Namen des Unternehmens geprüft und genehmigt.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Seine Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario, Kanada) in der Nähe des hochgradigen Goldkonzessionsgebiets Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd. Darüber hinaus besitzt Portofino drei andere Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Nickel-Kupfer-Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West im sich schnell entwickelnden Goldbergbaugebiet Atikokan.

Neben 100 % der Anteile am Lithiumprojekt Allison Lake North verfügt das Unternehmen über eine 100%ige Beteiligung am Lithiumsalarkonzessionsgebiet Yergo im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Argentinien.

Weitere Informationen über das Unternehmen, seine Projekte und sein Management erhalten Sie auf unserer Website unter https://www.portofinoresources.com/.

Für das Board:

David G. Tafel

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Tafel

CEO, Director

604-683-1991

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Portofino Resources Inc. (das Unternehmen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens - z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet - unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können.

