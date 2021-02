IRW-News: ProStar Holdings Inc.: ProStar begrüßt Rick Pevarski, den ehemaligen CEO und Gründer von Virginia 811, in seinem technischen Beirat

IRW-PRESS: ProStar Holdings Inc.: ProStar begrüßt Rick Pevarski, den ehemaligen CEO und Gründer von Virginia 811, in seinem technischen Beirat

GRAND JUNCTION, Colorado, 18. Februar 2021 -- ProStar Holdings Inc. (ProStar oder das Unternehmen) (TSXV: MAPS) (FWB: 5D00), ein weltweit führender Anbieter von Präzisionskartierungslösungen, hat bekannt gegeben, dass Rick Pevarski, Gründer und CEO von Virginia Utility Protection Service (VA811), dem technischen Beirat (Technology Advisory Board) von ProStar beigetreten ist.

Im Jahr 2001 gründete Herr Pevarski das Unternehmen VA811, das den One-Call-Benachrichtigungsservice für den US-Bundesstaat Virginia anbietet. Das Zentrum informiert Versorgungsunternehmen über bevorstehende Aushubarbeiten, damit sie die unterirdischen Einrichtungen lokalisieren und markieren können, um mögliche Schäden an unterirdischen Versorgungsleitungen zu verhindern und in der Folge Verletzungen, Sachschäden und Betriebsausfälle zu vermeiden. Herr Pevarski trat im Jahr 2020 als CEO von VA811 zurück.

Es ist mir eine Ehre, dem technischen Beirat von ProStar beizutreten, sagte Rick Pevarski. Als Mitglied des technischen Beirates eröffnet sich mir eine spannende Gelegenheit, da ProStar ein erstklassiges Produkt entwickelt hat, das für den Schutz unserer Infrastruktur von entscheidender Bedeutung ist.

Vor seiner 20-jährigen Tätigkeit als CEO von VA811 war Herr Pevarski 17 Jahre lang bei der Roanoke Gas Company in Roanoke, Virginia, als Vice-President of Operations & Marketing beschäftigt. Im Rahmen seiner Tätigkeiten in der Gasindustrie war Pevarski Mitglied des Vorstands der South Eastern Gas Association, Mitglied des Gas Piping Technology Committee der American Gas Association und 17 Jahre lang Mitglied des US DOT Gas Piping Advisory Committee. Im Jahr 2008 erhielt er den Common Ground Alliance (CGA) Jim Barron Award für seine Beiträge und sein Engagement für die Verbesserung der unterirdischen Schadensverhütung und der öffentlichen Sicherheit und war später Mitglied des Executive Committee des Board of Directors der CGA.

Rick in unserem technischen Beirat begrüßen zu dürfen, ist ein großer Gewinn für uns, sagte Page Tucker, CEO und Gründer von ProStar. Rick Pevarski ist ein anerkannter und sehr angesehener Branchenführer, der mit mehreren Organisationen und Behörden zusammengearbeitet hat, um Maßnahmen zum Schutz unterirdischer Versorgungsunternehmen auf staatlicher, nationaler und internationaler Ebene zu entwickeln. VA811 wurde von Betreibern in den USA sowie in mehreren anderen Ländern, darunter Kanada und Australien, oft als ein vorbildliches One-Call-Center bezeichnet. Rick stellt für unseren Beirat durch sein wertvolles Wissen und langjährige Erfahrung eine unermessliche Bereicherung dar und er wird unsere zukünftigen Produktentwicklungen in die richtige Richtung lenken.

Über ProStar (TSXV: MAPS)

ProStar ist auf die Entwicklung von patentierter Kartierungssoftware spezialisiert. Die Präzisierungskartierungslösungen von ProStar sind nativ cloudbasiert und mobil und werden als Software-as-a-Service angeboten. Die ProStar-Lösungen wurden entwickelt, um den Geschäftsbetrieb zu verbessern und das Risiko für jede Branche zu verringern, die den genauen Standort der Infrastruktur, einschließlich Versorgungsunternehmen und Pipelines, benötigt. Die ProStar-Lösungen ermöglichen den Echtzeitzugriff auf wichtige Standortinformationen im Büro und im Außendienst.

Die Kenntnis der Art, des genauen Standorts und des Zustands der über- und unterirdischen Infrastruktur kann Risiken für die Öffentlichkeit, Umweltschäden und die Haftbarkeit im Zusammenhang mit dem Bau und der Instandhaltung der Infrastruktur erheblich verringern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.prostarcorp.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Alex Moore

Investor Relations, ProStar

investorrelations@prostarcorp.com

Tel: 1 970-242-4024

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56809

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56809&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74365J1021

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.