IRW-News: Psyched Wellness Ltd.: Psyched Wellness unterzeichnet Liefervereinbarung für Amanita muscaria

IRW-PRESS: Psyched Wellness Ltd.: Psyched Wellness unterzeichnet Liefervereinbarung für Amanita muscaria

Toronto, Ontario, 4. Mai 2021 - Psyched Wellness Ltd. (CSE:PSYC, OTCQB:PSYCF,

FRANKFURT:5U9) (das Unternehmen oder Psyched) - ein Life-Science-Unternehmen, das auf die Herstellung und den Vertrieb von handwerklich hergestellten funktionellen und psychoaktiven Pilzen spezialisiert ist - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit MB MEMEL GOODS eine zweijährige Liefervereinbarung (die Liefervereinbarung) unterzeichnet hat. MB MEMEL GOODS ist ein litauisches Unternehmen, das sich im Besitz von Personen befindet und betrieben wird, die über mehr als fünfzehn Jahre Expertise, Erfahrung und Know-how im Sammeln, der Verarbeitung und dem Vertrieb verschiedener Wildpilze, einschließlich Amanita muscaria und Chaga, sowie Wildbeeren verfügen. Die Liefervereinbarung sieht eine anfängliche Lieferung von 200 Kilogramm getrockneter Pilzkappen der Sorte Amarita muscaria vor (die anfängliche Lieferung)

Die erste Lieferung wird voraussichtlich zwischen September und Dezember 2021 geerntet und innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten in mehreren Chargen an das Unternehmen überstellt. Das Unternehmen beabsichtigt, die getrockneten Pilzkappen der Sorte Amanita muscaria als Rohmaterial für das AME-1-Extraktionsverfahren zu verwenden.

Wir haben das Angebot einer Reihe von verschiedenen Lieferanten aus der ganzen Welt beprobt und getestet und sind der Ansicht, dass uns MB MEMEL GOODS das Produkt mit der höchsten Potenz und der besten Qualität bietet, meint David Shisel, COO von Psyched Wellness. Nachdem wir verschiedenen Tests und Versuche durchgeführt haben, sind wir zuversichtlich, dass das Rohmaterial, das wir von MB MEMEL GOODS erhalten werden, uns auf unserem Weg hin zur kommerziellen AME-1-Produktion helfen wird.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jeffrey Stevens

Chief Executive Officer

Psyched Wellness Ltd.

Tel: 647-400-8494

E-Mail: jstevens@psyched-wellness.com

Mediensprecherin:

Anne Graf

KCSA Strategic Communications

agraf@kcsa.com

786-390-2644

Website: http://www.psyched-wellness.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Über Psyched Wellness Ltd.:

Psyched Wellness Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel, das sich dem Vertrieb von Produkten auf Basis von Pilzen und den dazugehörigen abgepackten Verbrauchsgütern widmet. Ziel des Unternehmens ist die Herstellung von Produkten aus Pilzen in Premiumqualität, die das Potenzial haben, sich zu einer führenden nordamerikanischen Marke in der neuen Produktkategorie der funktionellen Lebensmittel zu entwickeln. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Entwicklung von wasserbasierten Extrakten, Tees und Kapseln, die aus dem Fliegenpilz (Amanita muscaria) gewonnen werden und drei Gesundheitszielen dienen: Stressabbau, Entspannung und Unterstützung eines erholsamen Schlafs.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf den Erhalt der ersten Lieferung innerhalb des oben genannten Zeitrahmens und in den erwähnten Mengen, die Qualität und die Potenz des von MB MEMEL GOODS gelieferten Amanita muscaria-Pilzes, die beabsichtigte Verwendung der ersten Lieferung und die Fähigkeit des Unternehmens, die kommerzielle Produktion zu erreichen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens gegebenenfalls erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dazu zählen, dass MB MEMEL GOODS nicht in der Lage ist, die erste Lieferung innerhalb des oben genannten Zeitrahmens und in den erwähnten Mengen zu liefern; dass sich die Qualität und die Potenz der von MB MEMEL GOODS gelieferten Amarita muscaria-Pilze nicht für AME-1 eignet; und dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die kommerzielle Produktion zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

