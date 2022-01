IRW-News: QUANTUM eMOTION CORP.: Quantum eMotion gibt Annahme des Patents für seine erste Produktgeneration in China bekannt

IRW-PRESS: QUANTUM eMOTION CORP.: Quantum eMotion gibt Annahme des Patents für seine erste Produktgeneration in China bekannt

Montreal, Kanada / 25. Januar 2022- Quantum eMotion Corp. (QeM oder das Unternehmen) (TSX-V: QNC; OTCMKTS: QNCCF; FWB: 34Q) gibt mit Stolz bekannt, dass das Patent für die erste Generation seiner Quantenzufallszahlengenerierung auf Basis von Quantentunneln nun in China erteilt wurde.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Patentamt der Volksrepublik China (CNIPA) nach Prüfung und im Einklang mit dem chinesischen Patentgesetz das Patent unter der Nummer ZL 2015800368834 für eine Dauer von 20 Jahren ab dem Zeitpunkt der Hinterlegung erteilt hat.

Francis Bellido, der CEO von QeM, erklärt: In Anbetracht der Ressourcen, die China in die Entwicklung von Quantentechnologien investiert, und der Führungsrolle, die China im Bereich der Quantenkommunikation einnimmt, sind wir wirklich begeistert, dass uns dieses Patent von der CNIPA zugesprochen wurde. China ist ein wichtiger Player auf dem Gebiet der Cybersicherheit, und der Umstand, dass auch dieses Land die Einzigartigkeit unseres Anspruchs anerkennt, ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen und ein entscheidender Schritt in Richtung der weltweiten Anerkennung unseres grundlegenden geistigen Eigentums. Nachdem wir mit einem klaren Umsetzungsplan ins Jahr 2022 starten, ist dies auch ein wichtiges Ereignis für unsere Aktionäre, unsere Partner und unsere zukünftigen Kunden.

Über QeM

Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, der steigenden Nachfrage nach erschwinglicher Hardware-Sicherheit für vernetzte Geräte Rechnung zu tragen. Die patentierte Lösung für einen Quanten-Zufallszahlengenerator macht sich die inhärente Unvorhersehbarkeit der Quantenmechanik zunutze und verspricht mehr Sicherheit zum Schutz von hochwertigen Anlagenteilen und kritischen Systemen.

Das Unternehmen will vor allem die Hochwertbereiche Finanzdienstleistungen, Blockchain-Anwendungen, cloudbasierte IT-Sicherheitsinfrastruktur, klassifizierte Regierungsnetzwerke und Kommunikationssysteme, sichere Geräteverschlüsselung (IOT, Automotive, Unterhaltungselektronik) sowie Quantenkryptografie ins Visier nehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Francis Bellido, Chief Executive Officer

Tel : 514.956.2525

E-Mail: info@quantumemotion.com

Website: www.quantumemotion.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angestrebten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören diejenigen, die in den regelmäßigen Berichten des Unternehmens, einschließlich des Jahresberichts, oder in den von Quantum von Zeit zu Zeit bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63827

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63827&tr=1

