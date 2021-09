IRW-News: QMines Limited: QMines stärkt Board of Directors durch Benennung von erfahrenem Geologen

IRW-PRESS: QMines Limited: QMines stärkt Board of Directors durch Benennung von erfahrenem Geologen

Überblick

QMines Limited (ASX:QML)(FWB:81V)(QMines oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es den erfahrenen Geologen Peter Caristo zum unabhängigen, Non-Executive Director benannt hat.

Peter Caristo verfügt über mehr als vierundzwanzig Jahre Erfahrung als Geologe, insbesondere in den Bereichen Projektgenerierung, -bewertung und -management nicht nur in Australien, sondern auch anderen Ländern, wo er für Greenfield- und Brownfieldprojekte zuständig war. Er war auf verschiedensten Kupfer- und Goldprojekten in unterschiedlichen geologischen Umgebungen und Mineralisierungstypen tätig und arbeitete für zahlreiche erfolgreiche Rohstoffunternehmen, darunter Newcrest Mining Limited (ASX:NCM) und OceanaGold Limited (ASX:OGC). Außerdem war er als geologischer Berater in Queensland tätig.

Seit der kürzlichen Notierung an der ASX versucht QMines, seine unternehmensinternen technischen Fähigkeiten zu steigern. Das Board of Directors heißt Peter Caristo willkommen und freut sich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, um QMines Wachstumsstrategie zu erfüllen.

Außerdem gibt QMines bekannt, dass sein Managing Director, Daniel Lanskey, von seinem Posten zurücktritt, um andere Interessen zu verfolgen.

Kommentar des Managements

Zu der Neubenennung sagte Andrew Sparke, Executive Chairman des Unternehmens:

Seit unserer kürzlichen ASX-Notierung haben wir einen erfahrenen technischen Director für unser Board of Directors gesucht und freuen uns, Peter in unserem Team willkommen zu heißen.

Wir möchten auch Dan unseren Dank für seinen Beitrag zu unseren Geschäften aussprechen. Dan war mehr als zwölf Monate lang der Managing Director des Unternehmens und hat uns bei der Entwicklung des Unternehmens und der kürzlichen ASX-Notierung unterstützt. Er bleibt ein wichtiger Aktionär und wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

ÜBER QMINES

QMines Limited (ASX: QML) (FWB: 81V) ist ein in Queensland ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Kupfer- und Goldvorkommen spezialisiert hat. QMines hat die Absicht, sich als Australiens erstes emissionsfreies Kupfer- und Golderschließungsunternehmen zu etablieren. Das Unternehmen besitzt sämtliche Rechte an vier Projekten im fortgeschrittenen Erschließungsstadium die eine Gesamtfläche von 1.096 km² umschließen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Mt Chalmers, liegt 17 km nordöstlich von Rockhampton. Das Projekt ist ein hochgradiger historischer Bergbaubetrieb, aus dem zwischen 1898 und 1982 insgesamt 1,2 Millionen Tonnen mit einem Erzgehalt von 3,6 g/t Au, 2,0 % Cu und 19 g/t Ag gefördert wurden. Mt Chalmers beherbergt 3,9 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen (JORC 2012) mit einem Erzgehalt von 1,15 % Cu, 0,81 g/t Au und 8,4 g/t Ag.1

QMines hat sich zum Ziel gesetzt, seine Ressourcenbasis zu erweitern, die Projekte in der Region zusammenzulegen und entsprechende Vermarktungsmöglichkeiten zu sondieren. Das Unternehmen hat ein ambitioniertes Explorationsprogramm (+30.000 m) eingeleitet, das den Aktionären enorme Vorteile aus der Ressourcenerweiterung und den Explorationserfolgen verschafft.

BOARD OF DIRECTORS UND MANAGEMENT

ANDREW SPARKE

Executive Chairman

JAMES ANDERSON

General Manager Operations

ELISSA HANSEN

Non-Executive Director & Company Secretary

HAMISH GRANT

Project Geologist

PETER CARISTO

Independent Non-Executive Director (Technical)

PROJEKTE

MT CHALMERS (100 %)

SILVERWOOD (100 %)

WARROO (100 %)

HERRIES RANGE (100 %)

QMINES LIMITED

ACN 643 212 104

AUSGEGEBENE AKTIEN:

111.372.748

NICHT NOTIERTE OPTIONEN:

4.200.000 ($0,375 Ausübungspreis, 3 Jahre Laufzeit)

ASX-CODE: QML

FWB-CODE: 81V

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors von QMines Limited genehmigt und autorisiert.

KONTAKT

QMINES LIMITED (ASX: QML)

Firmenadresse: Suite J, 34 Suakin Drive, Mosman NSW 2088, Australien

Anschrift: PO Box 36, Mosman NSW 2088

Internet: www.qmines.com.au

Telefon (AUS): +61 (2) 8915 6241

Telefon (DE): +49 (0)831 930 652 43

E-Mail: info@qmines.com.au

Daniel Lanskey, Geschäftsführer

E-Mail: dan@qmines.com.au

Peter Nesvada, Investor Relations, Australien

E-Mail: peter@qmines.com.au

Investor Relations, Deutschland

E-Mail: investoren@qmines.com.au

¹ Siehe Independent Geologist Report ab Seite 84 des Prospectus mit Datum vom 16. März 2021, verfügbar unter https://qmines.com.au/prospectus-2/. Das Unternehmen bestätigt, dass es keine Kenntnisse über neue Informationen oder Daten hat, welche die Informationen im Prospectus vom 16. März 2021 erheblich beeinflussen könnten, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, welche den Ressourcenschätzungen im Prospectus vom 16. März 2021 zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht erheblich geändert haben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

