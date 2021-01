IRW-News: Psyched Wellness Ltd.: Psyched Wellness erhöht bereits angekündigte Bought-Deal-Platzierung

IRW-PRESS: Psyched Wellness Ltd.: Psyched Wellness erhöht bereits angekündigte Bought-Deal-Platzierung

Toronto, Ontario, 25. Januar 2021 - Psyched Wellness Ltd. (CSE: PSYC, OTCQB: PSYCF, FRANKFURT: 5U9) (das Unternehmen oder Psyched) - ein Life-Science-Unternehmen, das auf die Herstellung und den Vertrieb von handwerklich hergestellten funktionellen und psychoaktiven Pilzen spezialisiert ist - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beschlossen hat, das Platzierungsvolumen der bereits im Vorfeld angekündigten Bought-Deal-Privatplatzierung unter der Leitung von Canaccord Genuity Corp. (der Lead Underwriter) zu erhöhen. Der Lead Underwriter hat sich im Namen eines Konsortiums von Underwritern (zusammen die Underwriter) bereit erklärt, im Rahmen einer Bought-Deal-Privatplatzierung insgesamt 17.750.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zum Preis von 0,31 CAD pro Einheit (der Ausgabepreis) zu kaufen, was dem Unternehmen einen Gesamtbruttoerlös von 5.502.500 CAD einbringt (die Platzierung).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung eine Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,43 CAD zu erwerben. Das Unternehmen behält sich dabei das Recht vor, das Ausübungsdatum für die Warrants vorzuverlegen, sofern nach Ablauf von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum zu einem beliebigen Zeitpunkt der volumengewichtete durchschnittliche Tageskurs der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange an fünf aufeinander folgenden Handelstagen einen Wert von über 0,70 CAD erreicht.

Das Unternehmen hat den Underwritern eine Option (die Überzuteilungsoption) zum Kauf von bis zu 3.550.000 zusätzlichen Einheiten zum Ausgabepreis gewährt, die innerhalb von 30 Tagen ab dem Abschlussdatum jederzeit ausgeübt werden kann. Dadurch würde dem Unternehmen ein Zusatzerlös von 1.100.500 CAD zufließen.

Den Underwritern ist eine Provision in bar oder in Form von Einheiten in Höhe von umgerechnet 7 % des Bruttoerlöses aus der Platzierung zu bezahlen. Zudem erhalten die Underwriter vom Unternehmen Warrants, die zum Kauf von Einheiten berechtigen (die Underwriter-Warrants), und zwar im Wert von umgerechnet 7 % der Anzahl an Einheiten, die im Rahmen der Platzierung verkauft wurden. Jeder Underwriter-Warrant kann nach Abschluss der Platzierung innerhalb von 36 Monaten zum Ausgabepreis in eine Einheit umgetauscht werden.

Der Erlös wird für die vollständige Finanzierung der präklinischen Studien zu unserem Amanita Muscaria-Extrakt, AME-1, für weitere wissenschaftliche Forschungsarbeiten im Hinblick auf AME-1 und seinen potenziellen Nutzen für Menschen mit schwerwiegenden psychischen und physischen Erkrankungen, sowie für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet.

Die im Rahmen der Platzierung angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder nach den geltenden Wertpapiergesetzen in den jeweiligen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, auch nicht an Bürger der Vereinigten Staaten bzw. auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten, sofern keine Registrierung bzw. keine geltende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungspflichten des U.S. Securities Act und der geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetze vorliegt. Diese Pressemeldung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einem anderen Rechtsstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf dieser Wertpapiere dar.

Darüber hinaus hat das Unternehmen die nachfolgend aufgelisteten externen Dienstleistungsunternehmen mit der Erbringung von Leistungen beauftragt:

Winning Media Group - 100.000 USD für Online-Traffic und PR

Generation IACP Inc - 39.000 CAD für einen 6-Monats-Vertrag zur Erbringung von Tradingdiensten

HE Capital Markets - 15.000 USD für einen 3-Monats-Vertrag für IR-Kampagnen auf Investorshub

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jeffrey Stevens

Chief Executive Officer

Psyched Wellness Ltd.

Tel: 647-400-8494

E-Mail:- jstevens@psyched-wellness.com

Internet: http://www.psyched-wellness.com

Über Psyched Wellness Ltd.:

Psyched Wellness Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel, das sich dem Vertrieb von Produkten auf Basis von Pilzen und den dazugehörigen abgepackten Verbrauchsgütern widmet. Ziel des Unternehmens ist die Herstellung von Produkten aus Pilzen in Premiumqualität, die das Potenzial haben, sich zu einer führenden nordamerikanischen Marke in der neuen Produktkategorie der funktionellen Lebensmittel zu entwickeln. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Entwicklung von wasserbasierten Extrakten, Tees und Kapseln, die aus dem Fliegenpilz (Amanita muscaria) gewonnen werden und drei Gesundheitszielen dienen: Stressabbau, Entspannung und Unterstützung eines erholsamen Schlafs.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf das Angebot und die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens - je nach Lage des Falles - erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere des Unternehmens werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, außer im Rahmen bestimmter Transaktionen, die von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act ausgenommen sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

