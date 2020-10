IRW-News: Raffles Financial Group Limited: Raffles Portfolios VCC ernennt R.E.Lee Capital zum Fondsmanager

IRW-PRESS: Raffles Financial Group Limited: Raffles Portfolios VCC ernennt R.E.Lee Capital zum Fondsmanager

Singapur, 22. Oktober 2020. Raffles Financial Group Limited (CSE: RICH) (Frankfurt: 4VO) (OTC: RAFFF) (Raffles oder das Unternehmen) freut sich, die Gründung von Raffles Portfolios Variable Capital Company (VCC) in Singapur unter den neuen Rahmenbedingungen der Finanzregulierungsbehörde Monetary Authority of Singapore (MAS) und der Aufsichtsbehörde Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) bekannt zu geben.

Bei der VCC handelt es sich um eine neue Unternehmensstruktur, die für ein breites Spektrum von Investitionsfinanzierungszwecken genutzt werden kann und die Fondsmanagern eine größere operative Flexibilität und die Fähigkeit bietet, Investmentfonds im Rahmen der VCC als offene oder geschlossene Fonds einzurichten. Im Einklang mit den Bedingungen von Abschnitt 13X/13R des Singapore Income Tax Act (Anm.: Einkommensteuergesetz von Singapur) können Fonds im Rahmen einer VCC von Steuern auf Dividenden und Kapitalgewinne befreit werden.

Raffles ist geehrt, R.E.Lee Capital als Fondsmanager der VCC und all ihrer Unterfonds, beginnend mit dem Asian Pre-IPO Equity Fund (PIE), zu ernennen.

Die Strategie für PIE besteht darin, in Unternehmen in den Bereichen Landwirtschaft, Fintech, grüne Energie & Umwelt, Gastgewerbe und Gesundheitswesen zu investieren, die sich für einen Börsengang (IPO) qualifiziert haben, meint Frau Lim Sue Lynn, Executive Director von R.E.Lee und Raffles Portfolios VCC.

R.E.Lee Capital, ein von der MAS lizenzierter Fondsmanager in Singapor, verfügt über sieben Investmentexperten mit jeweils mehr als 15 Jahre Erfahrung im Fondsmanagement. Frau Lim Sue Lynn war als Executive Director im Global Office der Standard Chartered Bank für das Portfoliomanagement in Asien, Afrika und dem Nahen Osten verantwortlich. Herr John Vu war Director bei der Deutschen Bank, UBS, Bank of America und Citibank, wo er für die Vermögensstrategie und -strukturierung für verschiedene komplexe Transaktionen in verschiedenen Anlageklassen verantwortlich zeichnete.

Raffles Portfolios VCC wird unseren Kunden - Unternehmer von Aktiengesellschaften - unter der Verwaltung von R.E.Lee maßgeschneiderte Fondsmanagementdienstleistungen für ihre Family-Office-Investmentportfolios und Risikominderungspläne bieten, fügt Dr. Charlie In, Chairman von Raffles Financial, hinzu.

Über Raffles Financial Group Limited (CSE: RICH) (FWB: 4VO) (OTC:RAFFF)

Raffles Financial Pte Ltd. (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Raffles Financial Group Limited) ist eine steuerbefreite Corporate-Finance-Beratungsgesellschaft, die bei der Monetary Authority of Singapore (Finanzaufsichtsbehörde von Singapur) registriert ist. Raffles bietet Beratungs- und Vermittlungsdienste für Börsennotierungen an. Raffles Financial fungiert als Berater für Familien-Trusts, Family Offices und Investmentfonds. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.rafflesfinancial.co.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Cathy Hume, Investor Relations

Tel: 416-868-1079 DW 231

E-Mail: cathy@chfir.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsorgan (Regulation Services Provider im Sinne der Richtlinien der Canadian Securities Exchange) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Performance. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigt, erwartet, ist davon überzeugt, wird, prognostiziert, schätzt, nimmt an und ähnlicher Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen, welche auf den derzeitigen Überzeugungen und Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts derartiger zukünftiger Ereignisse basieren. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, die erwarteten Partnerschaften mit Finanzinstituten weltweit und das Wachstumspotenzial durch Provinzvertreter. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder auf andere Weise zu aktualisieren oder zu berichtigen, sofern dies nicht durch das geltende Wertpapierrecht vorgeschrieben ist. Aufgrund der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen sollten sich die Anleger nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Die vorgenannten Aussagen betreffen ausdrücklich jegliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

