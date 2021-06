IRW-News: Pure Extraction Corp.: Purx unterzeichnet zwei endgültige Vereinbarungen mit AVL Powertrain UK und Ballard Power Systems Inc.

IRW-PRESS: Pure Extraction Corp.: Purx unterzeichnet zwei endgültige Vereinbarungen mit AVL Powertrain UK und Ballard Power Systems Inc.

11. Juni 2021 - Vancouver, British Columbia - Pure Extraction Corp. (Purx oder das Unternehmen) freut sich, mit Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 1. April 2021 bekannt zu geben, dass das Unternehmen endgültige Vereinbarungen mit AVL Powertrain UK Limited (AVL) und Ballard Power Systems Inc. (Ballard) abgeschlossen hat. Die endgültigen Vereinbarungen mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft First Hydrogen Corp. (First Hydrogen) des Unternehmens werden bei der Planung und Entwicklung eines Fahrzeugs mit Brennstoffzellenantrieb helfen, wobei First Hydrogen die kommerziellen Rechte für das Fahrzeugdesign besitzen wird.

Ballard ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für saubere Energie und Brennstoffzellen. Ballard entwickelt und produziert Produkte für Protonen-Austausch-Membrane für Brennstoffzellen für Märkte wie regionale Verkehrsbetriebe, tragbare Stromversorgung, Materialhandhabung und bietet technologische Lösungen und Dienstleistungen. Ballard wird Unterstützung bei der Integration seines Wasserstoff-Brennstoffzellenmoduls für den Prototyp des leichten Nutzfahrzeugs von First Hydrogen leisten.

AVL Powertrain UK Limited gehört zur AVL Group, dem weltweit größten unabhängigen Unternehmen für Entwicklung, Simulation und Tests in der Automobilindustrie und anderen Branchen. Als globaler Technologieführer bietet AVL Konzepte, Lösungen und Methoden in den Bereichen E-Mobilität, ADAS und autonomes Fahren, Fahrzeugintegration, Digitalisierung, Virtualisierung, Big Data und vieles mehr. AVL plant und führt die Integration aller Antriebskomponenten einschließlich der Entwicklung von Fahrzeugkomponenten und Steuerungssoftware durch.

Dem Unternehmen wurden zwei unverbindliche Absichtserklärungen von Nova Light Capital Limited (Nova Light), einem unabhängigen Unternehmen, übertragen, die nun im Rahmen von endgültigen Vereinbarungen ratifiziert wurden. Purx wird 3.000.000 Aktien an Nova Light für die Abtretung der beiden unverbindlichen Absichtserklärungen ausgeben. Diese Aktien unterliegen einem freiwilligen Treuhandvertrag und einer Pooling-Vereinbarung und werden über einen Zeitraum von 36 Monaten freigegeben.

Nach Genehmigung der Transaktion sind gemäß den Richtlinien der Börse Vermittlungsgebühren in Höhe von 249.590 Purx-Aktien an eine Fremdpartei zu entrichten.

Für das Board of Directors

PURE EXTRACTION CORP.

Balraj Mann

Balraj Mann, C.E.O.

604-601-2018

Balraj.Mann@firsthydrogen.com / Balraj@pureextraction.ca

Pure Extraction Corp.

Suite 440

755 Burrard Street

Vancouver, British Columbia V6Z 1X6

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58938

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58938&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74622J1012

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.