IRW-PRESS: Prospect Ridge Resources Corp. : Prospect Ridge Resources gibt neue Ergebnisse von bis zu 57,3 Gramm Gold pro Tonne und bis zu 116 Gramm Silber pro Tonne aus der vor kurzem akquirierten historischen Mine Dorreen bekannt

Vancouver - 6. Dezember 2021 - Prospect Ridge Resources Corp. (das Unternehmen" oder Prospect Ridge) (CSE: PRR) (OTC: PRRSF) (FRA: OED) - freut sich, die Ergebnisse aus der vorläufigen Exploration in der historischen Mine Dorreen in der vor kurzem akquirierten Liegenschaft Knauss Creek bekanntzugeben. Analysewerte ergaben bis zu 57,3 Gramm Gold pro Tonne und 116 Gramm Silber pro Tonne, 7,03 Prozent Blei, 0,5 Prozent Kupfer und 2,46 Prozent Zink.

Die Mine Doreen liegt nur 5 Linienkilometer von CN Rail mit einer direkten Verbindung zum Tiefwasserhafen in Kitimat und nur 1,9 Kilometer von den nächsten Forststraßen entfernt. Die Liegenschaft hängt mit der Liegenschaft Holy Grail an der Ostseite eines großen Landpakets zusammen. Die Mine wurde seit der Entdeckung im Jahr 1912 mit Unterbrechungen bis zum Jahr 1952 betrieben, einschließlich beachtlicher Untertagearbeiten, Bau einer Mühle, einer Luftseilbahn und einer Transportstaße zur Ortschaft Doreen. Die historischen Highlights sind unten aufgeführt.

Historische Highlights

- Im Jahr 1952 ergaben 20 Tonnen Bulk-Konzentrat, die zum Hüttenwerk Trail geschickt wurden: 163,54 Gramm Gold pro Tonne, 406,51 Gramm pro Tonne Silber, 17,3 Prozent Blei; 7,4 Prozent Zink; 2,6 Prozent Kupfer (Carswell, H.T.,(1955). Mineragraphic Study of the Ores of Dorreen Mine, British Columbia. University of British Columbia. Property File 600252).

- Mehrere geschichtete Erzgänge; Schlitzproben aus dem Haupterzgang Dorreen ergaben bis zu 33,6 Gramm Gold pro Tonne, 161,8 Gramm Silber pro Tonne, 6,73 % Pb, 35 % Zn und 1,04 % Cu über 0,30 Meter.

- Eine Schlitzprobe an einem parallelen Erzgang, in einer Schicht 21 Meter über dem Haupterzgang, ergab 32,2 Gramm Gold pro Tonne, 19,2 Gramm Silber pro Tonne,

- 1,28 % Pb und 0,24 % Cu über 0,20 Meter.

- Im Jahr 1952 wurden 476 Tonnen Erz verschifft, und 3266 Gramm Gold, 8118 Gramm Silber, 3137 Kilogramm Blei und 1342 Kilogramm Zink wurden gewonnen.

- Im Jahr 1926 ergaben die ersten 27 Tonnen aus einer Lieferung von 90 Tonnen durchschnittlich 39,87 Gramm Gold pro Tonne, 165,1 Gramm Silber pro Tonne,

- 6,1 Prozent Blei und 3,8 Prozent Zink.

- Im Jahr 1924 wurden 80 Tonnen Erz verschifft, und es wurden Ergebnisse von 57,26 Gramm Gold pro Tonne, 205,71 Gramm Silber pro Tonne, 1,3 Prozent Kupfer,

- 6,2 Prozent Blei und 5,8 Prozent Zink berichtet.

Im Jahr 2021 fand das Vater-und-Sohn-Schürfteam, Jay und Cam Kelso, das Hauptportal, und es gelang ihnen, drei Proben aus einem 1,5 Meter mächtigem Erzgang zu nehmen, die ausgezeichnete Werte von bis zu 57,3 Gramm Gold pro Tonne und 116 Gramm Silber pro Tonne, 7,03 Prozent Blei, 0,5 Prozent Kupfer und 2,46 Prozent Zink ergaben. Alle drei Proben ergaben mehr als 10 Gramm Gold pro Tonne. Die Proben wurden aus einer Erhebung genommen, die senkrecht zum Hauptstollen auf Ebene 2 und nach Süden verläuft (Abbildung 1).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63028/ProspectRidge(Dec62021)_DE_PRCOM.001.jpeg

Abbildung 1. Untertagearbeiten in der Mine Doreen und Lage der Probenahmen

Die Untersuchung des Hauptstollens ergab, dass dieser trotz jahrzehntelanger Inaktivität erstaunlich intakt war und die Eignung des Muttergesteins zur Entwicklung unter Tage unter Beweis stellte. Wie in der Abbildung oben dargestellt, ist der Erzgang im Großteil der Untertagearbeiten vollständig exponiert und zeigt die Kontinuität der Mineralisierung (Abbildung 2).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63028/ProspectRidge(Dec62021)_DE_PRCOM.002.jpeg

Abbildung 2. Bilder aus dem Inneren der Mine Dorreen

Auf regionaler Ebene befindet sich die Mine direkt nördlich des Kontakts mit den vulkanischen Sedimentgesteinen der Hazelton-Gruppe, einer markanten Gruppe im Golden Triangle und primäres Muttergestein der Mine Brucejack von Pretivm (Abbildung 5). Der Haupterzgang fällt leicht auf eine flache Ebene ab, passt sich dem Bett des Schiefer- und Schluff-Muttergesteins in der Gruppe Bowser Lake an und wird von späteren Quarz-Diorit-Gängen durchschnitten. Die Erzgänge sind mesothermale bis übergangsartige pyrit-, chalkopyrit-, galen-, arsenopyrit-, covellin-, sphalerit- und tetrahedrithaltige Quarz-Stockworks, Brekzien und Erzgänge. Frühere Arbeiten an einem schmalen Abschnitt aus einer UBC-Masterarbeit aus dem Jahr 1955 identifizierten Mikron freien Goldes in taubem Quarz, anstatt nur auf Bruchstücke oder Einschlüsse in Sulfidmineralien begrenzt. Die geologische Struktur ähnelt in Turbidit gelagerten Vorkommen im Gebiet Gander in Neufundland, die derzeit von Neufound Gold Corp. erforscht werden. Die von Schiefergestein generierte reduzierte Umgebung in diesen Vorkommen bildet ein für die Ausfällung von Gold günstiges Umfeld. Eine Tabelle erster Ergebnisse aus den Probenahmen in der Mine Dorreen ist unten aufgeführt.

PROBE Au AgPb Zn Cu

(g/t) (g/t) (%) (%) (%)

C3630526,5 54,9 1,2050,26 0,17

1

C3630557,3 105 3,53 0,72 0,51

2

C3630512,6 116 7,03 2,46 0,086

3

Abbildung 3. Erste Ergebnisse aus den Probenahmen im Jahr 2021 im Dorreen-Stollen

Michael Iverson, CEO erläutert: Wir sind begeistert, diese ausgezeichneten ersten Ergebnisse aus der historischen Mine Dorreen bekanntzugeben, und ebenso von der Tatsache, dass weitere Ergebnisse aus den alternativen Portalen im Norden eingehen werden und ich kann sagen, dass die Größe und der durchgängige Gehalt dieser Erzgänge bestätigt wird. Mike Iverson fährt fort: Dies ist eine von vier bedeutenden Zonen in der vor kurzem akquirierten Liegenschaft Knauss, und alle vier Zonen zeigen aufeinander zu, mit Dorreen genau in der Mitte. Bleiben Sie dran, hier entwickelt sich wirklich etwas.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63028/ProspectRidge(Dec62021)_DE_PRCOM.003.jpeg

Basierend auf diesen vorläufigen Ergebnissen und der Geologie wird ein wichtiger Schwerpunt auf der erneuten Bewertung der Mine Dorreen und ihrem Potenzial für weitere hochgradige Erzgänge liegen. Die Digitalisierung aller historischen Daten zur Unterstützung der Exploration findet bereits statt. Weitere Feldarbeiten wie eine erste Lidar-Untersuchung, Erkundungsschürfarbeiten, Bodenproben, Schlitzproben zur weiteren Prüfung und eine Kartierung des Grundgesteins zum besseren Verständnis der Mineralisierungskontrolle sind in Vorbereitung auf die Bohrarbeiten geplant. Der gute Zugang zur Liegenschaft über ein Netzwerk von Forststraßen und die Nähe wichtiger Infrastruktur ermöglichen kostengünstige Exploration und begünstigen die Machbarkeit.

Figure 4. Nordstollen, Analyseergebnisse noch ausstehend

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63028/ProspectRidge(Dec62021)_DE_PRCOM.004.jpeg

Abbildung 5 - Lage von Dorreen und Karte der regionalen Geologie

Qualifizierte Person

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen oder technischen Informationen wurden von Rein Turna, P.Geol., einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über Holy Grail

Das Konzessionsgebiet Holy Grail befindet sich 10 km außerhalb von Terrace und ist 45 km von der Hütte und dem Tiefseehafen entfernt. Das Konzessionsgebiet ist leicht zugänglich und wird von zwei Highways mit CN-Eisenbahnlinien und Hochspannungsleitungen, die das Konzessionsgebiet durchqueren, sowie von einem Netz von Forststraßen begrenzt, das sich über etwa 80 % des Konzessionsgebiets erstreckt, was eine äußerst kosteneffiziente Exploration sowie eine gute Machbarkeit ermöglicht. Einige der wichtigsten Gebiete befinden sich unterhalb der Baumgrenze und können fast das ganze Jahr über bearbeitet werden.

Das Paket Holy Grail in regionaler Größe umfasst nun über 80.000 ha. Das Konzessionsgebiet wurde aufgrund regionaler geologischer, struktureller und geochemischer Ähnlichkeiten ausgewählt, die mit Mineralisierungen 50 km nordwestlich im goldenen Dreieck übereinstimmen. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass das Projekt das Potenzial für ein regionales hydrothermales System aufweist und die Grenzen des goldenen Dreiecks auf diese umfassende, kaum erkundete Region erweitern wird.

Über Prospect Ridge Resources Corp.

Prospect Ridge Resources Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Sitz in British Columbia, dessen Hauptaugenmerk auf die strategische Mineralexploration in Kanada und gleichzeitig auf die Erschließung eines Standorts in British Columbia und Quebec gerichtet ist. Das technische Team und das Management von Prospect Ridge, die zusammen über 100 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration vorweisen können, sind davon überzeugt, dass Holy Grail das Potenzial für ein regionales hydrothermales System aufweist, und werden die Grenzen des goldenen Dreiecks erweitern, um diese umfassende, kaum erkundete Region zu erfassen.

Kontaktinformationen

Prospect Ridge Resources Corp.

Michael Iverson, Chief Executive Officer-

E-Mail: schen@redfernconsulting.ca

Telefon: +1 778-788-4836

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "beabsichtigt" oder "erwartet" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreten könnten", "sollten", "würden" oder "eintreten". Diese Informationen und Aussagen, die hier als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten ohne Einschränkung Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf positive Explorationsergebnisse bei dem Knauss Creek Projekt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die zukünftigen Explorationsergebnisse des Knauss Creek Projekts nicht wie erwartet ausfallen werden.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die zukünftigen Explorationsergebnisse auf dem Projekt Knauss Creek Projekt wie erwartet ausfallen werden.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Wir bemühen uns um das Safe Harbor-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63028

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63028&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74358Q1054

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.