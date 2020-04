IRW-News: QuestCap Inc. : QuestCap benennt Richard Dolan und Jim Rogers zu Mitgliedern des Advisory Board

IRW-PRESS: QuestCap Inc. : QuestCap benennt Richard Dolan und Jim Rogers zu Mitgliedern des Advisory Board

Toronto, Kanada, 8. April 2020 -- QuestCap Inc. (QuestCap oder das Unternehmen) (CSE:QSC; FRA:34C1) gibt erfreut bekannt, dass Richard Dolan und Jim Rogers zu Mitgliedern des strategischen Advisory Boards des Unternehmens benannt wurden. Herr Dolans umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Wealth Management und Markenbildung werden für das Management-Team von QuestCap unverzichtbar sein. Herr Rogers, der bekannte Autor, Finanzkommentator und internationale Investor, kann auf viele erfolgreiche antizyklische Investitionen zurückblicken. Beide werden für das Advisory Board sehr wertvoll sein und QuestCap dabei unterstützen, seine Vision einer nachhaltigen, gesünderen Zukunft zu verwirklichen.

Jetzt ist die Zeit, in der die Privatwirtschaft aufsteigt und die notwendigen Finanzen und Ressourcen mobilisiert, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen und das Verhältnis der Menschheit zur Gemeinschaft und zum Handel wiederherzustellen, meinte Richard Dolan, der bei weltweit bekannten Marken wie Google, Merck, Apotex, HSBC, Scotiabank, Royal Bank und ING eine Vordenkerposition inne hatte. Weiterhin sagte er: Ich freue mich, Teil von QuestCaps geschätztem strategischen Advisory Board zu sein, sodass wir die Weichen für eine Verbesserung stellen können, die die gesamte heutige Menschheit und die zukünftigen Generationen betrifft.

Jim Rogers fügte hinzu: Als Gesellschaft erwartet uns eine gefährliche Zeit und wir brauchen jetzt ständig neue Ansätze und Denkweisen. QuestCap hat ein einflussreiches Board of Advisors zusammengestellt, das auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz innovativen Denkens und erfolgreicher Investitionen zurückblicken kann. Ich freue mich, gerade jetzt, wo wir vor den dringlichsten Problemen unserer Zeit stehen, Teil des Teams zu sein.

Über Richard Dolan

Richard Dolan startete seine vielfältige Karriere in der Vermögensverwaltungsindustrie. Nach einem zehnjährigen Rekord bei der Einwerbung von über 3 Milliarden Dollar an Assets, wurde er gebeten, ein Zertifikatsprogramm an der Schulich School of Business (Executive Development Centre) York University zum Thema Marketing und Verkauf von Vermögensverwaltungsdienstleistungen zu konzipieren und durchzuführen. Richard Dolan hat Hunderte Finanzberater, Vermögensverwalter und Family Offices mit verwalteten Vermögen von mehr als 7 Mrd. $ gecoacht. Seit 2006 hat Richard die US-Präsidenten William Jefferson Clinton, George W. Bush, Barack Obama und Donald J. Trump sowie die Secretary of State Hillary Clinton bei Veranstaltungen begleitet.

Über Jim Rogers

Herr Rogers ist Mitbegründer von Quantum Fund, einer globalen Investitionspartnerschaft. In den darauffolgenden zehn Jahren legte das Portfolio um 4.200% zu, während der S&P um weniger als 50% stieg. Nachdem er mit 37 Jahren in den Ruhestand ging, verwaltete Herr Rogers sein eigenes Portfolio und war als Professor für Finanzen an der Columbia University Graduate School of Business tätig. Außerdem sah Herr Rogers ein Jahr bevor sie tatsächlich eintrat die Subprime-Hypothekenkrise präzise voraus. Seit seinem Ruhestand begab sich Jim Rogers auf eine große Abenteuerreise durch 116 Länder. Dabei legte er mehr als 245.000 Kilometer zurück, worüber er in seinem Buch Adventure Capitalist: The Ultimate Road Trip berichtete.

Über QuestCap Inc.

QuestCap ist eine Investmentfirma, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Unternehmenswert durch Investitionen in unterschiedliche Geschäftschancen langfristig zu steigern. Dazu zählen unter anderem der Erwerb von Aktien, Verbindlichkeiten oder anderen Wertpapieren börsennotierter Unternehmen oder Privatunternehmen bzw. anderer Geschäftseinheiten, Finanzierungen im Gegenzug zu im Voraus vereinbarten Gebührenzahlungen oder Ausschüttungen sowie der Gesamt- oder Teilerwerb von einer oder mehreren Firmen, Portfolios oder anderen Anlagewerten.

