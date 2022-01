IRW-PRESS: QUANTUM eMOTION CORP.: Quantum eMotion Corp. ist Gast beim Stock Day Podcast und diskutiert über die Zukunft von Cybersicherheitsbedrohungen und quantenbasierten Lösungen

Phoenix, 31. Januar 2022 -- Quantum eMotion Corp. (TSX-V: QNC; OTCMKTS: QNCCF;

F: 34Q) (das Unternehmen), ein Unternehmen mit der Mission, der wachsenden Nachfrage nach erschwinglicher Hardware-Sicherheit für vernetzte Geräte gerecht zu werden, war Gast beim Stock Day Podcast. Francis Bellido, CEO des Unternehmens, besuchte Everett Jolly, Gastgeber von Stock Day.

Jolly begann das Interview mit einem Kommentar zu einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung, in dem Bellidos Erwerb von Unternehmensanteilen im Wert von $300.000 durch die Ausübung von Warrants beschrieben wurde. Ich halte dies für eine starke Unterstützung meinerseits und es wird unseren derzeitigen Aktionären viel Vertrauen in die Zukunft geben, teilte Bellido mit. Mit mehr Geld hat man mehr Mittel, um seinen Geschäftsplan auszuführen.

Könnten Sie einen schnellen Überblick über Ihr Unternehmen geben?, fragte Jolly. Quantum eMotion entstand um eine Erfindung eines weltbekannten Professors für Quantenrauschen, erklärte Bellido, bevor er die Anwendungen dieser Erfindung, insbesondere im Sicherheitsbereich, näher erläuterte. Die einzige Möglichkeit in der Natur, reine Zufallszahlen zu schaffen, besteht darin, sich auf das Phänomen, die Gesetze der Quantenphysik, zu verlassen; alles andere in unserer Welt ist eigentlich nicht zufällig.

Was ist der Status und die Aussicht für die globale Cybersicherheit im Jahr 2022?, fragte Jolly. Cybersecurity bleibt der zentrale Schwerpunkt, sagte Bellido. Es handelt sich um ein riesiges strategisches Problem, das durch die COVID-19-Krise verschlimmert wurde, fuhr er fort. Das sich weiter verbreitende Homeoffice schafft viele neue Möglichkeiten für Cyberkriminelle, sagte Bellido. Das führt zu einer großen Anfälligkeit in unseren Systemen.

Warum sind Quantencomputer eine Bedrohung für die Cybersicherheit?, fragte Jolly. Quantencomputer können in vier bis fünf Jahren, vielleicht sogar früher, Mainstream sein, sagte Bellido. Diese Computer haben eine unglaubliche Rechenleistung, erklärte er. Das bedeutet, dass diese Computer in der Lage sein werden, absolut jeden Verschlüsselungsschlüssel zu knacken, sagte Bellido. Das Chaos, das Cyberkriminelle verursachen könnten, wäre unvorstellbar.

Die einzige Lösung, um dies zu verhindern, ist die Verwendung reiner Zufallszahlen, und die Quelle dieser Zufallszahlen entstammt der Quantenphysik, so Bellido weiter. Das ist es, was wir tun; unsere Technologie ist eine Hardwarelösung.

Das Gespräch wandte sich zum neu entwickelten tragbaren QRNG USB-Gerät des Unternehmens. Wir arbeiten mit Syntronic Research and Development Canada Inc., einem Ingenieurbüro, das sich auf verschiedene Produkttypen spezialisiert hat, zusammen, teilte Bellido mit. Wir sind dabei, das Produkt zu finalisieren und zu testen, fügte er hinzu. Wir erwarten das erste funktionierende Produkt innerhalb eines Monats, und danach müssen wir einen Zertifizierungsprozess durchlaufen.

Zum Abschluss des Interviews ermutigte Bellido die Zuhörer, das Potenzial des Unternehmens im Bereich Cybersicherheit zu prüfen, während sie die Entwicklung von Lösungen für den wachsenden Bereich der Cybersicherheit fortsetzen.

Um das gesamte Interview von Francis Bellido zu hören, klicken Sie auf den folgenden Link zum Podcast: https://audioboom.com/posts/8022055-quantum-emotion-inc-discusses-the-future-of-cybersecurity-threats-and-quantum-based-solutions-w

Investors Hangout ist stolzer Sponsor des Stock Day, und Stock Day Media ermutigt die Zuhörer, das Message Board des Unternehmens unter https://investorshangout.com/ zu besuchen

Über QeM

Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, der steigenden Nachfrage nach erschwinglicher Hardware-Sicherheit für vernetzte Geräte Rechnung zu tragen. Die patentierte Lösung für einen Quanten-Zufallszahlengenerator macht sich die inhärente Unvorhersehbarkeit der Quantenmechanik zunutze und verspricht mehr Sicherheit zum Schutz von hochwertigen Anlagenteilen und kritischen Systemen.

Das Unternehmen will vor allem die Hochwertbereiche Finanzdienstleistungen, Blockchain-Anwendungen, cloudbasierte IT-Sicherheitsinfrastruktur, klassifizierte Regierungsnetzwerke und Kommunikationssysteme, sichere Geräteverschlüsselung (IOT, Automotive, Unterhaltungselektronik) sowie Quantenkryptografie ins Visier nehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Francis Bellido, Chief Executive Officer

Tel: 514.956.2525

E-Mail: info@quantumemotion.com

Website: www.quantumemotion.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angestrebten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören diejenigen, die in den regelmäßigen Berichten des Unternehmens, einschließlich des Jahresberichts, oder in den von Quantum von Zeit zu Zeit bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden.

