IRW-News: Rainforest Resources Inc. : Rainforest del Ecuador wählt Validierungs-/Verifizierungsorgan aus

Rainforest del Ecuador freut sich bekannt geben zu können, dass die Auswahl des Validierungs-/Verifizierungsorgans für die Zeritifizierung seiner Klima-, Kommunal- und Biodiversitätsprojekte (CCB) bei Verra registriert wurde.

Verras Klima-, Kommunal- und Biodiversitätsprogramm sowie das Verified Carbon Standard-Programm unterliegen im Hinblick auf die Zertifizierung von Projekten zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen strengen Standards und Arbeitsprotokollen, in denen unter anderem die Prüfung der Projekte durch unabhängige dritte Sachverständige gefordert wird. Diese unabhängigen Drittzertifizierer müssen von Verra überprüft und zugelassen werden, um als Zertifizierungsstellen oder Validierungs-/Verifizierungsorgane (bekannt als VVBs) für Verified Carbon Standard-Projekte (VCS) sowie für Klima-, Kommunal- und Biodiversitätsprojekte (CCB) tätig werden zu können (siehe https://verra.org). Rainforest del Ecuador hat sich nach einem sorgfältigen Kandidatenauswahl- und Prüfverfahren, das auch Interviews mit diesen ausgewählten Prüfern beinhaltete, für den TÜV NORD (https://www.tuev-nord.de/en/) entschieden. TÜV NORD ist ein deutsches Unternehmen, das weltweit eine beeindruckende Erfolgsbilanz auf dem Gebiet der Zertifizierung von Projekten zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen vorweisen kann. Rainforest del Ecuador freut sich auf seine Zusammenarbeit mit dem TÜV NORD und ist zuversichtlich, dass diese Beziehung dem Unternehmen, unseren Wäldern sowie den Kommunen, mit den wir arbeiten, große Vorteile bringen wird.

