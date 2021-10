IRW-News: PyroGenesis Canada Inc: PyroGenesis erhält von Tata Steel Meilensteinzahlung in Höhe von 2,5 Millionen Dollar

IRW-PRESS: PyroGenesis Canada Inc: PyroGenesis erhält von Tata Steel Meilensteinzahlung in Höhe von 2,5 Millionen Dollar

- Abschluss eines weiteren Vertrags im Wert von 267.000 Dollar

MONTREAL, QUEBEC (18. Oktober 2021) - PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (NASDAQ: PYR) (TSX: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden Unternehmen oder PyroGenesis genannt), das auf die Planung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fortschrittlichen Plasmaverfahren und nachhaltigen Lösungen zur Reduktion von Treibhausgasen spezialisiert ist, freut sich, heute bekanntgeben zu können, dass seine Tochtergesellschaft Pyro Green-Gas (die vormals unter dem Namen Air Science Technologies Inc. firmierte) im Rahmen eines bestehenden, 9,3 Millionen Dollar schweren Vertrags mit der Firma Tata Steel (der Kunde, einer der weltweit führenden diversifizierten Stahlproduzenten mit Geschäftsniederlassungen auf der ganzen Welt) eine Meilensteinzahlung in Höhe von rund 2,5 Millionen Dollar erhalten hat. Der vertraglich vereinbarte Restbetrag von rund 3 Millionen Dollar wird voraussichtlich in den nächsten neun Monaten zur Auszahlung gelangen.

Im Rahmen dieses Vertrags wurde Pyro Green-Gas damit beauftragt, ein Verfahren zur Reinigung von Koksofengas und zur Herstellung von Wasserstoff zu liefern, das bei erfolgreichem Einsatz Koksofengas reinigt und hochwertigen Wasserstoff mit einem extrem hohen Reinheitsgrad (99,999 %) gewinnt, was enorme Vorteile für die Umwelt mit sich bringt.

Zusätzlich zur heute eingegangenen Zahlung hat Pyro Green-Gas noch einen weiteren Vertrag im Wert von 267.000 Dollar (der Vertrag) mit Tata Steel unterzeichnet. Im Rahmen dieses Vertrages wird Pyro Green-Gas weitere technische Verbesserungen für das bereits vertraglich vereinbarte Verfahren zur Entschwefelung von trockenem Kokereigas und zur Wasserstofferzeugung bereitstellen. Pyro Green-Gas wird Filter liefern, die das verbleibende Gas einer zusätzlichen Reinigung unterziehen und kondensierte Kohlenwasserstoffe, Naphthalin und Staub aus der Kokereigasinfrastruktur entfernen. Dadurch kann das gereinigte Gas als Brennstoff für Galvanisierungs- und Glühöfen in der Stahlverarbeitung verwendet werden.

Es ist offensichtlich, dass diese Übernahme unser Leistungsangebot in außergewöhnlicher Weise ergänzt, meint Herr P. Peter Pascali, CEO und Vorsitzender von PyroGenesis. Darüber hinaus können wir heute mit großer Freude eine weitere Geschäftsbeziehung mit einem milliardenschweren Unternehmen ankündigen.

Unabhängig davon gibt das Unternehmen bekannt, dass Herrn Andre Mainella, dem CFO von PyroGenesis, Aktienoptionen zum Erwerb von 100.000 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) gewährt wurden. Diese können innerhalb eines Zeitraums von fünf (5) Jahren zum Ausübungspreis von 5,04 Dollar pro Stammaktie eingetauscht werden. Die Optionen werden in Abstimmung mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt und bedürfen der Genehmigung der zuständigen Behörden sowie der Börsenaufsicht.

Über Pyro Green-Gas (vormals bekannt als AirScience Technologies Inc.)

Pyro Green-Gas ist ein Anbieter von Technologien, Geräten und fachlichem Know-how auf dem Gebiet der Biogasaufbereitung und der Bekämpfung von Luftschadstoffen. Pyro Green-Gas plant und errichtet: (i) Gasaufbereitungssysteme zur Umwandlung von Biogas in erneuerbares Erdgas (RNG); (ii) Systeme zur Reinigung von Pyrolysegas; (iii) Biogas- und Deponie-Plasmabrennern sowie thermische Oxidationsanlagen; und (iv) Systeme zur Reinigung von Kokereigas (COG) (einem Nebenprodukt der primären Stahlerzeugung, das bei der Umwandlung von Kohle in Koks entsteht) und dessen Umwandlung in hochreinen Wasserstoff, der in der gesamten Industrie stark nachgefragt wird. Pyro Green-Gas ist außerdem bekannt für seine Produktlinie von Deponie-Plasmabrennern, die zur Senkung von Treibhausgasemissionen, vor allem jenen aus Deponien, beitragen.

Über PyroGenesis Canada Inc.

PyroGenesis Canada Inc., ein Hightech-Unternehmen, ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung fortschrittlicher Plasmaprozesse und nachhaltiger Lösungen, die Treibhausgase (THG) reduzieren und wirtschaftlich attraktive Alternativen zu herkömmlichen schmutzigen Prozessen darstellen. PyroGenesis hat proprietäre, patentierte und fortschrittliche Plasmatechnologien entwickelt, die von mehreren Milliarden-Dollar-Branchenführern in vier substantiellen Märkten geprüft und eingeführt werden: Eisenerzpelletierung, Aluminium, Abfallmanagement und additive Fertigung. Mit einem Team erfahrener Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker in seinem Büro in Montreal und seinen 3.800 m2 und 2.940 m2 großen Produktionsstätten, hält PyroGenesis seinen Wettbewerbsvorteil aufrecht, indem es an der Spitze der Technologieentwicklung und -vermarktung bleibt. Der Betrieb ist nach ISO 9001:2015 und AS9100D zertifiziert und besitzt die ISO-Zertifizierung bereits seit 1997. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrogenesis.com.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die die Wörter können, planen, werden, schätzen, fortsetzen, annehmen, beabsichtigen, erwarten, dabei sein und andere ähnliche Ausdrücke enthalten, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Erwartungen hinsichtlich der Akzeptanz unserer Produkte auf dem Markt; unsere Strategie zur Entwicklung neuer Produkte und zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit bestehender Produkte; unsere Strategie in Bezug auf Forschung und Entwicklung; die Auswirkungen von Konkurrenzprodukten und Preisgestaltung; die Entwicklung neuer Produkte und Ungewissheiten in Bezug auf den behördlichen Zulassungsprozess. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Risiken, die regelmäßig in den laufenden Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden detailliert beschrieben werden. Diese Einreichungen können unter www.sedar.com oder unter www.sec.gov eingesehen werden. Tatsächliche Ergebnisse, Ereignisse und Leistungen können erheblich abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Weder die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) noch der NASDAQ Stock Market, LLC übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

