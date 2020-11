IRW-News: Rainforest Resources Inc. : Rainforest Resources Inc. meldet Projektentwicklung für den Ukumari Cloud Forest

IRW-PRESS: Rainforest Resources Inc. : Rainforest Resources Inc. meldet Projektentwicklung für den Ukumari Cloud Forest

5. November 2020. Das technische Team von Rainforest del Ecuador nimmt den Prozess der Projektentwicklung für den 9.190 Hektar großen Ukumari Cloud Forest (vormals San Vincente de Cambugan) auf. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg zur Ausgabe von handelbaren VCUs (verifizierte Carbon Credit; Anm.: handelbares Zertifikat, das die Vermeidung oder Entfernung von einer Tonne CO2-Emissionen darstellt) im Rahmen des VCS-Programms (Verified Carbon Standard Program) von VERRA, des weltweit größten und führenden freiwilligen Programms zur Zertifizierung von Projekten zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen (siehe https://verra.org).

Dieser Projektentwicklungsprozess folgt den strengen Standards, Richtlinien und Anforderungen der VCS- und CCB-Programme von VERRA. Das CCB-Programm von VERRA (CCB = Climate, Community and Biodiversity; in etwa: Klima, Gemeinschaft und biologische Vielfalt) ist das weltweit führende Rahmenwerk für die Bewertung von Landmanagementprojekten, die einen eindeutig positiven (net-positive) Nutzen für die Eindämmung des Klimawandels, die lokalen Gemeinschaften und die biologische Vielfalt schaffen. Rainforest del Ecuador hat beschlossen, das Projekt Ukumari Cloud Forest im Einklang mit den VCS- und CCB-Standards zu entwickeln, um die Risiken zu mindern, die Nachhaltigkeit zu garantieren und den größtmöglichen Nutzen zu schaffen. Bei der Maximierung des direkten wirtschaftlichen Nutzens führen die hohen Standards und die Spitzenleistungen, die von den VCS- und CCB-Programmen von VERRA gefordert werden, ihre Transparenz sowie die Validierung und Verifizierung durch Dritte zu einer besseren Vermarktung von VCUs, einem besseren Marktzugang, bevorzugten Investitionen durch Investoren und letztlich zu Premium-Preisen. Der vorgeschlagene Name für das VCS- und CCB-Projekt für den Ukumari Cloud Forest lautet derzeit La Casa del Oso/The Bears House (in etwa: Das Haus des Bärs), da dieser Wald Lebensraum für eine wichtige Population des Anden- oder Brillenbärs ist, der geschützt werden muss.

In diesem sehr frühen Stadium der Projektentwicklung ist das technische Team von Rainforest del Ecuador damit beschäftigt, vor Ort Daten zu sammeln und Beziehungen zu den Gemeinschaften aufzubauen sowie im Büro Projektplanungsunterlagen auszufüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem äußerst strengen und sehr technischen Prozess der Anwendung der anerkannten Methoden von VERRA zur Berechnung von Kohlenstoffeinheiten aus abgewandter Entwaldung liegt. Nachdem Rainforest del Ecuador nun Eigentümer des Ukumari Cloud Forest ist, kann eine Waldzerstörung verhindert werden. Abgewandte Entwaldung = VCUs = Finanzierung der Walderhaltung = Rettung des Haus des Bäresneben vielen anderen Vorteilen, die jetzt dank der neuen Eigentümer des Ukumari Cloud Forest möglich sind.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen, Vorhersagen und Annahmen des Managements basieren. Wörter wie erwartet, rechnet mit, plant, glaubt, geplant, schätzt und Variationen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke dienen der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Vorhersagen von Umsätzen, Einnahmen, Segmentleistungen, Cashflow, Vertragsvergaben und Stabilität. Die Tätigung von zukunftsgerichteten Aussagen erfolgt gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in der jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bestimmte Risiken und Unsicherheiten, die schwer vorhersehbar sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, die außerhalb des Einflussbereiches des Managements liegen, wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Vorhersagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Datum dieser Mitteilung oder im Fallen von Dokumenten, auf die hierin Bezug genommen wird, zum Datum des jeweiligen Dokuments. Alle anschließenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen durch das Unternehmen oder eine im Namen des Unternehmens handelnden Person, sind ausdrücklich durch die vorsorglichen Hinweise in diesem Absatz eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Änderungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignissen, Bedingungen oder Änderungen der Erwartungen, die nach dem Datum dieser Mitteilung eingetreten sind, Rechnung zu tragen.

Nähere Informationen erhalten Sie über: info@rainforestresourcesinc.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54159

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54159&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US75087K1034

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.