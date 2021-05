IRW-News: QMines Limited: QMines: Hochgradige Kupfer- und Goldergebnisse aus dem ersten Bohrprogramm im Kupferprojekt Mt Chalmers

IRW-PRESS: QMines Limited: QMines: Hochgradige Kupfer- und Goldergebnisse aus dem ersten Bohrprogramm im Kupferprojekt Mt Chalmers

HIGHLIGHTS

- Das erste Diamantbohrprogramm im Kupferprojekt Mt Chalmers ist jetzt abgeschlossen;

- 11 Bohrlöcher über 1.587 Meter validierten die historischen Ergebnisse;

- Hervorragende hochgradige Kupfer-, Gold- und Silberergebnisse mit außergewöhnlich hohen Werten von bis zu 13,4 % Cu, 6,11 g/t Au und 31g/t Ag aus Bohrloch MCDD007;

- Bedeutende Abschnitte beinhalten: Silberergebnisse in dieser Bekanntmachung wurden auf die nächste ganze Zahl gerundet.

o 10,8 m mit 2,08 % Cu, 2,97 g/t Au und 55 g/t Ag ab einer Tiefe von 54,2 Metern

o 10,6 m mit 2,06 % Cu, 0,43 g/t Au und 3 g/t Ag ab einer Tiefe von 133,8 Metern

o 38,05 m mit 1,55 % Cu, 1,05 g/t Au und 3 g/t Ag ab einer Tiefe von 132,6 Metern

o 9,5m mit 1,91% Cu, 1,02g/t Au und 5g/t Ag innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 40,3 m mit 0,81 % Cu, 0,41 g/t Au und 2 g/t Ag ab einer Tiefe von 48,3 Metern

o 6m mit 3,55% Cu, 1,03g/t Au und 5 g/t Ag ab einer Tiefe von 141,8 Metern bis zum Ende des Bohrlochs

- Ergebnisse aus 7 Bohrlöchern liegen vor, Ergebnisse zu 3 Bohrlöchern stehen noch aus; und

- ein erstes RC-Bohrprogramm über 3.000 Meter in Mt Chalmers hat jetzt begonnen.

19. Mai 2021 - QMines Limited (ASX:QML)(FWB:81B) (QMines oder das Unternehmen) freut sich, die folgenden Ergebnisse aus dem ersten Bohrprogramm in seinem Kupferprojekt Mt Chalmers, 17 km nordöstlich von Rockhampton in Queensland (Abbildung 1), bekanntzugeben.

In Mt Chalmers wurden seit 1995 keine Bohrarbeiten ausgeführt, und das jüngste Bohrprogramm lieferte hochgradige Abschnitte mit außergewöhnlich hohen Werten einschließlich 0,75 m mit 13,4 % Cu, 6,11 g/t Au und 31g/t Ag ab einer Tiefe von 132,6 Metern aus dem Bohrloch MCDD007 in diesem Diamantbohrprogramm.

Kommentare der Geschäftsleitung

QMines Chairman Andrew Sparke kommentierte zu den Ergebnissen wie folgt:

Ausgezeichnete Ergebnisse aus unserem ersten Bohrprogramm bestätigen die Ansicht des Unternehmens, dass Mt Chalmers über ein bedeutendes Entwicklungspotenzial verfügt. Mt. Chalmers lag seit mehr als 25 Jahren still, und QMines ist seit 1995 das erste Unternehmen, das ein Bohrloch ausführte. Unser technisches Team führte dieses Diamantbohrprogramm in einem sehr schnellen Zeitrahmen aus. Das erste RC-Bohrprogramm des Unternehmens hat jetzt ebenfalls begonnen, und wir erwarten weiterhin gute Ergebnisse, die zu einem Ressourcenupdate in naher Zukunft führen werden.

Alle bedeutenden Ergebnisse aus dem Diamantbohrprogramm in Mt Chalmers sind in Tabelle 1 dargestellt, und die Lagen der Diamantbohrlöcher aus dem kürzlich abgeschlossenen Programm sind in Abbildung 2 ersichtlich.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58488/QMines_190521_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Lage des Kupferprojekts Mt Chalmers, zugesprochener Landbesitz, Geologie und verbundene Infrastruktur.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58488/QMines_190521_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Lagen der Diamantbohrlöcher, Kupferprojekt Mt Chalmers, gebohrt im Feb-März 2021.

QMines schloss ein elf Bohrlöcher umfassendes Diamantprogramm über 1.587 Meter ab (Abbildung 2), das im ersten Quartal 2021 im Kupferprojekt Mt Chalmers begann. DDH1 Drilling (Abbildung 3) führte das Bohrprogramm in sechs Wochen durch, wobei Personal des Unternehmens im Rahmen des Programms vor Ort Kerne aus sieben der Bohrlöcher schnitten. Mineralisierte Abschnitte wurden an ALS Laboratories in Brisbane zur Analyse geschickt. Die restlichen drei Bohrlöcher aus dem elf Bohrlöcher umfassenden Programm werden derzeit beschnitten und an ALS zur Analyse geschickt werden. Die Ergebnisse dieser Bohrlöcher werden veröffentlicht werden, sobald sie verfügbar sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58488/QMines_190521_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: DDH1 Vielzweck-Bohrmaschine UDR 650 vor Ort im Kupferprojekt Mt Chalmers.

Das erste Diamantbohrprogramm war auf die Validierung historischer Daten ausgelegt, die das Unternehmen während der letzten sechs Monate seit Erwerb des Projektes sammelte und digitalisierte. Alle Diamantbohrlöcher wurden innerhalb des derzeitigen Ressourcenmantels, mit Bohrlöchern entlang des Mantels des Ressourcengürtels wie in Abbildung 4 dargestellt, gebohrt.

Längsschnitt A-A (Abbildung 5) zeigt das Digital Terrain Model (DTM), den Mantel des Ressourcengürtels, die Standorte der Bohrkrägen und bedeutende Mineralisierungsabschnitte, die vom Unternehmen analysiert wurden.

Bohrloch MCDDH004 wurde vor Erreichung der Zieltiefe abgebrochen, da der Bohrstrang einen Hohlraum durchschnitt und die Bohranlage Wasserrücklauf verlor. MCDDH004 wurde 20 Meter südlich von DDH005 erneut gebohrt und erreichte die geplante Zieltiefe. Bohrloch MCDDH009 endete in Mineralisierung am Ende des Bohrlochs (EOH), wobei das Bohrloch die Zieltiefe nicht erreichte, da es einen Hohlraum durchschnitt und Wasserrücklauf verlor

Die Schnitte B-B und C-C (Abbildung 6) zeigen die bedeutenden Abschnitte DDH007 und DDH008 aus dem jüngsten Diamantbohrprogramm und den Querschnitt relevanter historischer Bohrlöcher.

GEOLOGIE

Die Geologie des Gebietes Mt Chalmers ist relativ gut bekannt. Die Mineralisierung in Mt Chalmers wird als ein guterhaltenes in Vulkangestein eingebettetes massives Sulfid-Mineralisierungssystem (VHMS), das Kupfer, Gold, Zink, Blei und Silber enthält, identifiziert. Mineralvorkommen dieser Art gelten als syngenetisch und ihre Bildung als gleichzeitig oder zeitnah zur Bildung des Seebodens während der Ablagerung des Muttergesteins. Es wird angenommen, dass die Mineralisierung aus hydrothermalen Fumarolen oder direkt aus chemischen Sedimenten oder massiven Sulfid-Verschiebungszonen und -lagen unter dem Seeboden gebildet wurde, zusammen mit am Liegenden versprengten Zonen und Stringer-Zonen innerhalb von vulkanischem Muttergestein und Sedimentgestein.

Das Mineralisierungssystem in Mt Chalmers weist einige Ähnlichkeiten mit den australischen VHMS-Vorkommen des Cambro-Ordoviziums und Silurs auf, ist jedoch besser mit der Kuroko-Art von tertiärem VHMS in Japan vergleichbar (Taube 1990).

Die Mineralisierung in Mt Chalmers ist in frühen permischen Berserker eingebettet, der im verwerfungsbegrenzten Berserker Graben, einer 120 km langen und bis zu 15 km breiten Struktur, auftritt. Der Graben liegt am östlichen Rand der Verwerfung Tungamull und im Westen der Verwerfung Parkhurst gegenüber (Abbildung 1). Die Lithologien der Berserker-Betten bestehen hauptsächlich aus saurem bis mittlerem Vulkangestein, Tuff-Sandstein und Tonstein (Kirkegaard und Murray 1970). Die Schichten sind generell flach, aber örtlich gefaltet. Die häufigsten Litho-Arten sind Rhyolith und andesitisches Lavagestein, Ignimbrit oder Aschfluss-Tuffgestein mit zahlreichen Brekzien-Zonen.

Gestein in den Berserker Betten ist gering metamorphosiert und unterlag keinen großen tektonischen Störungen mit Ausnahme normaler Verwerfungen und örtlicher starker Spannungszonen, die als während oder nach der Bildung des Beckens entstanden gelten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58488/QMines_190521_DEPRcom.004.png

Abbildung 4: Mt Chalmers Mantel des Ressourcengürtels mit Schnitten der A-A, B-B and C-C-Lagen und Bohrkrägen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58488/QMines_190521_DEPRcom.005.png

Abbildung 5: Mt Chalmers Längsschnitt AA, der die Lagen der neuen Diamantbohrloch-Krägen, historischer Doppelkrägen, den Mantel des Ressourcengürtels und bedeutende Abschnitte darstellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58488/QMines_190521_DEPRcom.006.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58488/QMines_190521_DEPRcom.007.png

Abbildung 6: Querschnitte B-B and C-C bedeutender analysierter Abschnitte, Bohrkrägen und des Ressourcenmantels aus dem jüngsten Diamantbohrprogramm in Mt Chalmers

Jüngste geologische Untersuchungen des Queensland Department of Natural Resources and Mines sehen vulkanische und sedimentäre Gesteinseinheiten der ergiebigen Formation Chalmers, die die Kupfer-Gold-Mineralisierung in Mt Chalmers beherbergt, am Grund der Berserker-Betten. Ellrott Rhyolith und Sleipner Member-Andesit wurden gleichzeitig mit der Ablagerung der Formation Chalmers eingelagert.

Spät permisches bis frühes triassisches Intrusivgestein in Form von Gabbro und Diorit tritt parallel zur Verwerfung Parkhurst auf. Kleinere Dolerit-Lagergänge kommen in der Region und in den Berserker-Betten häufig vor.

DISKUSSION

Kuroko-artige Mineralisierung tritt gewöhnlich in Gruppen von Mineralisierungszonen auf, was in Mt Chalmers, das nur eines von mehreren Vorkommen zu sein scheint, zutrifft. Darüber hinaus verursachte die strukturelle Verlagerung des Minengebiets den Bruch großer Mineralkörper und versprengte Linsen in Gebiet Mt Chalmers, wie z. B. die Explorationsziele Woods Shaft und Botos, die in dieser frühen Stufe geochemische und lithologische Ähnlichkeiten mit Mt Chalmers aufweisen.

QMines wird die Explorationsarbeiten in den Konzessionen in Mt Chalmers mit systematischen Explorationsmethoden zur Entdeckung weiterer VHMS-Mineralisierung ausweiten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58488/QMines_190521_DEPRcom.008.png

Abbildung 7: Chalcopyrit-Gänge in intensiv Chlorit- und Kieselerde-alterierten Zonen mit starken Brekzien und versprengtem Mikrosulfid in der Erdmasse, MCDDH008.

ANDAUERNDE EXPLORATIONSARBEITEN

- Explorationsbohrungen in Mt Chalmers begannen jetzt mit einem RC-Programm über 3.000 Meter im Kupferprojekt Mt Chalmers und in der Umgebung. Die RC-Bohrungen werden einige Wochen andauern und auf die Validierung historischer Bohrlochdaten ausgerichtet sein sowie in Form von Ergänzungsbohrungen die derzeitige Ressource erweitern und verbessern*.

- Das Unternehmen beauftragte Planetary Geophysics mit einer ausgedehnten luftgestützten EM-Untersuchung über eine 1.800 Kilometer REP-TEM Linie in Mt Chalmers, nordwestlich und südöstlich der Mine Mt Chalmers über einen weiten Bereich der Berserker-Betten. Die Untersuchung ist für den Start im dritten Quartal 2021 geplant, und wird in Verbindung mit allen verfügbaren Datensätzen verwendet werden, um das Potenzial künftiger VHMS-Bohrziele zu definieren.

- Bodenuntersuchungen werden weitergeführt werden und sich über viel größere Gebiete mit ausgedehnten Bodengittern erstrecken. Die Untersuchungen werden mit dem tragbaren Niton-Gerät PAS XRF ausgeführt werden, welches Grundmetall-Analyse in Echtzeit bietet.

*Die derzeitige Ressource für das Kupferprojekt Mt Chalmers ist auf der Webseite von QMines verfügbar. Es befindet sich im aktuellen QMines Prospectus in ANNEXURE A - Independent Geologists Report.

https://qmines.com.au/prospectus-2/

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Hamish Grant, einem Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG), zusammengestellt wurden. Hamish Grant ist als Projektgeologe bei QMines Limited angestellt. Hamish verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätten sowie die Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um sich als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des JORC Code zu qualifizieren. Hamish Grant stimmt der Aufnahme der Angelegenheiten in den Bericht auf der Grundlage seiner Informationen in der Form und dem Umfang zu, in der sie erscheinen.

Tabelle 1: Bedeutende Abschnitte aus dem Diamantkernbohrprogramm bei Mt Chalmers, März 2021*

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58488/QMines_190521_DEPRcom.009.png

*Anmerkung MGA 94_56

- Bei den gemeldeten Explorationsergebnissen werden die längengewichteten Durchschnittswerte für alle ungleichmäßigen Probenabschnitte verwendet. Der längengewichtete Durchschnitt errechnet sich folgendermaßen: Summenprodukt des Abschnitts multipliziert mit dem entsprechenden Analysegehalt des Abschnitts geteilt durch die Summe der Abschnittslängen und gerundet auf zwei Dezimalstellen.

- Bei der Ausweisung der Gehaltsergebnisse wurde keine Deckelung vorgenommen und dies wurde auch nicht für die Bekanntgabe der bedeutenden Abschnitte für notwendig erachtet.

- Es wurden keine Metalläquivalentwerte gemeldet.

*Die in dieser Mitteilung enthaltenen Bohrlochabschnitte aus den gemeldeten vertikalen Bohrlöchern stellen die wahren Mächtigkeiten der analysierten mineralisierten Abschnitte in Tabelle 1 dar.

* Die in dieser Mitteilung enthaltenen Bohrlochabschnitte aus den gemeldeten Bohrlöchern, die mit einem Einfallwinkel von 60 Grad gebohrt wurden, stellen etwa 87 % der wahren Mächtigkeit der analysierten mineralisierten Abschnitte in Tabelle 1 dar.

Über QMines

QMines Limited (ASX: QML) (FWB: 81V) ist ein in Queensland ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Kupfer- und Goldvorkommen spezialisiert hat. QMines hat die Absicht, sich als Australiens erstes emissionsfreies Kupfer- und Golderschließungsunternehmen zu etablieren. Das Unternehmen besitzt sämtliche Rechte an vier Projekten im fortgeschrittenen Erschließungsstadium mit einer Gesamtfläche von 978 km². Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Mt Chalmers, liegt 17 km nordöstlich von Rockhampton. Das Projekt ist ein hochgradiger historischer Bergbaubetrieb, aus dem zwischen 1898 und 1982 insgesamt 1,2 Millionen Tonnen mit einem Erzgehalt von 3,6 g/t Au, 2,0 % Cu und 19 g/t Ag gefördert wurden. Mt Chalmers beherbergt 3,9 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen (JORC 2012) mit einem Erzgehalt von 1,15 % Cu, 0,81 g/t Au und 8,4 g/t Ag.1,2

QMines hat sich zum Ziel gesetzt, seine Ressourcenbasis zu erweitern, die Projekte in der Region zusammenzulegen und entsprechende Vermarktungsmöglichkeiten zu sondieren. Das Unternehmen hat ein ambitioniertes Explorationsprogramm eingeleitet, das den Aktionären enorme Vorteile aus der Ressourcenerweiterung und den Explorationserfolgen verschafft.

